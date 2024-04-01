Аканджи о судействе матча с «Арсеналом»: «Порой «Ман Сити» останавливали фолами. Не понимаю, почему Тэйлор не вмешивался»
Мануэль Аканджи высказался о судействе в матче с «Арсеналом».
Вчера «Манчестер Сити» принимал «канониров» в матче 30-го тура АПЛ (0:0). Главный арбитр Энтони Тэйлор показал всего две желтые карточки за игру. Обе карточки были предъявлены игрокам «Арсенала» за задержку времени.
– Вам показалось, что игроки «Арсенала» нередко защищались, нарушая правила?
– Определенно. Когда мы продвигались вперед, порой они останавливали нас фолами. Непросто, когда на это нет никакой реакции [со стороны рефери].
Я не понимаю [почему Тэйлор не вмешивался]. В первом тайме [Кай Хавертц] въехал в Штефана [Ортегу] у самых ворот. Для меня это однозначно желтая карточка.
Не хочу говорить, что все решения были исключительно против нас. Какие-то были и против них, и я не понимал, почему судья указал на нарушение.
Существуют определенные правила, и думаю, что в некоторых ситуациях должны даваться четкие желтые карточки. Помню, как Жоржиньо уже сделал один подкат [что являлось фолом], потом второй, а судья не дал ни одну желтую.
Я не понял некоторые судейские решения, но, в конце концов, мы все равно должны находить возможность забить, – сказал защитник «Сити».
Он тренирует Ман Сити.
Весь первый тайм игроков ПСЖ били по ногам и свисток молчал
Пхахаха
Но он один раз не дал желтую и игроку Сити.
Видимо судья на этот матч избрал такой допуск к фолам.
На сам результат игры решения Тейлора вроде не повлияли, так что претензий к нему особо и нет.
Только ни в одном матче не бывает такого, что за 15(!) фолов не дают ни одной ЖК. Это дикая некомпетентность самого глупого в мире арбитра (всегда таким считал Тэйлора). За 20(!) фолов он дал 2 жк игрокам Арсенала, и одна из них вратарю за затяжку времени. Можно сказать 20 фолов полевых игроков - 1 желтая.
Это не повлияло на результат глобально, просто игрокам Арсенала весь матч позволяли срывать атаки и фолить безнаказанно. Это факт.