Умяров о словах Абаскаля про помощь Бога при выборе состава: «Ничего такого не слышал. Тренер не должен объяснять»
Наиль Умяров заявил, что не слышал слов Гильермо Абаскаля о помощи Бога.
– Абаскаль сказал, что состав на матч ему помогает определять бог. Очередная пацанская цитата?
– Я не знаю. От Абаскаля ничего такого не слышал.
– Тренер объясняет игрокам выбор состава?
– Тренер не должен объяснять. Он называет 11 человек и все. С чего он должен объяснять? У нас команда – все готовы играть и трудятся, – сказал игрок «Спартака».
«Бог подсказывает мне состав». Цитата дня от Абаскаля
Почему Абаскаль заговорил про Бога? Это неудачная ирония, которую мало кто понял
И грустно, что сам футбол почти никому не интересен. Никто ничего не объясняет, потому что способных к этому людей раз-два и обчелся. Да, вышла парочка материалов и стремительно улетело на дно поисковой выдачи. Гораздо проще же написать сто раз то про просмотр игры Абаскалем вне стадиона, то теперь про Бога.
Еще эта клоунада в комментариях, у кого тупее острота будет….