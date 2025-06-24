«Барселона» – на продвинутой стадии переговоров по опорнику «Спорт Ресифи» и капитану сборной Бразилии U17 Зе Лукасу

«Барселона» работает над трансфером Зе Лукаса.

Как сообщает Marca, переговоры со «Спорт Ресифи » находятся на продвинутой стадии. Отмечается, что капитан сборной Бразилии U17 считается одним из главных талантов поколения в Южной Америке.

Опорный полузащитник провел 8 матчей в высшей лиге Бразилии, а в составе юношеской команды страны стал победителем Кубка Америки.