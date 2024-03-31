Хави Мартинес о «Байере»: «Другим невозможно выиграть Бундеслигу, когда у них такая статистика. У «Баварии» неплохие показатели, но у соперника – исторические»

Теги Бавария Байер Хаби Алонсо бундеслига Германия Хави Мартинес Пеп Гвардиола Футбол

Хави Мартинес высказался о работе Хаби Алонсо в «Байере».

– Что вы думаете о работе Хаби Алонсо в «Байере» в этом году?

– Он потрясающий. Когда Хаби пришел, команда боролась за то, чтобы избежать вылета. Этот факт говорит сам за себя.

«Баварию» критикуют за то, что она не выиграет Бундеслигу в этом сезоне, но против команды, которая демонстрирует такую статистику, как «Байер», это невозможно. У «Баварии» неплохие показатели, но показатели ее соперника в этом году исторические.

– Вы видели его в качестве игрока. Выглядел ли он уже как элитный тренер?

– Да. На самом деле, я думаю, что одной из причин, по которой он решил перейти в «Баварию» в качестве игрока, было желание учился у Пепа на тренировках, чтобы затем стать тренером, – сказал экс-игрок «Баварии».

После 27 туров «Байер» лидирует в чемпионате Германии, опережая «Баварию», идущую второй, на 13 очков. Клуб из Леверкузена до сих пор не потерпел ни одного поражения в нынешнем сезоне во всех турнирах.

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9 комментариев
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Ответ Виталий Ан
Не одержал ни одного поражения? Не потерпел может быть?
Это как отрицательный рост)
+7
0
+7
Не одержал ни одного поражения? Не потерпел может быть?
+5
-1
+4
Думал он уже закончил , а Мартинес уже 3 года катает в Катаре .
+3
-1
+2
Зачем было демонстрировать такие показатели если тогда такого Байера не было ? Тогда вообще не было конкурента, теперь он есть, и они обосрались
+1
0
+1
Ответ Виталий Ан
Не одержал ни одного поражения? Не потерпел может быть?
Полина же 💁‍♂️😉
+1
0
+1
Невозможно если у тебя Тухель
+1
-1
0
Как не хватает Хави Мартинеса в нынешней Баварии....
0
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0
Ответ madaev
Невозможно если у тебя Тухель
Ну и при каком тренере в последний раз Бавария демонстрировала такие показатели, как Байер в этом году?
0
0
0
Ответ Эден Азаров
Ну и при каком тренере в последний раз Бавария демонстрировала такие показатели, как Байер в этом году?
Зачем было демонстрировать такие показатели если тогда такого Байера не было ? Тогда вообще не было конкурента, теперь он есть, и они обосрались
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