«Абаскаль – иностранный агент, он нам сборную кончает. Где в России еще есть клуб, в котором закапывают бывших игроков сборной? Может, его заслали к нам вредить?» Валерий Овчинников о «Спартаке»
Валерий Овчинников высказался о «Спартаке» и Гильермо Абаскале.
В 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Спартак» победил «Оренбург» по сумме двух матчей со счетом 3:2. В полуфинале турнира красно-белые встретятся с «Зенитом».
«Абаскаль все еще тренер «Спартака»? Да уж, это, конечно, горе. С каких таких времен победа над «Оренбургом» в Кубке – это праздник? Но чего тут удивляться – праздник жизни! Поэтому «Спартак» – уже не тот, они забыли, что они народная команда. Любовь-то народа была к «Спартаку», а не к этим чудикам.
Чудики – это нынешние футболисты клуба. И во главе у них чудак Абаскаль. Кто ж еще под его руководством может играть, если не чудики? Ведь кто слово против него вякнет, те сидят на глухой банке. Он их закапывает! Обратили внимание?
Где в России еще есть клуб, в котором закапывают бывших игроков сборной России? Может, его заслали к нам вредить, а? Он нам сборную кончает. Думаю, Абаскаль – иностранный агент, ему давно надо клеймо поставить на одно место! Выжигать на лбу: иностранный агент. Казачок-то засланный», – сказал бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников.
Динамо (Таллин)
Тренерская карьера
1976—1977 Азери (Таллин)
1979—1982 Динамо (Киров)
1983—1984 Геолог
1985—1986 Спартак (Орджоникидзе)
1986—1988 Спорт (Таллин)
1989—2000 Локомотив (НН)
2001 Локомотив (НН)
2002—2003 Волгарь-Газпром
2003 Содовик
2004 Лукойл
76 лет