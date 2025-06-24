«Торино» выкупил Бираги у «Фиорентины» после аренды за 250 тысяч евро

Кристиано Бираги присоединился к «Торино» на постоянной основе.

Туринский клуб объявил о выкупе 32-летнего защитника у «Фиорентины» после аренды. Футболист подписал контракт на два года.

По информации Tuttosport, стоимость сделки составила 250 тысяч евро.

Бираги играет за «Торино » с февраля. С его статистикой можно ознакомиться здесь .