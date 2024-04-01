Балотелли об оправдании Ачерби по делу о расизме: «Они не нашли доказательств, имея 20 тысяч камер и микрофонов? По-моему, Франческо покрывают»

Теги Интер серия А Италия высшая лига Турция Наполи Марио Балотелли Адана Демирспор Франческо Ачерби Жуан Жезус дискриминация Футбол

Марио Балотелли возмущен оправданием Ачерби по делу о расизме.

После матча «Наполи» с «Интером» Жуан Жезус обвинил защитника «нерадзурри» в использовании расистских выражений. На прошлой неделе спортивный судья постановил, что вина итальянца не доказана.

«У них есть двадцать тысяч камер и микрофонов, но они не смогли найти доказательства оскорбления Ачерби? По-моему, речь идет о том, что его покрывают», – сказал форвард «Адана Демирспор».

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ничего не понятно из его речи. Будто мартышка кричит
+3
-1
+2
Как можно покрывать столь опасного преступника?!
0
0
0
В последнее время все проблемы с расизмом в европе исходят из за винисиуса. это факт.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий