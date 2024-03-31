Пеп о 0:0: «Очень напряженный матч, «Сити» немного не хватило в финальной трети поля. «Арсенал» хорош в обороне и прессинге, свободного пространства было очень мало – было непросто создавать моменты»
Пеп Гвардиола прокомментировал ничью с «Арсеналом» (0:0).
«Мы взяли одно очко. Мы старались. Мы не создали много моментов, как и «Арсенал». Они оборонялись очень компактно, мы не могли отобрать мяч с помощью высокого прессинга, потому что они были на месте при первом и втором контакте. Они сильны физически и играют на высоком уровне.
У них была пара моментов, когда мы теряли мяч. Но игра была очень напряженной, мы были такими, как обычно – немного не хватило в финальной трети поля, но было непросто.
Последняя игра [против «Арсенала»] на «Эмирейтс» была похожей. Мы пытались немного больше создавать, но это непросто. У них есть хорошие игроки в обороне, они хорошо прессингуют – фантастика.
Когда мы разбивали их в контактах с вингерами или с Холандом, а затем прорывались, там уже были Жоржиньо и Райс. Свободного пространства было очень мало. Вот почему они были лучшими в лиге. Сейчас [лидирует] «Ливерпуль», но в прошлом и в этом сезоне они играют очень хорошо», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» в интервью Sky Sports.