Роналду – второй в истории лиги Саудовской Аравии с 35 по «гол+пас» за сезон. До рекорда – 8 баллов

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия рекорды Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттихад Джидда Абдерразак Амдалла Футбол

Криштиану Роналду осталось 8 результативных действий до рекорда в Саудовской Аравии.

Вчера португалец сделал хет-трик в матче между «Аль-Насром» и «Аль-Таи» (5:1). Теперь у него 35 (26+9) результативных действий в матчах текущего розыгрыша чемпионата Саудовской Аравии – больше всех.

Как пишет Dzair Sport, Роналду – второй игрок в истории чемпионата Саудовской Аравии, добравшийся до отметки в 35 результативных действий за сезон.

До него это удавалось лишь Абдерразаку Амдалла, который выступает за «Аль-Иттихад». Рекорд марокканца – 43 (34+9) результативных действия за сезон.

В текущем розыгрыше чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Насру», за который выступает Роналду, предстоит провести еще девять матчей.

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51 комментарий
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КР - король пустыни. А до этого завоевал Англию, Испанию, Италию и всю Европу (ЛЧ) Риго, фаc! 🐕🤣
+66
-31
+35
Хамдалла сделал это за 30 туров, а сейчас количество матчей увеличили до 34. Еще в том сезоне он выиграл чемпионат для команды, а Роналду финиширует вторым.

Вообще у Роналду всего лишь 7 побед в национальных чемпионатах за 22 года, маловато как-то)
+44
-28
+16
Ответ Мохнатый55
Причем в Европе он играл только за гегемонов своих чемпионатов (исключая Спортинг).
Давно Реал стал гегемоном своего чемпионата во время пика Барсы?
+23
-12
+11
Ответ Lindeman
А мир так и не покорил
Ответ сируАлексу, т.к. он ограничил возможность его унизить:))

Выиграл с МЮ Чемпионат, который они с САФом до него почти каждый год выигрывали:) Выиграл с реалом 2 Ла Лиги за 9 лет, полностью был уничтожен Барселоной и Лео Кингом, включая вероломные унижения 5-0:)) С Юве впервые за долгие годы умудрился слить чемпионат, который они выигрывали до него бесконечно:)) Выбирал легчайшие пути для мусорной статки и пытался выиграть легкие трофеи, но и там его всегда ждал просак:))) Самый бесполезный игрок в истории, вот Кингсли Коман да, 12 чемпионств подряд, и только в этом умудрился прервать серию, но ему всего 27 лет, вот это покорил Европу:))
+14
-7
+7
Ответ Lindeman
А мир так и не покорил
Мир как раз таки покорил. Правда не в спортивном плане. И это, по сути, может быть более масштабным покорением
+14
-8
+6
Ответ Lindeman
А мир так и не покорил
Интересно как вам жилось до чм 2022
+4
0
+4
Ответ Мохнатый55
Кто чаще всех становился чемпионом Англии, Испании и Италии?
Ты факты под себя подгоняешь, это неправильно. Здесь нужно более узко смотреть. С 2009 по 2020 Барса была практически непобедима на дистанции, а Реал был более кубковой командой. Об этом не сложно догадаться, если взглянуть на их трофеи в этот отрезок
+7
-3
+4
Ответ Родя Раскольников
>Барса была непобедима на дистанции Интересно почему. Когда команда соперника заточена на набивку статы одного игрока вместо результата, так и получатся - 2 чемпа за 9 сезонов, один из них со скандальной концовкой 16/17. За приведенный тобой отрезок даже Атлетико взял 2 чемпионства, а они еще более кубковая команда. Собственно период в Ювентусе еще раз это подтвердил.
А про 4 ЛЧ за тот же период ты решил умолчать?
+3
0
+3
Ответ S1rAlex
КР - король пустыни. А до этого завоевал Англию, Испанию, Италию и всю Европу (ЛЧ) Риго, фаc! 🐕🤣
А мир так и не покорил
+24
-21
+3
Ответ ML26
Ты факты под себя подгоняешь, это неправильно. Здесь нужно более узко смотреть. С 2009 по 2020 Барса была практически непобедима на дистанции, а Реал был более кубковой командой. Об этом не сложно догадаться, если взглянуть на их трофеи в этот отрезок
Все это неверно. Роналду пришел в Реал в 2009 году. На тот момент Реал был чемпионом 31 раз, а Барселона только 19. В сезоне-2008/09 чемпионом была Барселона, но в 2006/07 и 2007/08 чемпионом был Реал. Так что доминация Мадрида очевидна. Точно также, как и доминация МЮ и Юве.
+9
-6
+3
Ответ Hella black
Понеслось,теперь школота будет козырять достижениями в Саудовской Аравии☝🏼 Что дальше,чемпионат Танзании,Гваделупы ? Лига Барбадоса ? Открытый чемпионат Камбоджы или Гвадалахары
«КамбоджЫ»- это 5! 👌
+5
-3
+2
Ответ Н.Ф.
И тут второй.
Роналду Топище 3 сильнейших чемпионатов и везде занимает во всем мире 1-2 места. Никто и близко такой стабильности не имел. Наш месся стал сразу худшим игроком фермер лиги, т.е не 2, а 577))). Тебе плохо?)) Привыкай
+4
-3
+1
Ответ ML26
А про 4 ЛЧ за тот же период ты решил умолчать?
Не выгодно)
+1
0
+1
Ответ Мохнатый55
Причем в Европе он играл только за гегемонов своих чемпионатов (исключая Спортинг).
Да, Реал был гегемон Испании во времена Барселоны Пепа) Ты закусывай)
+1
0
+1
Ответ Мохнатый55
Я не Хейтер Роналду, я приверженец фактов. По твоей логике, это Барселона виновата в том, что Реал играл плохо. Интересная теория, но это не Барселона мешала Реалу набирать очки в матчах против слабых соперников в Ла Лиге.
Реал не играл плохо, просто Барса была на другом уровне
+3
-2
+1
Ответ ML26
Давно Реал стал гегемоном своего чемпионата во время пика Барсы?
Кто чаще всех становился чемпионом Англии, Испании и Италии?
+5
-4
+1
Ответ Lindeman
А мир так и не покорил
Если речь про ЧМ, то увы. Но я могу назвать дюжину даже двукратных чемпионов мира, которых уже и забыли все. Так что, турнир в 7 матчей - точно не показатель для всей карьеры. Лео и без ЧМ был великим, КР и без ЧМ таковым является.
+1
0
+1
8 результативных действий за 9 матчей вполне по силам Роналду.
+5
-4
+1
Но нам будут рассказывать, что в лиге песков каждый второй столько же забьёт
+11
-10
+1
Ответ Мохнатый55
Все это неверно. Роналду пришел в Реал в 2009 году. На тот момент Реал был чемпионом 31 раз, а Барселона только 19. В сезоне-2008/09 чемпионом была Барселона, но в 2006/07 и 2007/08 чемпионом был Реал. Так что доминация Мадрида очевидна. Точно также, как и доминация МЮ и Юве.
Барса вышла на пик как раз в 2008 году, поэтому я обозначил его как начальный. И как же ты все таки старательно пропускаешь дальнейшую доминацию Барсы)
+4
-4
0
Ответ Мохнатый55
А кто мешал Реалу выйти на пик? В 2009 году, кроме Роналду, клуб купил Бензема, Хаби Алонсо, Кака.
Интересно, кто же помешал? Может самая доминирующая команда в истории с одним из лучших тренеров? После ухода Пепа стало попроще. Я понимаю, что ты хейтер Роналду, но не признавать свою же команду это верх абсурда)
+6
-6
0
Ответ VERBLYUD
Хамдалла сделал это за 30 туров, а сейчас количество матчей увеличили до 34. Еще в том сезоне он выиграл чемпионат для команды, а Роналду финиширует вторым. Вообще у Роналду всего лишь 7 побед в национальных чемпионатах за 22 года, маловато как-то)
А сколько у тебя хоть чего-то? Ты и дворовой турнир не выигрывал. Ничтожно как-то за всю жизнь то.
+3
-3
0
Ответ ML26
Ты факты под себя подгоняешь, это неправильно. Здесь нужно более узко смотреть. С 2009 по 2020 Барса была практически непобедима на дистанции, а Реал был более кубковой командой. Об этом не сложно догадаться, если взглянуть на их трофеи в этот отрезок
>Барса была непобедима на дистанции

Интересно почему. Когда команда соперника заточена на набивку статы одного игрока вместо результата, так и получатся - 2 чемпа за 9 сезонов, один из них со скандальной концовкой 16/17. За приведенный тобой отрезок даже Атлетико взял 2 чемпионства, а они еще более кубковая команда.

Собственно период в Ювентусе еще раз это подтвердил.
+3
-3
0
Ответ News13
Комментарий удален пользователем
Да Месси такой
+9
-9
0
Превосходно. А потом в Непал, там тоже полно рекордов побить можно.
0
0
0
Ответ Родя Раскольников
>Барса была непобедима на дистанции Интересно почему. Когда команда соперника заточена на набивку статы одного игрока вместо результата, так и получатся - 2 чемпа за 9 сезонов, один из них со скандальной концовкой 16/17. За приведенный тобой отрезок даже Атлетико взял 2 чемпионства, а они еще более кубковая команда. Собственно период в Ювентусе еще раз это подтвердил.
Я выше написал, что при Роне ВСЕ метрики Реала были ВЫШЕ (а некоторые намного выше), чем ДО и ПОСЛЕ его ухода, а ты тут пишешь дичь про набивание статы 😂😂
С КР7 Реал 6 (шесть) раз из 9 сезонов набрал в Лалиге больше 90 очков,
для сравнения за 21 сезон ДО прихода Рона Реал всего лишь 1 (один!) раз набирал более 90 очков, после его ухода - ни разу.
Более того, с Роном в составе Реал набрал 100 очков в ЛЛ - это рекорд для клуба))
А такие как ты и дальше будут писать дичь про "набивание статы")) Да тот Реал с Роном взял бы все последние Ла Лиги без проблем вообще, особенно с проблемной то Барсой))
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Комментарий удален пользователем
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