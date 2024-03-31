Умяров о словах Абаскаля про помощь Бога при выборе состава: «Ничего такого не слышал. Тренер не должен объяснять»

Наиль Умяров заявил, что не слышал слов Гильермо Абаскаля о помощи Бога.

– Абаскаль сказал, что состав на матч ему помогает определять бог. Очередная пацанская цитата?

– Я не знаю. От Абаскаля ничего такого не слышал.

– Тренер объясняет игрокам выбор состава?

– Тренер не должен объяснять. Он называет 11 человек и все. С чего он должен объяснять? У нас команда – все готовы играть и трудятся, – сказал игрок « ».

«Бог подсказывает мне состав». Цитата дня от Абаскаля

Почему Абаскаль заговорил про Бога? Это неудачная ирония, которую мало кто понял