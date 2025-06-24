Николай Наумов: «Женщинам везде платят меньше, чем мужчинам, так сложилось. Мужской футбол смотрибельнее, женский никогда не догонит его по всем параметрам. Это отдельные виды спорта»
Николай Наумов сравнил мужской и женский футбол.
«Зарплаты меньше не только в футболе – женщинам вообще везде платят меньше, чем мужчинам. Так сложилось, что труд женщин всегда оплачивался ниже.
Что касается футбола, то мужской более смотрибельный. Женщины не собирают такие стадионы, поэтому интереса там меньше и зарплаты ниже.
Женский футбол никогда не догонит мужской футбол по всем параметрам. Это два параллельных футбола, отдельные виды спорта», – сказал бывший президент «Локомотива».
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
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