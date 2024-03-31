Безбородов не назначил пенальти за падение Сперцяна в штрафной после стыка с Батраковым. Спустя 3 минуты «Локо» сравнял счет

Теги Локомотив премьер-лига Россия судьи Владислав Безбородов Краснодар Эдуард Сперцян Максим Глушенков Алексей Батраков Футбол

Судья не назначил пенальти после падение Эдуарда Сперцяна в штрафной «Локомотива».

На 78-й минуте матча 22-го тура Мир РПЛ полузащитник «Краснодара» упал в штрафной площади соперника после стыка с Алексеем Батраковым. Арбитр Владислав Безбородов не стал назначать 11-метровый удар.

Спустя 3 минуты после этого эпизода Максим Глушенков сравнял счет в матче после контратаки «Локомотива». Игра завершилась со счетом 1:1.

Sports провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

47 комментариев
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Так правильно не назначал, пенальти не было
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+113
А с какого перепугу он должен был ставить пенальти, если Сперцян сам наступил на ногу Батракову?
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-8
+75
Там 100% симуляция.
+47
-10
+37
Хоть тут Безбородов не опозорился, никаких признаков пенальти там не было, ну разве что Сперцяна можно было поощрить желтой за симуляцию.
+37
-7
+30
Это должна была быть желтая Сперцяну за симуляцию
+31
-9
+22
Очередной наброс на вентилятор… В стиле Sportsa!
+26
-4
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Безбородова хотят объявить крайним в поражении Краснодара ? Там же не было пенальти, если по взрослому.
Да и поражения не было, ничья
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Безбородова хотят объявить крайним в поражении Краснодара ?
Там же не было пенальти, если по взрослому.
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Там Сперцян сам на носок наступил.
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Ответ Атомный Карась
Комментарий удален модератором
У него ставка не зашла )))
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Ответ s_kapa
А с какого перепугу он должен был ставить пенальти, если Сперцян сам наступил на ногу Батракову?
Ничего Вы не понимаете в заговорах ;)
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+6
Глупейшая новость. Вот факт того, что забили после отмененного гола, хотя бы вызывает интерес. А в эпизоде с Батраковым пенальти и близко не было, Сперцян сыграл в мяч и по инерции наступил на ногу Батракову. Наверно, в стерильном мире тут могла быть желтая за симуляцию. Но в этом эпизоде судья поступил разумно.
+7
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+5
Так пенальти же не было. Анна Сунцова, зачем ты лепишь эти кликбейтные заголовки? Думаешь ты самая умная? Стыдно должно быть
+8
-3
+5
Не было там пендаля.
+5
-1
+4
Ответ Otto Kretschmer
Хоть тут Безбородов не опозорился, никаких признаков пенальти там не было, ну разве что Сперцяна можно было поощрить желтой за симуляцию.
Именно, Сперцян сам наступил на ногу Батракову и сам же упал.
+5
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+3
Ответ Владислав Карамян
Комментарий скрыт
Чистые пенальти,застенчивые ивы😃
+4
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+3
Ответ Vorhun
Владислав отработал на газпромовских по полной. Поставить питерского арбитра на игру конкурента это конечно честный чемпионат, что там Аршавин говорил про 5 чемпионств от бога? Имя бога газпром?
А в чем отработка заключалась то?🤦🏻‍♂️
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0
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Стык в котором Сперцян Батракову на ногу наступил, да. Странно что пенальти не назначил, конечно
+3
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Очередной заговор против Спартака :)
+12
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+1
Пенальти может и не было, но рука у Локомотива и последующая красная была.
+1
0
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Микронаступ, украденный пенальти: всё как сейчас любят)) Безбородов мужик!
+3
-2
+1
Не было никакого пенальти. Правильное решение не ставить
+3
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Комментарий удален модератором
Ответ Александр Воронцов
Комментарий удален модератором
При судействе Безбородова Локо побеждает в 39% игр. Спартак в 51%, ЦСКА в 60%. При том, что за последние 10 лет это примерно равные по классу команды.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Был бы пенальти то 90% был бы гол
Был бы гол 90÷ бы победили... Интересная игра, долго так можно, вот только пенальти не было.
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Ответ justburn
Да и поражения не было, ничья
Был бы пенальти то 90% был бы гол
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Этот момент явно не заслуживает отдельной новости на спортсе
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Ответ Magic13
Там 100% симуляция.
Симуляции не было, но и пенальти не было, конечно. Либо игровой стык, либо фол в атаке.
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Отлично отсудил.
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Заголовок правильный.Всё по делу.Молодцы что отыгрались.
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