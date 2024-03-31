Пименов о неназначенном пенальти «Краснодара» после стыка Сперцяна с Батраковым: «Сейчас будут искать след другой команды»

Руслан Пименов высказался о неназначенном пенальти в матче «Локо» и «Краснодара».

Во 2-м тайме матча 22-го тура Мир РПЛ полузащитник « » упал в штрафной площади «Локомотива» после стыка с Алексеем Батраковым, однако арбитр не назначил пенальти. Спустя 3 минуты « » сравнял счет. Игра завершилась вничью (1:1).

«Сейчас будут искать след другой команды», – сказал бывший игрок «Локомотива» в эфире «Матч Премьер».

После ничьей с «Локомотивом» «Краснодар» остался на 2-м месте в таблице Мир . Лидирующий «Зенит», сыгравший вничью с «Крыльями Советов», опережает «быков» на одно очко.