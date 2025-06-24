«Фиорентина» выкупит Гудмундссона у «Дженоа» за 13 млн евро. Вингер стал вторым бомбардиром флорентийцев в прошлом сезоне

Альберт Гудмундссон останется в «Фиорентине» на постоянной основе.

Клуб из Флоренции договорился с «Дженоа » о выкупе 28-летнего вингера после аренды, сообщает Джанлука Ди Марцио. Изначально клубы установили стоимость полноценного трансфера на отметке в 19 миллионов евро, но «Фиорентине» удалось добиться скидки – исландец обойдется им в 13 млн евро.

Гудмундссон стал вторым бомбардиром «Фиорентины» в минувшем сезоне Серии А – на его счету 6 голов в 24 матчах. Больше мячей в составе команды забил только Мойзе Кин – 19.

Подробную статистику Альберта можно найти здесь .