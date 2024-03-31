Безбородов не назначил пенальти за падение Сперцяна в штрафной после стыка с Батраковым. Спустя 3 минуты «Локо» сравнял счет

Судья не назначил пенальти после падение Эдуарда Сперцяна в штрафной «Локомотива».

На 78-й минуте матча 22-го тура Мир полузащитник « » упал в штрафной площади соперника после стыка с Алексеем Батраковым. Арбитр Владислав не стал назначать 11-метровый удар.

Спустя 3 минуты после этого эпизода сравнял счет в матче после контратаки «Локомотива». Игра завершилась со счетом 1:1.

Sports провел текстовую онлайн-трансляцию матча.