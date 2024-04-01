Экс-арбитр ФИФА Николаев о стыке Сперцяна и Батракова: «Игровой эпизод, Эдуард это понимает. Он сам краем стопы наступил на ногу защитнику – Безбородов здорово разобрался в эпизоде»

Алексей Николаев оценил судейство в матче «Локомотива» и «Краснодара».

В 22-м туре Мир команды сыграли вничью (1:1).

«Игра для бригады Безбородова вышла эмоциональной и непростой. Первый момент случился с единоборством Глушенкова и . Это либо красная карточка за лишение явной возможности забить гол, либо желтая за срыв перспективной атаки. Главный критерий – позиция партнера Кривцова, который успевал, если бы прокидывал мяч дальше. На мой взгляд, принято правильное решение. Момент дискуссионный. Думаю, ВАР правильно не стал вмешиваться и доверился решению .

Момент с Кордобой и – та же самая ситуация. Критерий – позиция партнера защитника. Абсолютно правильное решение Владислава – желтая карточка за срыв перспективной атаки.

Ситуация с Ненаховым и Кордобой – очень непростой момент для арбитра, потому что по позиции он не мог видеть ни возможного толчка, ни игры рукой, которая была со стороны Ненахова. Должна была быть коллективная работа. На мой взгляд, принято неверное решение с помощью бригады. Как такового толчка не видим, а игру рукой со стороны игрока «Локомотива»… Это была бы вторая желтая.

Эпизод со Сперцяном на 78‑й минуте – сам Эдуард понимает, что это не нарушение правил, а игровой эпизод. Владислав находился в очень хорошей позиции и здорово разобрался в эпизоде. Сам Сперцян краем стопы наступает на ногу защитнику», – сказал экс-арбитр ФИФА.

«Чистый пенальти. Можно было поставить». Сперцян о падении в штрафной «Локомотива»