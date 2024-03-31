«Сити» не побеждает «Арсенал» 3 матча подряд. У команды Гвардиолы ничья и 2 поражения в этом сезоне

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола Суперкубок Англии Футбол

«Манчестер Сити» не смог обыграть «Арсенал» в 3-й раз подряд.

Сегодня команды сыграли вничью (0:0) в матче 30-го тура АПЛ.

В первом круге АПЛ «Манчестер Сити» уступил «Арсеналу» со счетом 0:1. До этого команда Пепа Гвардиолы уступили «канонирам» в серии пенальти в Суперкубке Англии.

В текущем сезоне АПЛ «Арсенал» занимает 2-е место в таблице, отставая от «Ливерпуля» на 2 очка. «Сити» идет 3-м с отставанием от лидера на 3 очка.

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38 комментариев
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Защитники "Арсенала": "Когда нам стало скучно, мы отдавали мяч Холанду и снова возвращали"
+81
-3
+78
Ответ Rufatik
Весь матч смотрел на одном дыхании…
Не просыпаясь?
+35
-5
+30
Весь матч смотрел на одном дыхании…
+34
-5
+29
Ответ bel01
Мне кажется, если кто-то даст за Холланда 200 миллионов (например, Мадрид) - то хорошая идея его продать, на пике. Набивать статистику на середняках при середине поля М Сити может и форвард попроще и подешевле. Против топ-соперников норвег бесполезен, вот уже почти два сезона, без единого исключения.
Уже почти 2 сезона?)) Чел, он забил всем клубам Апл. В прошлом сезоне забил всем топам практически))
+18
-3
+15
У Арсенала календарь сложный, хотя против Ливерпуля и МанСити набрали по 4. Теперь будет интересно, кто допустит осечку...
+9
0
+9
Ответ Santa-Barbara
Вместо Арсенала на поле вышел Порту
свою задачу канониры решили
+7
0
+7
Ответ Santa-Barbara
Вместо Арсенала на поле вышел Порту
Ну поплачь
+6
-1
+5
Арсенал молодцы назло глорам и хейтерам!
+4
0
+4
Ответ Topar Topovic
Комментарий скрыт
Что общего между Клоппом и Артетой? Оба проигрывали Гвардиоле 5-0🤣
+12
-8
+4
Они и в полуфинале ЛЧ так будут играть если пройдут?
+5
-1
+4
Мне кажется, если кто-то даст за Холланда 200 миллионов (например, Мадрид) - то хорошая идея его продать, на пике.

Набивать статистику на середняках при середине поля М Сити может и форвард попроще и подешевле.
Против топ-соперников норвег бесполезен, вот уже почти два сезона, без единого исключения.
+10
-7
+3
Ответ Отец Абду
Защитники "Арсенала": "Когда нам стало скучно, мы отдавали мяч Холанду и снова возвращали"
Эрлинг Холланд набрал 0.24 xG против Арсенала в трех последних играх
+3
0
+3
Наконец-то Эрлинг доказал, что достоин ЗМ!
+4
-2
+2
Ответ bel01
Мне кажется, если кто-то даст за Холланда 200 миллионов (например, Мадрид) - то хорошая идея его продать, на пике. Набивать статистику на середняках при середине поля М Сити может и форвард попроще и подешевле. Против топ-соперников норвег бесполезен, вот уже почти два сезона, без единого исключения.
а слабо назвать команды АПЛ, которым Холланд не забивал?
+1
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+1
Ответ Topar Topovic
Типичный спортс Если Хахланд провалил матч новости нет,зато если провалит пару матчей другой игрок АПЛ сразу новость
Что ж ты все на Холланда прыгаешь,Витян?))
+1
0
+1
Ответ bel01
Мне кажется, если кто-то даст за Холланда 200 миллионов (например, Мадрид) - то хорошая идея его продать, на пике. Набивать статистику на середняках при середине поля М Сити может и форвард попроще и подешевле. Против топ-соперников норвег бесполезен, вот уже почти два сезона, без единого исключения.
Ты советуешь Сити заработать на трансфере?
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Ответ Topar Topovic
Комментарий удален модератором
Так я ж не пишу, что Тен Хаг хозяин Гвардиолы или Клоппа, это было бы странно. Также странно как и то, что Гвардиола клиент Артеты и Клоппа😂
+1
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Ответ Дмитрий Бервинов
Арсенал в гостях против Сити традиционно вытаскивает авоську мячей, когда пытается играть в свой футбол. И да, все верно - дальше самый сложный календарь - проиграют сейчас, выпустят Сити вперед и не догонят его уже никогда. А так есть шансы
Так они Ливер уже вперёд выпустили
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Ответ bel01
Мне кажется, если кто-то даст за Холланда 200 миллионов (например, Мадрид) - то хорошая идея его продать, на пике. Набивать статистику на середняках при середине поля М Сити может и форвард попроще и подешевле. Против топ-соперников норвег бесполезен, вот уже почти два сезона, без единого исключения.
На мой взгляд Холланд не стал хуже, но ему не хватает мотивации, просто иногда такое наступает, когда хочется чего-то другого, чем то, что есть. Но тогда Холланду самому надо было сделать всё, чтобы попасть в Реал, а не идти за длинным фунтом в Сити, думая что его выкупит потом Реал за космические деньги. Реал на него никаких 200 млн не будет никогда тратить, это не жадный черепах Мбаппе, который намного более разносторонний и медийный игрок. Тем более, что у Реала итак есть уже 3 потенциальных альфасамца, там бы им 3-м ужиться.

Вот в ПСЖ могли бы они его спихнуть, там бы его подписали.
+2
-2
0
Ответ bel01
Мне кажется, если кто-то даст за Холланда 200 миллионов (например, Мадрид) - то хорошая идея его продать, на пике. Набивать статистику на середняках при середине поля М Сити может и форвард попроще и подешевле. Против топ-соперников норвег бесполезен, вот уже почти два сезона, без единого исключения.
Мадрид даже за Мбаппе (который лучше Холланда) не предлагал 200
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Ответ zzzeeerrrooo
Кто не рискует тот не выигрывает АПЛ Какой смысл сидеть в обороне имея дальше самый сложный из календарь? Так можно сыграть в ЛЧ , но в чемпе это крайне глупо
Арсенал в гостях против Сити традиционно вытаскивает авоську мячей, когда пытается играть в свой футбол.
И да, все верно - дальше самый сложный календарь - проиграют сейчас, выпустят Сити вперед и не догонят его уже никогда. А так есть шансы
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Ответ Дмитрий Бервинов
Слишком много на кон поставлено было
Кто не рискует тот не выигрывает АПЛ
Какой смысл сидеть в обороне имея дальше самый сложный из календарь?
Так можно сыграть в ЛЧ , но в чемпе это крайне глупо
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Ответ Ничего Смешного
Давно такой трусости не видел. Нужно каждым дать ещё 500 млн, чтобы смотреть на глухую оборону.
Слишком много на кон поставлено было
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Ответ Фанат спорта01
Они и в первых двух матчах сезона так же играли.
Что Ты такое
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Ответ Фанат спорта01
Они и в полуфинале ЛЧ так будут играть если пройдут?
Возможно, хотя там судейство другое, те моменты, в которых Тейлор не дал ЖК, там сразу может показать. А это уже влияет на тактику или на темп игры
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Игра УГ
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Сейчас бедный Пепка опять будет на календарь ныть. Срочно ему ещё 10 человек приобрести надо
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Комментарий удален модератором
Спортс,Холланд 0+0+0 будет новость?
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