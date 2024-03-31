Матерацци о Мбаппе и Холанде: «Эти двое станут такими же, как Месси и Роналду. Выберу Килиана – он уже чемпион Франции и мира, играет больше на команду, забивал в очень важных матчах»
Марко Матерацци сравнил Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда.
«Эти двое станут такими же, как Месси и Роналду. И наверняка в будущем кто-то из них будет так же хвастаться большим количеством «Золотых мячей».
Если выбирать кого-то из этих двух, то мой выбор пал бы на Мбаппе. Почему? Потому что он уже чемпион Франции, чемпион мира, у него есть голы в очень важных матчах – в финале чемпионата мира.
Хотя в то же время Холанд забивает огромное количество мячей. Он точно не остановится, и мы увидим еще огромное количество голов в его исполнении.
Холанд – игрок, который в большей степени заточен на чужие ворота, а Мбаппе играет больше на команду, хотя он не забивает так много по количеству, как Холанд.
В любом случае это два феноменальных игрока. Мне бы хотелось, чтобы в моей тренерской карьере была возможность поработать с такими чудесными игроками, как Килиан и Эрлинг», – сказал бывший игрок «Интера» и сборной Италии Марко Матерацци.
Месси и Роналду в их возрасте уже ЗМ брали.
И ,кстати,даже Матрац заметил,что Холланд пропадает в важных матчах
Если Холланд сделает правильный выбор, то все 4 соберутся в мадридском Реале)
Может дело не в стране, а в лидере сборной?)))
Если он конечно будет сосредоточен на футболе, то будет в топ-5
Мбаппе, Холланд, Беллингем. Их противостояние только зарождается.