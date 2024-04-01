Глушенков об 1:1 с «Краснодаром»: «Положительных эмоций больше – «Локо» отыгрался, спас игру. Надо не пропускать с углового и забивать свои голы» 

Теги Локомотив премьер-лига Россия Краснодар Максим Глушенков Футбол

Максим Глушенков оценил ничью с «Краснодаром» (1:1) в Мир РПЛ.

— Как матч, как эмоции?

— Наверное, положительных немного больше, потому что отыгрались, спасли игру. Но, во-первых, надо не пропускать такие голы, которые мы пропустили с углового, но и забивать свои в первом тайме. Потому что очень много подходов. Таких, где прямо процентов на 80 должен быть гол, а мы их не доводим до логического завершения.

— Насчет подходов: не было жалости, что где-то можно было сразу ударить?

— Да, я об этом и подумал в перерыве, что хватит подрабатывать, надо вторым касанием ударить. Либо первым. Так и получилось — вторым касанием ударил и забил.

— В составе «Локомотива» сегодня было много потерь. Как вы с этим справились?

— У нас есть обойма, которая играет. Все ребята сильные. Поэтому подменили их, и все. Все в порядке, – сказал полузащитник «Локомотива».

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