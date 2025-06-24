«Атлетико» может за 25+ млн евро купить капитана «Страсбура» Диарра. Клубам АПЛ Хабиб тоже интересен

«Атлетико» интересуется Хабибом Диарра.

Как сообщает RMC Sport, испанский клуб следил за капитаном «Расинг Клуб де Страсбур Эльзас» на протяжении сезона и в последние недели делал запрос по нему. Также мадридцы контактируют с представителями 21-летнего хавбека.

Диарра заинтересован в переходе в команду Ла Лиги , но «Атлетико » торопиться не собирается. Сумма трансфера может превысить 25 млн евро.

Отмечается, что за Хабибом также следят клубы АПЛ .

В сезоне-2024/25 полузащитник провел за «Страсбур» 30 игр в Лиге 1 и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .