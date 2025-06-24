«Торино» выкупил Бираги у «Фиорентины» после аренды за 250 тысяч евро
Кристиано Бираги присоединился к «Торино» на постоянной основе.
Туринский клуб объявил о выкупе 32-летнего защитника у «Фиорентины» после аренды. Футболист подписал контракт на два года.
По информации Tuttosport, стоимость сделки составила 250 тысяч евро.
Бираги играет за «Торино» с февраля. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
Что теперь будет с «Торпедо»?16132 голоса
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Торино»
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