«Краснодар» не побеждает 4 матча подряд – 2 ничьих и 2 поражения
«Краснодар» продлил серию без побед после зимней паузы.
Сегодня «быки» не смогли обыграть «Локомотив» (1:1) в матче 22-го тура Мир РПЛ.
«Краснодар» не выиграл ни одного из четырех матчей весенней части сезона – ранее они сыграли вничью с «Рубином» (1:1) и проиграли «Ростову» (1:2) в РПЛ, а также уступили «Химкам» в 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России (0:2).
Сегодняшний матч был первым для краснодарского клуба после увольнения Владимира Ивича и назначения Мурада Мусаева.
Следующий матч «Краснодар» проведет 6 апреля в Нижнем Новгороде против «Пари НН».
Как обычно, ничья! Шило на мыло!