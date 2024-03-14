Сборная Германии представила форму на Евро-2024, гостевая – розово-фиолетовая

Представлена форма сборной Германии для домашнего чемпионата Европы.

Немецкий футбольный союз (DFB) и adidas представили два комплекта формы сборной на .

Белый домашний комплект призван отразить немецкие футбольные традиции в современном ключе, выездной розово-фиолетовый комплект – новинка в истории национальной команды.

Новая гостевая футболка призвана олицетворять новое поколение немецких футбольных фанатов и разнообразие страны.

Ромбовидный узор цветового градиента напоминает орлиное крыло. Выездной комплект включает в себя фиолетовые шорты и гетры.

Фото: dfb.de