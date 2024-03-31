Роналду – второй в истории лиги Саудовской Аравии с 35 по «гол+пас» за сезон. До рекорда – 8 баллов
Криштиану Роналду осталось 8 результативных действий до рекорда в Саудовской Аравии.
Вчера португалец сделал хет-трик в матче между «Аль-Насром» и «Аль-Таи» (5:1). Теперь у него 35 (26+9) результативных действий в матчах текущего розыгрыша чемпионата Саудовской Аравии – больше всех.
Как пишет Dzair Sport, Роналду – второй игрок в истории чемпионата Саудовской Аравии, добравшийся до отметки в 35 результативных действий за сезон.
До него это удавалось лишь Абдерразаку Амдалла, который выступает за «Аль-Иттихад». Рекорд марокканца – 43 (34+9) результативных действия за сезон.
В текущем розыгрыше чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Насру», за который выступает Роналду, предстоит провести еще девять матчей.
Вообще у Роналду всего лишь 7 побед в национальных чемпионатах за 22 года, маловато как-то)
Выиграл с МЮ Чемпионат, который они с САФом до него почти каждый год выигрывали:) Выиграл с реалом 2 Ла Лиги за 9 лет, полностью был уничтожен Барселоной и Лео Кингом, включая вероломные унижения 5-0:)) С Юве впервые за долгие годы умудрился слить чемпионат, который они выигрывали до него бесконечно:)) Выбирал легчайшие пути для мусорной статки и пытался выиграть легкие трофеи, но и там его всегда ждал просак:))) Самый бесполезный игрок в истории, вот Кингсли Коман да, 12 чемпионств подряд, и только в этом умудрился прервать серию, но ему всего 27 лет, вот это покорил Европу:))
Интересно почему. Когда команда соперника заточена на набивку статы одного игрока вместо результата, так и получатся - 2 чемпа за 9 сезонов, один из них со скандальной концовкой 16/17. За приведенный тобой отрезок даже Атлетико взял 2 чемпионства, а они еще более кубковая команда.
Собственно период в Ювентусе еще раз это подтвердил.
С КР7 Реал 6 (шесть) раз из 9 сезонов набрал в Лалиге больше 90 очков,
для сравнения за 21 сезон ДО прихода Рона Реал всего лишь 1 (один!) раз набирал более 90 очков, после его ухода - ни разу.
Более того, с Роном в составе Реал набрал 100 очков в ЛЛ - это рекорд для клуба))
А такие как ты и дальше будут писать дичь про "набивание статы")) Да тот Реал с Роном взял бы все последние Ла Лиги без проблем вообще, особенно с проблемной то Барсой))