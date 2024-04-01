Помазун о будущем: «Хочется уже играть в команде из топ-5 РПЛ, либо посмотреть варианты в Европе, чтобы расти дальше» 

Илья Помазун рассказал, где хотел бы играть в будущем.

— Что с твоим будущим? Писали про интерес «Спартака».

— У меня по-прежнему контракт с . Слухи про интерес «Спартака» читал в телеграме.

Летом будем смотреть, потому что хочется уже поехать играть в команду из топ-пять , либо посмотреть варианты в Европе, чтобы расти дальше, — сказал голкипер, выступающий на правах аренды за « ».