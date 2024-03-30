«Реал» практически договорился с Дэвисом о контракте (As)
«Реал» и Альфонсо Дэвис близки к договоренности по контракту.
Испанский клуб практически договорился о личном соглашении с 23-летним защитником.
Еще предстоит согласовать некоторые детали в договоре футболиста, но обе стороны уверены, что смогут договориться.
Теперь для перехода игрока «Реалу» и «Баварии» нужно согласовать сумму трансфера Альфонсо Дэвиса.
По информации As, испанская команда готова предложить около 25 миллионов евро с возможностью увеличения предложения до 30 миллионов.
Немецкий клуб желает получить 50 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Дэвис провел 21 матч в Бундеслиге, забив один гол и сделав три результативных передачи.
А как сдружится с бразильцем Дэвис еще не понятно.
футболист, главное что бы играл хорошо
ты наверно пятой точкой футбол смотришь раз такое пишешь
так как не важно какой у человека цвет кожи, какой разрез глаз - если он хорош то его место в команде! и цвет кожи не как не влияет на его выбор!
Если ты пишешь об этом и делаешь акцент на этой теме - значит ты факинг расист!