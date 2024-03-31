Пименов о неназначенном пенальти «Краснодара» после стыка Сперцяна с Батраковым: «Сейчас будут искать след другой команды»

Теги Локомотив Зенит Руслан Пименов премьер-лига Россия судьи Владислав Безбородов Краснодар Матч ТВ Эдуард Сперцян ахахаха Футбол

Руслан Пименов высказался о неназначенном пенальти в матче «Локо» и «Краснодара».

Во 2-м тайме матча 22-го тура Мир РПЛ полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян упал в штрафной площади «Локомотива» после стыка с Алексеем Батраковым, однако арбитр Владислав Безбородов не назначил пенальти. Спустя 3 минуты «Локомотив» сравнял счет. Игра завершилась вничью (1:1).

«Сейчас будут искать след другой команды», – сказал бывший игрок «Локомотива» в эфире «Матч Премьер».

После ничьей с «Локомотивом» «Краснодар» остался на 2-м месте в таблице Мир РПЛ. Лидирующий «Зенит», сыгравший вничью с «Крыльями Советов», опережает «быков» на одно очко.

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9 комментариев
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Там сам Сперцян скорее наступил на ногу Батракову, это фол в атаке, а не пенальти.
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Главное в процессе расследования не выйти на самих себя.
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все в глаза массово долбиться начали....
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Паранойя какая-то накрыла Пименова.
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найдут след Сперцяна на бутсе Бардакова.
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Ответ Nick Crosier
Главное в процессе расследования не выйти на самих себя.
"Но по новым данным разведки
Мы воевали сами с собой".
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Ответ Ваге Геворгян
Пименов ты лучше про не удаление Нинахова обясни.... Безбородов ошибся только с ЖК Черникова и штрафной соответственно, а с Ненаховым боковой пожалел Локо... тогда точно Даже такой Краснодар не упустил бы победу
Удалять за то что Кордоба толкнул игрока и тот коснулся мяча?! Аршавин про таких как ты говорил, вернее про место которым футбол смотрите
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Супер сказанно. Похоже, спортс читает.
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