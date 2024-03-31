Пеп о 0:0: «Очень напряженный матч, «Сити» немного не хватило в финальной трети поля. «Арсенал» хорош в обороне и прессинге, свободного пространства было очень мало – было непросто создавать моменты»

Пеп Гвардиола прокомментировал ничью с «Арсеналом» (0:0).

«Мы взяли одно очко. Мы старались. Мы не создали много моментов, как и « ». Они оборонялись очень компактно, мы не могли отобрать мяч с помощью высокого прессинга, потому что они были на месте при первом и втором контакте. Они сильны физически и играют на высоком уровне.

У них была пара моментов, когда мы теряли мяч. Но игра была очень напряженной, мы были такими, как обычно – немного не хватило в финальной трети поля, но было непросто.

Последняя игра [против «Арсенала»] на «Эмирейтс» была похожей. Мы пытались немного больше создавать, но это непросто. У них есть хорошие игроки в обороне, они хорошо прессингуют – фантастика.

Когда мы разбивали их в контактах с вингерами или с , а затем прорывались, там уже были и Райс. Свободного пространства было очень мало. Вот почему они были лучшими в лиге. Сейчас [лидирует] « », но в прошлом и в этом сезоне они играют очень хорошо», – сказал главный тренер « » в интервью Sky Sports.