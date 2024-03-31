«Сити» не побеждает «Арсенал» 3 матча подряд. У команды Гвардиолы ничья и 2 поражения в этом сезоне
«Манчестер Сити» не смог обыграть «Арсенал» в 3-й раз подряд.
Сегодня команды сыграли вничью (0:0) в матче 30-го тура АПЛ.
В первом круге АПЛ «Манчестер Сити» уступил «Арсеналу» со счетом 0:1. До этого команда Пепа Гвардиолы уступили «канонирам» в серии пенальти в Суперкубке Англии.
В текущем сезоне АПЛ «Арсенал» занимает 2-е место в таблице, отставая от «Ливерпуля» на 2 очка. «Сити» идет 3-м с отставанием от лидера на 3 очка.
Набивать статистику на середняках при середине поля М Сити может и форвард попроще и подешевле.
Против топ-соперников норвег бесполезен, вот уже почти два сезона, без единого исключения.
Вот в ПСЖ могли бы они его спихнуть, там бы его подписали.
И да, все верно - дальше самый сложный календарь - проиграют сейчас, выпустят Сити вперед и не догонят его уже никогда. А так есть шансы
Какой смысл сидеть в обороне имея дальше самый сложный из календарь?
Так можно сыграть в ЛЧ , но в чемпе это крайне глупо