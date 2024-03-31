«Чистый пенальти. Можно было поставить». Сперцян о падении в штрафной «Локомотива»

Эдуард Сперцян считает, что заработал чистый пенальти в матче с «Локомотивом».

«Краснодар» сыграл вничью с « » на выезде (1:1) в матче 22-го тура .

На 78-й минуте игры полузащитник «Краснодара» упал в штрафной площади соперника после стыка с Алексеем Батраковым. Арбитр Владислав не стал назначать 11-метровый удар.

– Как обстановка в команде после смены тренера?

– Мы профессионалы и должны делать свою работу – играть в футбол. Конечно, у каждого тренера свои требования, но мы Мурада Олеговича [ ] знаем с детства, поэтому мы рады, мы один кулак до конца. Всегда нужно искать позитив, сейчас нельзя думать о чем‑то плохом.

– Как оцените эпизод с вашим падением в штрафной площадке «Локомотива»?

– Ну это чистый пенальти, нет? Можно было поставить. Ну, ладно, – сказал .

Сорвалось лидерство «Краснодара»: из-за магии «Локо» в концовках. В туре не выиграл никто из топ-6