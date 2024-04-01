Данни о Роналду: «Лучший игрок мира, воин для Португалии, с него надо брать пример» 

Теги Данни Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Данни призвал брать пример с Криштиану Роналду.

«Криштиану — лучший игрок мира, он всем все доказал, он переписал историю, он пример профессионализма. И все игроки мира должны быть рады, если им довелось поиграть с Роналду или даже против Роналду. Как по мне, с него надо брать пример.

Я всегда говорю своим сыновьям. Если они хотят быть топовыми футболистами и играть на высочайшем уровне, они должны хорошо спать, правильно питаться, следить за собой, много тренироваться. И всегда приводил им в пример Роналду. Я объяснял им, за счет чего Криштиану находится на высоком уровне.

И для меня, и для Португалии Криштиану Роналду — воин. Он наш герой. Я хочу, чтобы он продолжал выступать за сборную. Сейчас он уехал в Саудовскую Аравию и продолжает забивать там. 

Уверен, он будет играть минимум до 42−43 лет. У него для этого все есть», — сказал экс-хавбек «Зенита» и сборной Португалии в эфире ютуб-канала Kolos.

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4 комментария
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Болельщикам Зенита категорически рекомендую пройти на канал "kolos". Там интервью и с Данни и с его сыновьями и с Ломбертсом и с Боашем и в целом много интересного.
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Большую работу проводит Роналду чтобы быть на вершине на протяжении 20 лет.
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Ну ,что тут сказать еще-красавчик.
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Данни херни не скажет
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