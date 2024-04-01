Помазун о будущем: «Хочется уже играть в команде из топ-5 РПЛ, либо посмотреть варианты в Европе, чтобы расти дальше» 

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Урал Илья Помазун Чемпионат.com Футбол

Илья Помазун рассказал, где хотел бы играть в будущем.

— Что с твоим будущим? Писали про интерес «Спартака».

— У меня по-прежнему контракт с ЦСКА. Слухи про интерес «Спартака» читал в телеграме. 

Летом будем смотреть, потому что хочется уже поехать играть в команду из топ-пять РПЛ, либо посмотреть варианты в Европе, чтобы расти дальше, — сказал голкипер, выступающий на правах аренды за «Урал».

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6 комментариев
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Здравое желание. Давай, Илья, дерзай! 👍
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Думаю, летом будут возможности
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Нормальное желание, давно пора расти...
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В Динамо как раз есть вакансия))). Думаю после порки от Ростова они думают об этом.
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Кузяев, Головин и Миранчук - хорошие примеры, каждый по-своему. Так что поиграть в Европе вполне реально.
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Ответ Magic13
В Динамо как раз есть вакансия))). Думаю после порки от Ростова они думают об этом.
В Динамо ему было бы идеально.
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