Сборная Германии представила форму на Евро-2024, гостевая – розово-фиолетовая

Теги бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Немецкий футбольный союз игровая форма стиль Евро-2024 Футбол

Представлена форма сборной Германии для домашнего чемпионата Европы.

Немецкий футбольный союз (DFB) и adidas представили два комплекта формы сборной Германии на Евро-2024.

Белый домашний комплект призван отразить немецкие футбольные традиции в современном ключе, выездной розово-фиолетовый комплект – новинка в истории национальной команды. 

Новая гостевая футболка призвана олицетворять новое поколение немецких футбольных фанатов и разнообразие страны.

Ромбовидный узор цветового градиента напоминает орлиное крыло. Выездной комплект включает в себя фиолетовые шорты и гетры.

 

Фото: dfb.de

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29 комментариев
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смотря на форму сборной германии, понимаешь, на кого адидас старается, а кто сборная италии
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Мне зашли оба комплекта, отличная форма
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Норм, мне нравится. реал тоже в розовой играл, а в фиолетовой они лч взяли. цвет никак не влияет на победу.
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Основная под классику, гостевая стильная и современная. Получилось неплохо, хотя розовый не люблю)
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Ответ Андрей
Норм, мне нравится. реал тоже в розовой играл, а в фиолетовой они лч взяли. цвет никак не влияет на победу.
Проблема в том что на прошлом ЧМ свои же болельщики обвиняли сборную за то что те вместо игры думали про защиту всяких угнетенных, а теперь они розовую форму выпускают, если опять обосрется сборная то шума будет много)
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Орлиное крыло? Или петушиное?
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Шрифты вообще лютые
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Ответ vdm23
Белая просто пушка ! розовая как для Вани Дулина сделана
Ну так сборная Германии самые ярые защитники Дулиных)
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можно было лучше сделать
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Ответ Футбол, хоккей итд
Блин, надеюсь сборная Германии не превратится на 100% в сборную Франции. Хотя и у немцев, т.н. процесс разнообразия, идёт полным ходом.
В обеих сборных играют свои уроженцы (либо приехавшие младенцами), воспитанники своих футбольных школ. У всех родной язык немецкий и французский соответственно (по крайней мере один из). В чем проблема?
На что Вы надеетесь? На то, что в сборную будут включать не всех своих лучших граждан-игроков, а только белых-коренных? Вам-то что от этого?
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Ответ Андрей
Норм, мне нравится. реал тоже в розовой играл, а в фиолетовой они лч взяли. цвет никак не влияет на победу.
Реал (и остальные) играл в розовой и фиолетовой форме потому, что клубам нужно как-то продавать третьи комплекты. А для сборных нужно чтобы они тупо были разными и всё. Что касается данных гостевых футболок - решать самим немцам (футболистам и болельщикам), всё остальное на уровне нравится/не нравится (мне к примеру не особо)
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Белая просто пушка !
розовая как для Вани Дулина сделана
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Гостевая круто выглядит
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Мой единорог покакал...
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🤮🤮🤮 ужас,а не форма выездная
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Нормально
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Блин, надеюсь сборная Германии не превратится на 100% в сборную Франции. Хотя и у немцев, т.н. процесс разнообразия, идёт полным ходом.
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