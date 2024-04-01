Балотелли об оправдании Ачерби по делу о расизме: «Они не нашли доказательств, имея 20 тысяч камер и микрофонов? По-моему, Франческо покрывают»

Марио Балотелли возмущен оправданием Ачерби по делу о расизме.

После матча « » с « » обвинил защитника «нерадзурри» в использовании расистских выражений. На прошлой неделе спортивный судья постановил, что вина итальянца не доказана.

«У них есть двадцать тысяч камер и микрофонов, но они не смогли найти доказательства оскорбления ? По-моему, речь идет о том, что его покрывают», – сказал форвард « ».