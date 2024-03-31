«Краснодар» не побеждает 4 матча подряд – 2 ничьих и 2 поражения

Теги Локомотив премьер-лига Россия Владимир Ивич Краснодар Мурад Мусаев Футбол

«Краснодар» продлил серию без побед после зимней паузы.

Сегодня «быки» не смогли обыграть «Локомотив» (1:1) в матче 22-го тура Мир РПЛ.

«Краснодар» не выиграл ни одного из четырех матчей весенней части сезона – ранее они сыграли вничью с «Рубином» (1:1) и проиграли «Ростову» (1:2) в РПЛ, а также уступили «Химкам» в 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России (0:2).

Сегодняшний матч был первым для краснодарского клуба после увольнения Владимира Ивича и назначения Мурада Мусаева.

Следующий матч «Краснодар» проведет 6 апреля в Нижнем Новгороде против «Пари НН».

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14 комментариев
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Ждём Ивича!!!
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Мусаева с очередным дебютом!
Как обычно, ничья! Шило на мыло!
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Ответ Дурачок
Ждём Ивича!!!
Не, там Шалимов на очереди😎
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Шалимов на телефоне если что!
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Сарвели в концовке это что-то с чем-то.. 3 запоротых голевых момента
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Мусаев сыграл как всегда, по-краснодарски
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В подобных матчах проявляется чемпионский характер. Вытаскивают победы «на зубах» , на последних минутах. У Краснодара уже 3-4 матча таких набралось, и везде - потери важнейших очков. Не чемпионская эта игра, ну вот вообще никак…
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Краснодару ничего не помогает...
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Зовите Кононова 🤡🤣
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Как похорошел Краснодар при Мусаеве
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Мусаев погорячился с краснодарский футболом.
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Ответ 1905vb
Мусаева с очередным дебютом! Как обычно, ничья! Шило на мыло!
Ох уж эти выводы по одному матчу, когда Мусаев тренирует команду 2 недели с перерывом на матчи сборной))
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Ответ Капатран
Ох уж эти выводы по одному матчу, когда Мусаев тренирует команду 2 недели с перерывом на матчи сборной))
В одну реку не войти, дважды на грабли не наступают… И входят и наступают!
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Ответ Vladimir Frolov
В подобных матчах проявляется чемпионский характер. Вытаскивают победы «на зубах» , на последних минутах. У Краснодара уже 3-4 матча таких набралось, и везде - потери важнейших очков. Не чемпионская эта игра, ну вот вообще никак…
Сегодня Краснодар хорошо играл. При том, что Локомотив тоже выдал огненный матч.
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