«Чистый пенальти. Можно было поставить». Сперцян о падении в штрафной «Локомотива»

Теги Локомотив премьер-лига Россия судьи Владислав Безбородов Краснодар Матч ТВ Мурад Мусаев Эдуард Сперцян Алексей Батраков Футбол

Эдуард Сперцян считает, что заработал чистый пенальти в матче с «Локомотивом».

«Краснодар» сыграл вничью с «Локомотивом» на выезде (1:1) в матче 22-го тура РПЛ.

На 78-й минуте игры полузащитник «Краснодара» упал в штрафной площади соперника после стыка с Алексеем Батраковым. Арбитр Владислав Безбородов не стал назначать 11-метровый удар.

– Как обстановка в команде после смены тренера?

– Мы профессионалы и должны делать свою работу – играть в футбол. Конечно, у каждого тренера свои требования, но мы Мурада Олеговича [Мусаева] знаем с детства, поэтому мы рады, мы один кулак до конца. Всегда нужно искать позитив, сейчас нельзя думать о чем‑то плохом.

– Как оцените эпизод с вашим падением в штрафной площадке «Локомотива»?

– Ну это чистый пенальти, нет? Можно было поставить. Ну, ладно, – сказал Сперцян.

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27 комментариев
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Очередная неженка, какой тебе пенальти, жёлтую за симуляцию разве что.
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Симулянт) сам наступил на ногу
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Ахахаха, 🤡
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Чистая желтая карточка за симуляцию.
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Был шанс хотя бы промолчать. Но нет)
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Ни одной новости о том как Глушенкова срубали на входе в штрафную (желтая) и как черников со всей дури имея желтую влетел в ногу Самошникову в конце тайма (эпизод даже не в борьбе за мяч). Будем обсуждать как Сперцян наступил на ногу Батракову и упал))
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Фу. Дельфина насмотрелся.
+16
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Сперцяну нужно учиться эмоции контролировать Вполне на удаление наиграл в этом матче.
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+7
Чистая желтая за симуляцию
+8
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Ответ Михон Мясной
Повтор - выше всяких похвал! Газпром Премьер-лига в своём репертуаре...
То что в новости, это не повтор. Во время трансляции были повторы со всех ракурсов. Но что взять с Мясного свидетеля заговора.
+10
-3
+7
По этому видео сложно что-то однозначно сказать.
Нашел получше, где симуляция очевидна:
https://youtu.be/DihKichGWq0?si=ECBZiUBzIQDdl5aR&t=180
+7
-2
+5
сам на ногу наступил и пенальти ему ставить🤣
+1
0
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Краснодар сильно борщит с тем, чтобы выставить себя жертвами
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Ответ fil_spb
То что в новости, это не повтор. Во время трансляции были повторы со всех ракурсов. Но что взять с Мясного свидетеля заговора.
А, это прямая трансляция в новости! Спасибо, что пояснил, как это объясняется в Газпроме
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Показался взгляд жителя коробки из-под холодильника....
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А ещё был момент в центре поля, когда игрок Краснодара подогнул ноги и с размаха упал на игрока Локо) Судья промолчал, а скамейка так негодовала, что Мусаев жёлтую получил...
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Ну этот в своём репертуаре, ничего удивительного. Вечно выпрашивает пенальти, а потом ноет, что не ставят
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Ну по факту Сперцян 2 раза за игру успел наступить на ногу Батракову. Где красная, реф?) Ну, Безобродов в первом тайме затупил, кучу желтых накидал не за дело. Во-втором исправился, давал бороться. Сделаем скидку на возраст.
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Спецряна надо было удалять гораздо раньше этого эпизода на котором видно, что ничо не видно.
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- Вы видели пенальти? - нет, - и я нет, а он был.(С)
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Давно заметил,что Сперцян любит падать по поводу и без повода,но вот так явно упасть,да еще наступив на ногу сопернику,и с таким коментом после матча...
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Да, лучшего ракурса для просмотра повтора не нашлось )
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Вспомнилась сцена из Астерикса и Обеликса с рыбой. Где одна часть кричала,что рыба свежая,а друга не свежая. Так и тут одни говорят наступ игрока Локо,другая что Краснодара. И только Безбородов говорит:"Вообще Ю"
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