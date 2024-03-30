«Наполи» о расизме: «Верим в мир, где равенство и уважение – не иллюзия, а общепризнанные принципы. Мы не должны молчать»

«Наполи» запустил кампанию против расизма на фоне инцидента с Жуаном Жезусом.

Напомним, после матча «Наполи» с «Интером» обвинил в использовании расистских слов. Во вторник спортивный судья постановил, что вина итальянца не доказана, и он избежал наказания.

Неаполитанский клуб выложил видео, где показаны молчащие игроки «Наполи». Глаз футболистов не видно, только нижние части лиц.

«Мы верим в мир, где равенство и уважение – это не просто тщетная иллюзия, а конкретные и общепризнанные принципы.

Чтобы это произошло, мы не должны молчать. Завтра у нас будет подходящая возможность поднять наш голос и всем вместе сказать «НЕТ» расизму», – говорится в подписи к видео.

В субботу « » примет «Аталанту» в матче 30-го тура Серии А. Игра начнется в 14:30 по московскому времени.

«Наполи»: «К Ачерби не применили санкций – то есть виновен, по мнению «правосудия», Жезус, якобы несправедливо обвинивший коллегу. Неразумно думать, что он неправильно понял сказанное»