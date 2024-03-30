«Реал» практически договорился с Дэвисом о контракте (As)

«Реал» и Альфонсо Дэвис близки к договоренности по контракту.

Испанский клуб практически договорился о личном соглашении с 23-летним защитником.

Еще предстоит согласовать некоторые детали в договоре футболиста, но обе стороны уверены, что смогут договориться.

Теперь для перехода игрока « » и «Баварии» нужно согласовать сумму трансфера .

По информации As, испанская команда готова предложить около 25 миллионов евро с возможностью увеличения предложения до 30 миллионов.

Немецкий клуб желает получить 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Дэвис провел 21 матч в Бундеслиге, забив один гол и сделав три результативных передачи.