«Чистый пенальти. Можно было поставить». Сперцян о падении в штрафной «Локомотива»
Эдуард Сперцян считает, что заработал чистый пенальти в матче с «Локомотивом».
«Краснодар» сыграл вничью с «Локомотивом» на выезде (1:1) в матче 22-го тура РПЛ.
На 78-й минуте игры полузащитник «Краснодара» упал в штрафной площади соперника после стыка с Алексеем Батраковым. Арбитр Владислав Безбородов не стал назначать 11-метровый удар.
– Как обстановка в команде после смены тренера?
– Мы профессионалы и должны делать свою работу – играть в футбол. Конечно, у каждого тренера свои требования, но мы Мурада Олеговича [Мусаева] знаем с детства, поэтому мы рады, мы один кулак до конца. Всегда нужно искать позитив, сейчас нельзя думать о чем‑то плохом.
– Как оцените эпизод с вашим падением в штрафной площадке «Локомотива»?
– Ну это чистый пенальти, нет? Можно было поставить. Ну, ладно, – сказал Сперцян.
Сорвалось лидерство «Краснодара»: из-за магии «Локо» в концовках. В туре не выиграл никто из топ-6
Нашел получше, где симуляция очевидна:
https://youtu.be/DihKichGWq0?si=ECBZiUBzIQDdl5aR&t=180