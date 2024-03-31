Роналду – второй в истории лиги Саудовской Аравии с 35 по «гол+пас» за сезон. До рекорда – 8 баллов

Криштиану Роналду осталось 8 результативных действий до рекорда в Саудовской Аравии.

Вчера португалец сделал хет-трик в матче между « » и «Аль-Таи» (5:1). Теперь у него 35 (26+9) результативных действий в матчах текущего розыгрыша чемпионата Саудовской Аравии – больше всех.

Как пишет Dzair Sport, Роналду – второй игрок в истории чемпионата Саудовской Аравии, добравшийся до отметки в 35 результативных действий за сезон.

До него это удавалось лишь , который выступает за « ». Рекорд марокканца – 43 (34+9) результативных действия за сезон.

В текущем розыгрыше чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Насру», за который выступает , предстоит провести еще девять матчей.