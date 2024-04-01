Помазун о будущем: «Хочется уже играть в команде из топ-5 РПЛ, либо посмотреть варианты в Европе, чтобы расти дальше»
Илья Помазун рассказал, где хотел бы играть в будущем.
— Что с твоим будущим? Писали про интерес «Спартака».
— У меня по-прежнему контракт с ЦСКА. Слухи про интерес «Спартака» читал в телеграме.
Летом будем смотреть, потому что хочется уже поехать играть в команду из топ-пять РПЛ, либо посмотреть варианты в Европе, чтобы расти дальше, — сказал голкипер, выступающий на правах аренды за «Урал».