Аршавин про 1:1: «У «Локо» было бы больше шансов, будь на месте Хамулича кто-то другой. «Краснодар» в начале будто освежился после Ивича, но потом команда стала больше похожа на себя прежнюю»

Теги Локомотив Андрей Аршавин премьер-лига Россия Краснодар Матч ТВ Максим Глушенков Владислав Сарвели Саид Хамулич Футбол

Андрей Аршавин прокомментировал ничью «Локомотива» с «Краснодаром» (1:1).

«В первом тайме «Локомотив» играл хорошо. «Краснодар» вышел с хорошим настроением и первые 10-15 минут тоже был хорош, старался прессинговать, у них лучше получалось. Во втором тайме «Локомотив» подустал, «Краснодар» выгрызал эпизоды в центре. Они стали больше проникать в штрафную. Для меня гол «Локомотива» в концовке не вытекал из хода игры.

Но замены… Сарвели помог забить Глушенкову. Если бы на месте Хамулича был другой футболист, то у «Локомотива» было бы больше шансов. Но в целом это ничейная игра. «Краснодар» в начале как будто освежился после Ивича, но к концу команда стала больше похожа на себя прежнюю», – сказал бывший игрок «Зенита».

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2 комментария
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Как раз, Краснодар начал играть как при Ивиче, во втором тайме-где не было свободных зон между линиями, какие были в первом тайме, после гола Краснодара. Сейчас Краснодар будет лихорадить конкретно. По мне, сейчас понятно почему Ивич не давал Кривцову играть с первых минут, видать понимал что по тихоньку надо его втягивать, а то травма будет(так и вышло), почему Кайо не играл при игре в три ЦЗ, почему Кастаньо пока не играл(не готов физически, пока скоростные данные слабые) ... Сегодня он не успел по скорости догнать игрока Локо (ассистента в голевой атаке) и защитнику пришлось выдвинутся из своей зоны чтобы накрывать, и освободилась зона для проникаюшего паса и прохода Глушенкова.... И еще Ивич не от хорошей жизни играл в три ЦЗ!!!
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Ответ Ваге Геворгян
Как раз, Краснодар начал играть как при Ивиче, во втором тайме-где не было свободных зон между линиями, какие были в первом тайме, после гола Краснодара. Сейчас Краснодар будет лихорадить конкретно. По мне, сейчас понятно почему Ивич не давал Кривцову играть с первых минут, видать понимал что по тихоньку надо его втягивать, а то травма будет(так и вышло), почему Кайо не играл при игре в три ЦЗ, почему Кастаньо пока не играл(не готов физически, пока скоростные данные слабые) ... Сегодня он не успел по скорости догнать игрока Локо (ассистента в голевой атаке) и защитнику пришлось выдвинутся из своей зоны чтобы накрывать, и освободилась зона для проникаюшего паса и прохода Глушенкова.... И еще Ивич не от хорошей жизни играл в три ЦЗ!!!
Респект за класную аналитику. Вопрос, как к болельщику Краснодара. Что случилось с Волковым и чем занимался весь матч Батчи?
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