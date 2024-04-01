Аканджи о судействе матча с «Арсеналом»: «Порой «Ман Сити» останавливали фолами. Не понимаю, почему Тэйлор не вмешивался»

Мануэль Аканджи высказался о судействе в матче с «Арсеналом».

Вчера « » принимал «канониров» в матче 30-го тура (0:0). Главный арбитр показал всего две желтые карточки за игру. Обе карточки были предъявлены игрокам « » за задержку времени.

– Вам показалось, что игроки « » нередко защищались, нарушая правила?

– Определенно. Когда мы продвигались вперед, порой они останавливали нас фолами. Непросто, когда на это нет никакой реакции [со стороны рефери].

Я не понимаю [почему Тэйлор не вмешивался]. В первом тайме [ ] въехал в Штефана [ ] у самых ворот. Для меня это однозначно желтая карточка.

Не хочу говорить, что все решения были исключительно против нас. Какие-то были и против них, и я не понимал, почему судья указал на нарушение.

Существуют определенные правила, и думаю, что в некоторых ситуациях должны даваться четкие желтые карточки. Помню, как Жоржиньо уже сделал один подкат [что являлось фолом], потом второй, а судья не дал ни одну желтую.

Я не понял некоторые судейские решения, но, в конце концов, мы все равно должны находить возможность забить, – сказал защитник «Сити».