Хави Мартинес о «Байере»: «Другим невозможно выиграть Бундеслигу, когда у них такая статистика. У «Баварии» неплохие показатели, но у соперника – исторические»

Хави Мартинес высказался о работе Хаби Алонсо в «Байере».

– Что вы думаете о работе в « » в этом году?

– Он потрясающий. Когда Хаби пришел, команда боролась за то, чтобы избежать вылета. Этот факт говорит сам за себя.

«Баварию» критикуют за то, что она не выиграет Бундеслигу в этом сезоне, но против команды, которая демонстрирует такую статистику, как «Байер», это невозможно. У «Баварии» неплохие показатели, но показатели ее соперника в этом году исторические.

– Вы видели его в качестве игрока. Выглядел ли он уже как элитный тренер?

– Да. На самом деле, я думаю, что одной из причин, по которой он решил перейти в «Баварию» в качестве игрока, было желание учился у на тренировках, чтобы затем стать тренером, – сказал экс-игрок «Баварии».

После 27 туров «Байер» лидирует в чемпионате Германии, опережая «Баварию», идущую второй, на 13 очков. Клуб из Леверкузена до сих пор не потерпел ни одного поражения в нынешнем сезоне во всех турнирах.