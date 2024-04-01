Шелия о поражении «Ахмата»: «Было много мелких фолов в пользу «Рубина», а нам — ничего. Техническое убийство» 

Гиорги Шелия недоволен судейством в матче с «Рубином» (1:2) в Мир РПЛ.

Игру обслуживал арбитр .

— Что не получилось в игре?

— Хорошо сыграть в обороне и атаке. Поэтому мы и проиграли.

— Были ли судейские решения спорными?

— А на ваш взгляд ничего не было?

— Было.

— Вчерашний второй гол «Балтики» в ворота «Пари НН». По мне, вратарю закрывали обзор — и гол засчитали.

Сегодня же вратарь [« »] был отыгран, он уже не прыгает, видел линию удара — гол не засчитывается. И момент со мной, когда Даку должен был получать желтую карточку. Если такие карточки не давать нападающему, тогда после каждого тура надо уносить вратаря. Мне повезло — я отскочил от травмы, хотя есть проблема с рукой.

Если арбитр не оценивает одинаковые ситуации справедливо, это тоже ненормально. Было много мелких фолов в пользу «Рубина», а нам — ничего. Я бы сказал, что это такое техническое убийство.

— Клуб может обратиться в ЭСК РФС, но это не изменит результат матча. Стоит ли подавать заявление?

— Я не буду ничего подавать. Каждый футболист и человек, который разбирается в футболе, все видел. Игроки на поле видели детали, которые незаметны по трансляции. Ощущалось [решения судьи] намного больше, чем по телевизору, — сказал вратарь « ».