«Барселона» за 1,2 млн евро продает «Динамо» Загреб защитника 2-й команды Домингеса
«Барселона» близка к продаже Серджи Домингеса.
Diario Sport сообщает, что «блауграна» фактически договорилась о трансфере с «Динамо» Загреб, не хватает лишь подписей. Каталонцы получат за 20-летнего защитника второй команды 1,2 млн евро, футболист заключит контракт на четыре года.
«Барселона» также сможет рассчитывать на 20% от прибыли, если Домингес будет перепродан.
За основную команду действующих чемпионов Испании защитник провел в Ла Лиге три матча. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Diario Sport
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