Безбородов не назначил пенальти за падение Сперцяна в штрафной после стыка с Батраковым. Спустя 3 минуты «Локо» сравнял счет
Судья не назначил пенальти после падение Эдуарда Сперцяна в штрафной «Локомотива».
На 78-й минуте матча 22-го тура Мир РПЛ полузащитник «Краснодара» упал в штрафной площади соперника после стыка с Алексеем Батраковым. Арбитр Владислав Безбородов не стал назначать 11-метровый удар.
Спустя 3 минуты после этого эпизода Максим Глушенков сравнял счет в матче после контратаки «Локомотива». Игра завершилась со счетом 1:1.
Sports провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Там же не было пенальти, если по взрослому.