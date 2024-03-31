Умяров о словах Абаскаля про помощь Бога при выборе состава: «Ничего такого не слышал. Тренер не должен объяснять»

Теги Спартак премьер-лига Россия Чемпионат.com Наиль Умяров Гильермо Абаскаль Футбол

Наиль Умяров заявил, что не слышал слов Гильермо Абаскаля о помощи Бога.

– Абаскаль сказал, что состав на матч ему помогает определять бог. Очередная пацанская цитата?

– Я не знаю. От Абаскаля ничего такого не слышал.

– Тренер объясняет игрокам выбор состава?

– Тренер не должен объяснять. Он называет 11 человек и все. С чего он должен объяснять? У нас команда – все готовы играть и трудятся, – сказал игрок «Спартака».

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12 комментариев
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Смешно, что рофлоответ Абаскаля обсуждают больше, чем разгромное поражение Динамо и победу Ростова, упущенную победу ЦСКА и камбэк Сочи.
И грустно, что сам футбол почти никому не интересен. Никто ничего не объясняет, потому что способных к этому людей раз-два и обчелся. Да, вышла парочка материалов и стремительно улетело на дно поисковой выдачи. Гораздо проще же написать сто раз то про просмотр игры Абаскалем вне стадиона, то теперь про Бога.
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Ответ Peter Parker
Смешно, что рофлоответ Абаскаля обсуждают больше, чем разгромное поражение Динамо и победу Ростова, упущенную победу ЦСКА и камбэк Сочи. И грустно, что сам футбол почти никому не интересен. Никто ничего не объясняет, потому что способных к этому людей раз-два и обчелся. Да, вышла парочка материалов и стремительно улетело на дно поисковой выдачи. Гораздо проще же написать сто раз то про просмотр игры Абаскалем вне стадиона, то теперь про Бога.
Наконец то адекватный человек…
Еще эта клоунада в комментариях, у кого тупее острота будет….
+6
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+4
Ответ Peter Parker
Смешно, что рофлоответ Абаскаля обсуждают больше, чем разгромное поражение Динамо и победу Ростова, упущенную победу ЦСКА и камбэк Сочи. И грустно, что сам футбол почти никому не интересен. Никто ничего не объясняет, потому что способных к этому людей раз-два и обчелся. Да, вышла парочка материалов и стремительно улетело на дно поисковой выдачи. Гораздо проще же написать сто раз то про просмотр игры Абаскалем вне стадиона, то теперь про Бога.
Так и есть. Даже мне, как болельщику Спартака этот бред про ответ Абаскаля не нужен. А вот как Динамо так лажануло интересно.
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Комментарий удален пользователем
Бог в большом затруднении.
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Наиль не повëлся :-)
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Да вообще никто ничего не должен ни тренера ни игроки, гребущие сотни миллионов, а то и миллиарды бюджетных рублей. Потому что они в статусе бояр, а все остальные холопы грязные и нищие...
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Умяров один из худших в команде, ему вообще лучше промолчать и думать о том почему он никакой.
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Ответ T622222
Комментарий удален пользователем
Умярову? Там не только ему, ещё человек 5-7 смело надо отправлять
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