Сборная Германии представила форму на Евро-2024, гостевая – розово-фиолетовая
Представлена форма сборной Германии для домашнего чемпионата Европы.
Немецкий футбольный союз (DFB) и adidas представили два комплекта формы сборной Германии на Евро-2024.
Белый домашний комплект призван отразить немецкие футбольные традиции в современном ключе, выездной розово-фиолетовый комплект – новинка в истории национальной команды.
Новая гостевая футболка призвана олицетворять новое поколение немецких футбольных фанатов и разнообразие страны.
Ромбовидный узор цветового градиента напоминает орлиное крыло. Выездной комплект включает в себя фиолетовые шорты и гетры.
Фото: dfb.de
На что Вы надеетесь? На то, что в сборную будут включать не всех своих лучших граждан-игроков, а только белых-коренных? Вам-то что от этого?
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