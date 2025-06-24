«Барселона» – на продвинутой стадии переговоров по опорнику «Спорт Ресифи» и капитану сборной Бразилии U17 Зе Лукасу
«Барселона» работает над трансфером Зе Лукаса.
Как сообщает Marca, переговоры со «Спорт Ресифи» находятся на продвинутой стадии. Отмечается, что капитан сборной Бразилии U17 считается одним из главных талантов поколения в Южной Америке.
Опорный полузащитник провел 8 матчей в высшей лиге Бразилии, а в составе юношеской команды страны стал победителем Кубка Америки.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
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