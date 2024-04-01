Смородская о словах Абаскаля про бога: «Нормальный человек не будет нести такую ересь. Это бред. Он наглый манипулятор, ничего не умеет» 

Ольга Смородская оценила высказывания Гильермо Абаскаля на тему веры.

«Не вижу перспектив у « » с . Что касается его слов про бога, нормальный человек не будет нести такую ересь. Это бред.

Абаскаль — наглый манипулятор, который ничего не умеет. Он не может поставить игру, не может поладить с игроками.

Бедные спартаковцы вынуждены играть под его руководством. Он хочет только получать зарплату», — сказала бывший президент «Локомотива».

«Бог подсказывает мне состав». Цитата дня от Абаскаля