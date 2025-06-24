«Барселона» за 1,2 млн евро продает «Динамо» Загреб защитника 2-й команды Домингеса

«Барселона» близка к продаже Серджи Домингеса.

Diario Sport сообщает, что «блауграна» фактически договорилась о трансфере с «Динамо » Загреб, не хватает лишь подписей. Каталонцы получат за 20-летнего защитника второй команды 1,2 млн евро, футболист заключит контракт на четыре года.

«Барселона » также сможет рассчитывать на 20% от прибыли, если Домингес будет перепродан.

За основную команду действующих чемпионов Испании защитник провел в Ла Лиге три матча. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .