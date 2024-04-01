Смородская о словах Абаскаля про бога: «Нормальный человек не будет нести такую ересь. Это бред. Он наглый манипулятор, ничего не умеет» 

Теги Спартак премьер-лига Россия Ольга Смородская религия Гильермо Абаскаль Футбол

Ольга Смородская оценила высказывания Гильермо Абаскаля на тему веры.

«Не вижу перспектив у «Спартака» с Абаскалем. Что касается его слов про бога, нормальный человек не будет нести такую ересь. Это бред. 

Абаскаль — наглый манипулятор, который ничего не умеет. Он не может поставить игру, не может поладить с игроками. 

Бедные спартаковцы вынуждены играть под его руководством. Он хочет только получать зарплату», — сказала бывший президент «Локомотива».

«Бог подсказывает мне состав». Цитата дня от Абаскаля

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16 комментариев
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Кто-то снова стал к ней ходить? Зачем вы это делаете? Перестаньте!
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+26
А про Ибричича нормальный человек будет бред нести?
+15
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+12
Нашли у кого мнение спрашивать. "нормальный человек не будет нести такую ересь" - этой фразой можно описать процентов 80 сказанного Смородской (остальные 20 - чаще всего, очевиднейшие банальности).
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Ответ phantom_payne
Кто-то снова стал к ней ходить? Зачем вы это делаете? Перестаньте!
Оставьте бабку в покое в конце концов!:)))
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Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Оставьте бабку в покое в конце концов!:)))
Тем более она в футбол не играла и чеканить не умеет...
+7
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Я думаю,что журналисты достали Абаскаля, поэтому он стал им отвечать в таком ключе
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барышня которая привела в Локо своего родственника руководителем, который наверное умел всё? не так ли?
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наша перспективная
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Только о "Локомотиве" бабуля.....
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в день смеха бабу Олю откопали )))
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Когда игры и результатов нет, некоторым тренерам сложно сохранять самообладание
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Блииин. Раскусила...
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Ольга Локомотивовна вы уже переживаете за Спартак?
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Она что, тайно болеет за Спартак?
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Кто бы говорил!
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Ответ Вячеслав Припузов
Тем более она в футбол не играла и чеканить не умеет...
Мостовой, мы тебя раскрыли;)
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