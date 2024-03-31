«Сити» не побеждает «Арсенал» 3 матча подряд. У команды Гвардиолы ничья и 2 поражения в этом сезоне

«Манчестер Сити» не смог обыграть «Арсенал» в 3-й раз подряд.

Сегодня команды сыграли вничью (0:0) в матче 30-го тура АПЛ.

В первом круге АПЛ « » уступил « » со счетом 0:1. До этого команда уступили «канонирам» в серии пенальти в Суперкубке Англии.

В текущем сезоне «Арсенал» занимает 2-е место в таблице, отставая от «Ливерпуля» на 2 очка. «Сити» идет 3-м с отставанием от лидера на 3 очка.