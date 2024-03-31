Матерацци о Мбаппе и Холанде: «Эти двое станут такими же, как Месси и Роналду. Выберу Килиана – он уже чемпион Франции и мира, играет больше на команду, забивал в очень важных матчах»

Марко Матерацци сравнил Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда.

«Эти двое станут такими же, как и . И наверняка в будущем кто-то из них будет так же хвастаться большим количеством « ».

Если выбирать кого-то из этих двух, то мой выбор пал бы на Мбаппе. Почему? Потому что он уже чемпион Франции, чемпион мира, у него есть голы в очень важных матчах – в финале чемпионата мира.

Хотя в то же время Холанд забивает огромное количество мячей. Он точно не остановится, и мы увидим еще огромное количество голов в его исполнении.

Холанд – игрок, который в большей степени заточен на чужие ворота, а Мбаппе играет больше на команду, хотя он не забивает так много по количеству, как Холанд.

В любом случае это два феноменальных игрока. Мне бы хотелось, чтобы в моей тренерской карьере была возможность поработать с такими чудесными игроками, как Килиан и Эрлинг», – сказал бывший игрок « » и сборной Италии Марко Матерацци.