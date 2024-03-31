Пеп о 0:0: «Очень напряженный матч, «Сити» немного не хватило в финальной трети поля. «Арсенал» хорош в обороне и прессинге, свободного пространства было очень мало – было непросто создавать моменты»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола Жоржиньо Деклан Райс Эрлинг Холанд Футбол

Пеп Гвардиола прокомментировал ничью с «Арсеналом» (0:0).

«Мы взяли одно очко. Мы старались. Мы не создали много моментов, как и «Арсенал». Они оборонялись очень компактно, мы не могли отобрать мяч с помощью высокого прессинга, потому что они были на месте при первом и втором контакте. Они сильны физически и играют на высоком уровне.

У них была пара моментов, когда мы теряли мяч. Но игра была очень напряженной, мы были такими, как обычно – немного не хватило в финальной трети поля, но было непросто.

Последняя игра [против «Арсенала»] на «Эмирейтс» была похожей. Мы пытались немного больше создавать, но это непросто. У них есть хорошие игроки в обороне, они хорошо прессингуют – фантастика.

Когда мы разбивали их в контактах с вингерами или с Холандом, а затем прорывались, там уже были Жоржиньо и Райс. Свободного пространства было очень мало. Вот почему они были лучшими в лиге. Сейчас [лидирует] «Ливерпуль», но в прошлом и в этом сезоне они играют очень хорошо», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» в интервью Sky Sports.

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9 комментариев
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Пеп красавчик, объективный взгляд на матч.
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Хейтеры пока думают что написать, ведь Пеп не ноет как некоторые
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Ответ Artras Grigas
Как некоторые он точно не ноет ( как то не модно одинаково ныть ). Он ноет по своему.
больше чем клопп не ноет никто в мире
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Ответ Axs Men
Хейтеры пока думают что написать, ведь Пеп не ноет как некоторые
Зато вы ноете
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0
Ответ Axs Men
Хейтеры пока думают что написать, ведь Пеп не ноет как некоторые
Ныть про нытье это уже совершенно другой уровень нытья
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Ответ Arima Baki
Ныть про нытье это уже совершенно другой уровень нытья
Есть ещё выше - ныть, чтобы не ныли про нытьё! )
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