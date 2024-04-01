Аканджи о судействе матча с «Арсеналом»: «Порой «Ман Сити» останавливали фолами. Не понимаю, почему Тэйлор не вмешивался»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал судьи Энтони Тэйлор Жоржиньо Штефан Ортега Мануэль Аканджи Кай Хавертц Футбол

Мануэль Аканджи высказался о судействе в матче с «Арсеналом».

Вчера «Манчестер Сити» принимал «канониров» в матче 30-го тура АПЛ (0:0). Главный арбитр Энтони Тэйлор показал всего две желтые карточки за игру. Обе карточки были предъявлены игрокам «Арсенала» за задержку времени.

–  Вам показалось, что игроки «Арсенала» нередко защищались, нарушая правила?

–  Определенно. Когда мы продвигались вперед, порой они останавливали нас фолами. Непросто, когда на это нет никакой реакции [со стороны рефери].

Я не понимаю [почему Тэйлор не вмешивался]. В первом тайме [Кай Хавертц] въехал в Штефана [Ортегу] у самых ворот. Для меня это однозначно желтая карточка.

Не хочу говорить, что все решения были исключительно против нас. Какие-то были и против них, и я не понимал, почему судья указал на нарушение.

Существуют определенные правила, и думаю, что в некоторых ситуациях должны даваться четкие желтые карточки. Помню, как Жоржиньо уже сделал один подкат [что являлось фолом], потом второй, а судья не дал ни одну желтую.

Я не понял некоторые судейские решения, но, в конце концов, мы все равно должны находить возможность забить, – сказал защитник «Сити».

Материалы по теме

27 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ахахаха. То есть когда против вас также играют тактикой мелкого фола то это не очень нравится?) Аканжи никакого лицемерия не замечает?
+58
-11
+47
Пеп один из инноваторов фолов при потери мяча на чужой половине поля. Но жалуется Аканджи)
+39
-7
+32
Ну да, с первых минут было заметно.. Дотронулись до Сильвы- свисток, завалили Райса- можно играть
+32
-6
+26
Помню Уокер после Ливерпуля сказал что судейство норм.
+25
-4
+21
Ответ helloworld
Комментарий скрыт
А, ты не знал?
Он тренирует Ман Сити.
+15
-1
+14
Пример с Хаверцем вообще бредовый. На всех камерах видно как он поджимал ноги, чтобы не нанести вреда вратарю
+16
-4
+12
Против Сити применили их же любимый приём , как же так ?!
+14
-5
+9
Ответ almatbarsa
Так он видит что не успевает и все равно прыгнул на него, желтую это не отменяет, вратарю просто повезло что Хаверц в голову не попал. Если бы еще не поджимал ноги то это прямая красная без вопросов
Вот только хаверц там сначала сыграл в мяч
+9
-2
+7
хавертц изначально сыграл в мяч
+6
0
+6
Момент в матче с Ливером когда Доку махал ногой перед лицом соперника в штрафной не хочет вспомнить?
+11
-5
+6
Судьи всегда тащили фк 115. Это уже давно не секрет
+15
-10
+5
Сити-ПСЖ матч включи
Весь первый тайм игроков ПСЖ били по ногам и свисток молчал
+7
-2
+5
Тейлор позволял играть жестоко обеим командам и поэтому нет повода кивать на судейство
+5
-3
+2
Ответ Streetbor
Пеп один из инноваторов фолов при потери мяча на чужой половине поля. Но жалуется Аканджи)
Точно... Когда, к примеру, Родри за матч фолит 4-5 раз и не получает хотя бы одной жёлтой по совокупности... Ну что за лицемерие (как говорится: вор первый кричит "держи вора").
+2
0
+2
Судейство было оплачено Ненавистным Ливерпулем
Пхахаха
+5
-4
+1
Тейлор действительно пару раз не дал жёлтые игрокам Арсенала за откровенный срыв атаки горожан, где не было никакой попытки сыграть в мяч.
Но он один раз не дал желтую и игроку Сити.
Видимо судья на этот матч избрал такой допуск к фолам.
На сам результат игры решения Тейлора вроде не повлияли, так что претензий к нему особо и нет.
+2
-1
+1
Если бы судья еще и начал направо и налево карточки раздавать, матч можно было заканчивать. Так хоть борьба была.
+1
-1
0
Так ведь Тейлор не свистел и когда игроки Сити откровенно симулировали, за это тоже можно карточки давать
+1
-1
0
Как болельщик Арсенала, должен отметить что в этих двух эпизодах я ожидал ЖК без разговоров вообще) и ещё парочка срывов атак на редком пространстве. Тейлор прилично нам помог вчера по моим ощущениям, нарочно или нет
+2
-2
0
Ответ Зоновский петух
Ахахаха. То есть когда против вас также играют тактикой мелкого фола то это не очень нравится?) Аканжи никакого лицемерия не замечает?
Тактика мелкого фола - это нормально для футбола. Любая команда этим пользуется, и Сити в том числе.

Только ни в одном матче не бывает такого, что за 15(!) фолов не дают ни одной ЖК. Это дикая некомпетентность самого глупого в мире арбитра (всегда таким считал Тэйлора). За 20(!) фолов он дал 2 жк игрокам Арсенала, и одна из них вратарю за затяжку времени. Можно сказать 20 фолов полевых игроков - 1 желтая.

Это не повлияло на результат глобально, просто игрокам Арсенала весь матч позволяли срывать атаки и фолить безнаказанно. Это факт.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий