«Реал» практически договорился с Дэвисом о контракте (As)

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«Реал» и Альфонсо Дэвис близки к договоренности по контракту.

Испанский клуб практически договорился о личном соглашении с 23-летним защитником.

Еще предстоит согласовать некоторые детали в договоре футболиста, но обе стороны уверены, что смогут договориться.

Теперь для перехода игрока «Реалу» и «Баварии» нужно согласовать сумму трансфера Альфонсо Дэвиса.

По информации As, испанская команда готова предложить около 25 миллионов евро с возможностью увеличения предложения до 30 миллионов.

Немецкий клуб желает получить 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Дэвис провел 21 матч в Бундеслиге, забив один гол и сделав три результативных передачи.

43 комментария
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Ответ Максим Яблонский
Станет ли он вторым Марсело или вторым Жулио Баптиштой?
Марсело - один из лучших лучший ЛЗ этого века и безусловно лучший ЛЗ 2010-х. Достойный преемник Роберто Карлоса. Девис - хорош, но пока и близко не уровень пикового бразильца
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Менди, Фран, Мигель и Дэвис это конечно очень сильная головная боль для штаба. Судя по всему, Менди уйдет, а Франа отдадут в аренду, если конечно решат не перепродавать Мигеля, на которого есть спрос в АПЛ. Раз уж кандидатура Дэвиса не обсуждается, то лично мне хотелось бы видеть на подмене именно более опытного Менди. Уверен, клуб примет наилучшее решение
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Ответ Cristiano Ronaldo
Дэвис сильнее в разы, всех троих вместе взятых. Он будет железно основным в команде на долгие годы, тот же Фран не тянет даже уровень ротации.
По менди не согласен. Когда он в форме то он топ. Плюс хорошо играет именно в связке с Кросом и Вини.
А как сдружится с бразильцем Дэвис еще не понятно.
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Ответ VERBLYUD
Комментарий скрыт
Какую же чушь ты несёшь). Дэвис в сравнении с Марсело это ноунейм и мальчишка.
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Ответ VERBLYUD
Комментарий скрыт
😝😝😝😝 нуну
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-2
+7
Менди напоминает Коэнртау — когда он в форме это прекрасный оборонительный латераль и статистика говорит об этом, его всего трижды обыграли за сезон, огромное количество отборов и перехватов совершает. Но конечно в плане атакующих действий он весьма слаб + слишком часто подвержен травмам и рецидивам.
+6
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+5
Ответ VERBLYUD
Комментарий скрыт
Ловите наркомана!
+6
-2
+4
Ответ Arthurino
Менди, Фран, Мигель и Дэвис это конечно очень сильная головная боль для штаба. Судя по всему, Менди уйдет, а Франа отдадут в аренду, если конечно решат не перепродавать Мигеля, на которого есть спрос в АПЛ. Раз уж кандидатура Дэвиса не обсуждается, то лично мне хотелось бы видеть на подмене именно более опытного Менди. Уверен, клуб примет наилучшее решение
Дэвис сильнее в разы, всех троих вместе взятых. Он будет железно основным в команде на долгие годы, тот же Фран не тянет даже уровень ротации.
+9
-5
+4
Ответ VERBLYUD
Комментарий скрыт
Ты рофлишь? У Дэвиса 1 лч, Марсело 5 лч
+8
-4
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Осталось вместо Карвахаля, Кросса и Лунина взять чёрных ребят.
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+3
Ответ Nemat Abdukhakimov
Осталось вместо Карвахаля, Кросса и Лунина взять чёрных ребят.
Еще Вальверде, Модрича, Хоселу, Начо, Васкеса и так далее… в Мадриде достаточно белых и всегда так было. Не вижу никаких проблем сколько будет и какого цвета кожи
футболист, главное что бы играл хорошо
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Ответ Nemat Abdukhakimov
Осталось вместо Карвахаля, Кросса и Лунина взять чёрных ребят.
помню ещё лет 10 Переса обвиняли, что он расист, раз в клубе нет белых... А потом 2020 и бац-бац-бац...
+4
-2
+2
Станет ли он вторым Марсело или вторым Жулио Баптиштой?
+2
-1
+1
Ответ Arthurino
Менди, Фран, Мигель и Дэвис это конечно очень сильная головная боль для штаба. Судя по всему, Менди уйдет, а Франа отдадут в аренду, если конечно решат не перепродавать Мигеля, на которого есть спрос в АПЛ. Раз уж кандидатура Дэвиса не обсуждается, то лично мне хотелось бы видеть на подмене именно более опытного Менди. Уверен, клуб примет наилучшее решение
Я думаю Менди уйдет, хотелось бы что бы Франа в аренду отдали, а Мигелю дали шанс. Так как Фран пока полное полено и вообще своим шансом не воспользовался. Мигель если хорошо проведет сезон можно оставить, если ничего сверх интересного, то продать потом можно. Дэвис и Мигель норм связка на сезон, если что-то пойдет не так, то всегда есть Камавинга
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Ответ Jadie James
Отлично. На след сезон собирается супер команда
у Реала каждый год супер состав
ты наверно пятой точкой футбол смотришь раз такое пишешь
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Ответ JENNINGS
Марсело - один из лучших лучший ЛЗ этого века и безусловно лучший ЛЗ 2010-х. Достойный преемник Роберто Карлоса. Девис - хорош, но пока и близко не уровень пикового бразильца
достойный приемник?) Марсело гораздо полезнее, быстрее, техничнее, выше футбольное iq
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Ответ JENNINGS
Марсело - один из лучших лучший ЛЗ этого века и безусловно лучший ЛЗ 2010-х. Достойный преемник Роберто Карлоса. Девис - хорош, но пока и близко не уровень пикового бразильца
Там ещё Альба есть, не забывай, чемпион мира и Европы да и лигу чемпионов брал
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Ответ Vitto
Договорняки же запрещены или РМ ровнее других? Уже не первый раз...
Реал это высшая ступень. Против него законы не действуют. Так инфы, чтобы ты больше не спрашивал.
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Ответ JENNINGS
Очень бы хотелось, что бы Менди остался. Да, периодически хрусталь и иногда не стабилен, но по статистике «Реал» практически никогда не проигрывал с Фернаном в составе. Фран, вероятно, уйдёт из команды летом
И кроме этого, если у тебя в команде Дэвис, лучше что бы второй ЛЗ был именно Менди, для вариативности, один с явным перекосом в атаку, второй в защиту.
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Блин я болею за Баварию и уход такого мощного игрока как Девис это провалище
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Ответ Buzya
помню ещё лет 10 Переса обвиняли, что он расист, раз в клубе нет белых... А потом 2020 и бац-бац-бац...
Кстати, клубы как-то резко потемнели. Поколение "зумеров" наверное такое
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Ответ AvluvRhoadesLeal
Кстати, клубы как-то резко потемнели. Поколение "зумеров" наверное такое
Какие клубы потемнели кроме Реала?
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Перес - "Больше черного, больше."
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Ответ Buzya
помню ещё лет 10 Переса обвиняли, что он расист, раз в клубе нет белых... А потом 2020 и бац-бац-бац...
Как 10 лет назад в клубе не было белых…. Там больше чем полкоманды их было
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Ответ Nemat Abdukhakimov
Осталось вместо Карвахаля, Кросса и Лунина взять чёрных ребят.
Вальверде
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Ответ Nemat Abdukhakimov
Осталось вместо Карвахаля, Кросса и Лунина взять чёрных ребят.
😁😁
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Ответ Верховный Лорд
Вернули бы лучше Эрнандеса с Милана
Намного дороже, да и вроде Реал сам не хочет
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Ответ ksn 1979
Перес - "Больше черного, больше."
ты самый настоящий расист и гореть тебе в аду!
так как не важно какой у человека цвет кожи, какой разрез глаз - если он хорош то его место в команде! и цвет кожи не как не влияет на его выбор!
Если ты пишешь об этом и делаешь акцент на этой теме - значит ты факинг расист!
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