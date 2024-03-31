Хави Мартинес о «Байере»: «Другим невозможно выиграть Бундеслигу, когда у них такая статистика. У «Баварии» неплохие показатели, но у соперника – исторические»
Хави Мартинес высказался о работе Хаби Алонсо в «Байере».
– Что вы думаете о работе Хаби Алонсо в «Байере» в этом году?
– Он потрясающий. Когда Хаби пришел, команда боролась за то, чтобы избежать вылета. Этот факт говорит сам за себя.
«Баварию» критикуют за то, что она не выиграет Бундеслигу в этом сезоне, но против команды, которая демонстрирует такую статистику, как «Байер», это невозможно. У «Баварии» неплохие показатели, но показатели ее соперника в этом году исторические.
– Вы видели его в качестве игрока. Выглядел ли он уже как элитный тренер?
– Да. На самом деле, я думаю, что одной из причин, по которой он решил перейти в «Баварию» в качестве игрока, было желание учился у Пепа на тренировках, чтобы затем стать тренером, – сказал экс-игрок «Баварии».
После 27 туров «Байер» лидирует в чемпионате Германии, опережая «Баварию», идущую второй, на 13 очков. Клуб из Леверкузена до сих пор не потерпел ни одного поражения в нынешнем сезоне во всех турнирах.