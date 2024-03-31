«Краснодар» не побеждает 4 матча подряд – 2 ничьих и 2 поражения

«Краснодар» продлил серию без побед после зимней паузы.

Сегодня «быки» не смогли обыграть « » (1:1) в матче 22-го тура Мир .

« » не выиграл ни одного из четырех матчей весенней части сезона – ранее они сыграли вничью с «Рубином» (1:1) и проиграли «Ростову» (1:2) в РПЛ, а также уступили «Химкам» в 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России (0:2).

Сегодняшний матч был первым для краснодарского клуба после увольнения и назначения .

Следующий матч «Краснодар» проведет 6 апреля в Нижнем Новгороде против «Пари НН».