Галактионов об 1:1 с «Краснодаром»: «Локомотив» владел территорией и инициативой, за исключением пропущенного мяча. Через недочеты и ошибки надо пройти»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Краснодар Михаил Галактионов Матч ТВ Илья Самошников Тимур Сулейманов Эдуард Сперцян Саид Хамулич Футбол

Михаил Галактионов подвел итоги матча «Локомотива» с «Краснодаром» в РПЛ (1:1).

– Мы с вами говорили до матча о том, что есть у команды хорошие отрезки, но пока нет побед в весенней части чемпионата. Наверное, это та формулировка, которая подходит под этот матч?

– Абсолютно уверен, что да. За исключением пропущенного мяча в первом тайме, мы владели территорией и инициативой. У нас были хорошие подходы, выход Самошникова один на один, который, к сожалению, не реализовали. Еще были моменты.

Надо забить еще больше и исключить такие простые пропущенные мячи, потому что мы знали, что такой стандарт может быть. Через эти недочеты и ошибки надо пройти. У нас были хорошие и целостные моменты, гол мы забили после хорошей комбинации. Ребята, которые вышли на замену, добавили темпа и скорости.

– Что сделали не так игроки в эпизоде с голом?

– Мы знали, что у Сперцяна есть такая опция – подкручивать мяч в ближнюю штангу. Надо посмотреть в повторе: либо блок был, либо сами немного небрежно сыграли. Сейчас тяжело сказать.

– Можно сказать, что во втором тайме больше уповали на контратаки?

– Случился эпизод в игре, когда была необходима замена, Тимур Сулейманов попросил ее. Понятно, что сил до конца матча нет, соблюдает пост. В этом отрезке мы остались без номинальных нападающих, только легкие игроки – Жемалетдинов и Глушенков.

– Было ощущение, что габаритного игрока не хватило. Играли без Дзюбы, а Хамулич вышел в концовке.

– Немного разные манеры игры. Артем – габаритный игрок, который больше любит действовать не на пространстве, а когда мы атакуем позиционно, он хорошо работает корпусом. Здесь, наоборот, пространство было. И скорость, которую дали все игроки, была неплохая, – сказал тренер «Локомотива».

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24 комментария
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может надо через смену тренера пройти?
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Каждое послематчевое интервью одно и то же. Вроде и сборы были, что ж не прошли через недочёты и ошибки
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Моментов просто полно было, но реализация и кол-во технического брака просто поражает.
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Вот вроде и хочется поддержать Михалыча, а ведь результата нет как такового. Слова все одни и те же и как по шаблону. Ну и упорное пихание Баринова в состав(когда он успел стать неприкасаемой легендой? Палыч Денисова на банку не побоялся посадить) - величайшая загадка
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+4
Ответ Илья Ковалёв
может надо через смену тренера пройти?
Первый там был очень не плохой в исполнении Локомотива, во вторым было труднее и все равно смогли вытащить ничью.
Команда создает, бежит, обыгрывает и отбирает очки у лидеров.
Вы чего хотите то вообще? Человек первый полноценный сезон проводит в команде и чтобы он вам чемпионство затащил?
Так, к сожалению, бывает крайне редко.
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Физрук как обычно)) нет игры у Локо.
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+3
Ответ karaDENIZZZ
Разные игры как будто смотрели. Локо чудом отскочил во втором тайме.
А Краснодар в первом.
+3
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Не хочется критиковать Галактику, но каждое интервью одно и то же: "Играли хорошо, не повезло, не забили моменты, в защите сделаем работу над ошибками". Матчи действительно проходят по тому сценарию, который он озвучивает, не получается у нас в большинстве случаев провести ровный, цельный матч с минимумом ошибок.
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Не хочется комментировать его....
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Палыч с Николичем не хотел общаться, может руководство его допустит, чтобы Михалычу и его ребятам звездюлей вставил. Чтобы игроки не тупили и тренер в ключевой момент Хамуличей не выпускал.
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Ответ ika Life_tv
Так заведи ютуб канал и делай после матчевое интервью ! Как бы ты ответил А то так то все умные у нас я смотрю
Мне бы не приходилось отвечать на подобные вопросы, так как я бы всегда выходил победителем
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Ответ ika Life_tv
Так заведи ютуб канал и делай после матчевое интервью ! Как бы ты ответил А то так то все умные у нас я смотрю
Да, у нас, кстати, тут все умные)
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Ответ Чётко_как_чечётка
Поубавь свой юношеский максимализм, тебе завтра к 1ой паре.
Так точно
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Ответ Илья Ковалёв
может надо через смену тренера пройти?
Осинькина не отдадут, Сёмина не вернут. Есть варианты лучше? Ну и в целом это лучший матч Локо этой весной
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Ответ Илья Ковалёв
может надо через смену тренера пройти?
Может тебе за другую команду лучше болеть
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Ответ Александр Кузнецов
Палыч с Николичем не хотел общаться, может руководство его допустит, чтобы Михалычу и его ребятам звездюлей вставил. Чтобы игроки не тупили и тренер в ключевой момент Хамуличей не выпускал.
Ну у Палыча то был Фарфан и какой-никакой чемпион Европы Эдер, а сейчас приходится Хамуличей выпускать🤷🏻‍♂️
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