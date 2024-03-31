Матерацци о Мбаппе и Холанде: «Эти двое станут такими же, как Месси и Роналду. Выберу Килиана – он уже чемпион Франции и мира, играет больше на команду, забивал в очень важных матчах»

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Марко Матерацци сравнил Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда.

«Эти двое станут такими же, как Месси и Роналду. И наверняка в будущем кто-то из них будет так же хвастаться большим количеством «Золотых мячей».

Если выбирать кого-то из этих двух, то мой выбор пал бы на Мбаппе. Почему? Потому что он уже чемпион Франции, чемпион мира, у него есть голы в очень важных матчах – в финале чемпионата мира. 

Хотя в то же время Холанд забивает огромное количество мячей. Он точно не остановится, и мы увидим еще огромное количество голов в его исполнении.

Холанд – игрок, который в большей степени заточен на чужие ворота, а Мбаппе играет больше на команду, хотя он не забивает так много по количеству, как Холанд.

В любом случае это два феноменальных игрока. Мне бы хотелось, чтобы в моей тренерской карьере была возможность поработать с такими чудесными игроками, как Килиан и Эрлинг», – сказал бывший игрок «Интера» и сборной Италии Марко Матерацци.

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34 комментария
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Уже лет 5 про это говорят, но воз и ныне там.
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Холанд - вообще не про соперничество с Мбаппе. Типа Ибры будет, но без харизмы
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Только Месси к 27 годам вторую полку под Золотые мячи дома прибивал.
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Ответ Дмитрий Снегирёв
Холанд - вообще не про соперничество с Мбаппе. Типа Ибры будет, но без харизмы
Ибру так ещё никто не оскорблял
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Вообще зашквар сравнивать Мбаппе и Холанда. Холанд в 20 лет уже напоминает позднего Роналду, на которого катала вся команда.
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Господи о чем эти эксперты говорят, что Роналду что Месси в возрасте Холланда творили волшебство, я видел Холланда сегодня в матче, это очень неловкий нападающий, просто нереально деревянный, чтобы претендовать на следующего Роналду или Месси тут кое что большее нужно, Мбаппе ок, тут с ним все понятно, но где соперники то достойные чтобы замутить следующее противостояние как Рон с Месси.
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Да поздно уже...
Месси и Роналду в их возрасте уже ЗМ брали.
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Ответ Крок
Ибру так ещё никто не оскорблял
А чем я его оскорбил? Холланд забивает больше. А речь про отсутствие такой харизмы - это комплимент для Ибры.
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Как Холланд может быть наравне с Мбаппе если с сборной ни одного матча не сыграл на большом турнире?
И ,кстати,даже Матрац заметил,что Холланд пропадает в важных матчах
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Да не станут они оба - ни Роналду, ни, тем более, Месси
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Ответ Роман
Следующее противостояние будет интересным. Мбаппе, Холланд, Беллингем. Их противостояние только зарождается.
Почему Винисиуса списывают, если в этом списке есть Холланд и Беллингем?) Как по мне, следующий после Мбаппе как раз он.

Если Холланд сделает правильный выбор, то все 4 соберутся в мадридском Реале)
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Ответ Дмитрий Снегирёв
А чем я его оскорбил? Холланд забивает больше. А речь про отсутствие такой харизмы - это комплимент для Ибры.
Ибра технарь и плеймейкер, у них общего разве что антропометрия, акробатика порой (ну, Холанд пытается трюки делать) и желание Эрлинга поиграть за мнодество команд. А так Эрлинг в подыгрыше порой хорош, но вообще с мячом деревянен, нив склад, ни в лад...
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Ответ Богдан Агафонов
Мы не можем выбирать имя, пол, родителей и страну, где рождаемся. Сборные - это несправедливое сравнение
Болгария, Румыния, Швеция, Дания и Греция вообще титулы имеют.
Может дело не в стране, а в лидере сборной?)))
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Ответ Provocadeur07
Почему Винисиуса списывают, если в этом списке есть Холланд и Беллингем?) Как по мне, следующий после Мбаппе как раз он. Если Холланд сделает правильный выбор, то все 4 соберутся в мадридском Реале)
Потому что Винисиус борется не за ЗМ, а за что-то другое...
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Ответ Дмитрий Снегирёв
А чем я его оскорбил? Холланд забивает больше. А речь про отсутствие такой харизмы - это комплимент для Ибры.
Комплимент для ибры, для Ибры Холланд пустой звук
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Ответ Topar Topovic
Как Холланд может быть наравне с Мбаппе если с сборной ни одного матча не сыграл на большом турнире? И ,кстати,даже Матрац заметил,что Холланд пропадает в важных матчах
Мы не можем выбирать имя, пол, родителей и страну, где рождаемся. Сборные - это несправедливое сравнение
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Так говорят,как будто это юные звезды,у них довольно зрелый возраст для футболиста,а до сих пор и рядом не стояли с этими двумя
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Ответ Topar Topovic
Как Холланд может быть наравне с Мбаппе если с сборной ни одного матча не сыграл на большом турнире? И ,кстати,даже Матрац заметил,что Холланд пропадает в важных матчах
Ну это же не его вина
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Ответ Provocadeur07
Почему Винисиуса списывают, если в этом списке есть Холланд и Беллингем?) Как по мне, следующий после Мбаппе как раз он. Если Холланд сделает правильный выбор, то все 4 соберутся в мадридском Реале)
Мне кажется Винисиуса больше другие темы волнуют.
Если он конечно будет сосредоточен на футболе, то будет в топ-5
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Настолько натягивание совы на глобус, что в это могут поверить только те, кто футбол с этого года сомтреть начал. Они ни по магии, которую творят Месси с Роналду, ни по характерам, да даже ни по фанатской базе, которая дерется в комментах - даже рядом не стояли и не будут стоять)
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Что-то пока вообще никто не близко ни к одному ни к другому. Ну может быть по скорости и дриблингу разве что, да и то, скорость с дриблингом и у Адама Траоре есть или Хвичи, так что это не показатель
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Следующее противостояние будет интересным.
Мбаппе, Холланд, Беллингем. Их противостояние только зарождается.
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Месси никто из них не повторит. По ЗМ возможно, по годам возможно, но уровень Месси не достижим. Как кто-то правильно сказал Месси это Марадонна в каждом матче, но даже Марадонна не был Марадонной в каждом матче. И причём он может играть на многих позициях.
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Холанд просто замыкатель типа Роналду или Древондовского.
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Если бы холанд выиграл чм или хотябы че, то он бы уже несколько зм забрал бы....
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Винисиус - " Вот расист, забыл меня добавить!!!"
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