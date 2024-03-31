Аршавин про 1:1: «У «Локо» было бы больше шансов, будь на месте Хамулича кто-то другой. «Краснодар» в начале будто освежился после Ивича, но потом команда стала больше похожа на себя прежнюю»

Андрей Аршавин прокомментировал ничью «Локомотива» с «Краснодаром» (1:1).

«В первом тайме « » играл хорошо. « » вышел с хорошим настроением и первые 10-15 минут тоже был хорош, старался прессинговать, у них лучше получалось. Во втором тайме «Локомотив» подустал, «Краснодар» выгрызал эпизоды в центре. Они стали больше проникать в штрафную. Для меня гол «Локомотива» в концовке не вытекал из хода игры.

Но замены… помог забить . Если бы на месте был другой футболист, то у «Локомотива» было бы больше шансов. Но в целом это ничейная игра. «Краснодар» в начале как будто освежился после Ивича, но к концу команда стала больше похожа на себя прежнюю», – сказал бывший игрок «Зенита».

Сорвалось лидерство «Краснодара»: из-за магии «Локо» в концовках. В туре не выиграл никто из топ-6