Галактионов об 1:1 с «Краснодаром»: «Локомотив» владел территорией и инициативой, за исключением пропущенного мяча. Через недочеты и ошибки надо пройти»

Михаил Галактионов подвел итоги матча «Локомотива» с «Краснодаром» в РПЛ (1:1).

– Мы с вами говорили до матча о том, что есть у команды хорошие отрезки, но пока нет побед в весенней части чемпионата. Наверное, это та формулировка, которая подходит под этот матч?

– Абсолютно уверен, что да. За исключением пропущенного мяча в первом тайме, мы владели территорией и инициативой. У нас были хорошие подходы, выход один на один, который, к сожалению, не реализовали. Еще были моменты.

Надо забить еще больше и исключить такие простые пропущенные мячи, потому что мы знали, что такой стандарт может быть. Через эти недочеты и ошибки надо пройти. У нас были хорошие и целостные моменты, гол мы забили после хорошей комбинации. Ребята, которые вышли на замену, добавили темпа и скорости.

– Что сделали не так игроки в эпизоде с голом?

– Мы знали, что у есть такая опция – подкручивать мяч в ближнюю штангу. Надо посмотреть в повторе: либо блок был, либо сами немного небрежно сыграли. Сейчас тяжело сказать.

– Можно сказать, что во втором тайме больше уповали на контратаки?

– Случился эпизод в игре, когда была необходима замена, попросил ее. Понятно, что сил до конца матча нет, соблюдает пост. В этом отрезке мы остались без номинальных нападающих, только легкие игроки – Жемалетдинов и Глушенков.

– Было ощущение, что габаритного игрока не хватило. Играли без , а Хамулич вышел в концовке.

– Немного разные манеры игры. Артем – габаритный игрок, который больше любит действовать не на пространстве, а когда мы атакуем позиционно, он хорошо работает корпусом. Здесь, наоборот, пространство было. И скорость, которую дали все игроки, была неплохая, – сказал тренер « ».

Сорвалось лидерство «Краснодара»: из-за магии «Локо» в концовках. В туре не выиграл никто из топ-6