«Абаскаль – иностранный агент, он нам сборную кончает. Где в России еще есть клуб, в котором закапывают бывших игроков сборной? Может, его заслали к нам вредить?» Валерий Овчинников о «Спартаке»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Сборная России по футболу Валерий Овчинников Оренбург Политика Гильермо Абаскаль Футбол

Валерий Овчинников высказался о «Спартаке» и Гильермо Абаскале.

В 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Спартак» победил «Оренбург» по сумме двух матчей со счетом 3:2. В полуфинале турнира красно-белые встретятся с «Зенитом». 

«Абаскаль все еще тренер «Спартака»? Да уж, это, конечно, горе. С каких таких времен победа над «Оренбургом» в Кубке – это праздник? Но чего тут удивляться – праздник жизни! Поэтому «Спартак» – уже не тот, они забыли, что они народная команда. Любовь-то народа была к «Спартаку», а не к этим чудикам.

Чудики – это нынешние футболисты клуба. И во главе у них чудак Абаскаль. Кто ж еще под его руководством может играть, если не чудики? Ведь кто слово против него вякнет, те сидят на глухой банке. Он их закапывает! Обратили внимание?

Где в России еще есть клуб, в котором закапывают бывших игроков сборной России? Может, его заслали к нам вредить, а? Он нам сборную кончает. Думаю, Абаскаль – иностранный агент, ему давно надо клеймо поставить на одно место! Выжигать на лбу: иностранный агент. Казачок-то засланный», – сказал бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников.

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42 комментария
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Не, ну тут даже Мостовой отдыхает
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Семак вообще украинец, чья явная подрывная деятельность заключается в том, что в ведущем клубе выходит лишь один полевой игрок, способный играть в сборной.
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ничосе динозавр вылез
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Ответ encaro_one
Семак вообще украинец, чья явная подрывная деятельность заключается в том, что в ведущем клубе выходит лишь один полевой игрок, способный играть в сборной.
Ага,еще и Тимощук у них. Ячейка,блин,активная
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Дайте Борману таблетки 💊
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это что ещё за стыд, в последнем матче вышли Максименко, Зобнин, Хлусевич, Пруцев, Литвинов, Зиньковский, Игнатов, Соболев в старте, но Абаскаль закапывает сборников...
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Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников - гражданини Эстонии, между прочим, - страны НАТО. Проживает в Таллинне.
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Ничоси тут беды с башкой. Кто нибудь скорую вызвал?
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Ответ egorov.bsp
Может сразу пистолет?
Борман заслуженый , лучше таблетки
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Так сборную кончили еще до прихода Абаскаля в Спартак.
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Ответ Кузя Гитарист
Дайте Борману таблетки 💊
Может сразу пистолет?
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Ответ Dima Dima
Клубная карьера Динамо (Таллин) Тренерская карьера 1976—1977 Азери (Таллин) 1979—1982 Динамо (Киров) 1983—1984 Геолог 1985—1986 Спартак (Орджоникидзе) 1986—1988 Спорт (Таллин) 1989—2000 Локомотив (НН) 2001 Локомотив (НН) 2002—2003 Волгарь-Газпром 2003 Содовик 2004 Лукойл 76 лет
Можно добавить информации . Кличка - "Борман" .
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скорее всего, Борман тупо глумится, а зумеры в комментариях не выкупили)
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Оренбург отстой, Урал - отстойный отстой, Факел - прям стыдно название команды произносить - чтобы унизить Спартак и Абаскаля, нужно сделать сначала унизить соперника Спартака. Пока Зенит и ЦСКА не трогают.
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Борман такой! Молодец! Молодёжь его не знает. Его легендарная установка на игру: «в штрафной соперника закопан ваш чемодан с деньгами, пойдите и возьмите его.
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«Ой дурак!» (Жорж Милославский, «Иван Васильевич меняет профессию»). Для модераторов. Это цитата из известного советского фильма
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Легендарный тренер, чьи игроки откапывали свои деньги в штрафной соперников.
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Борман,есть такой клуб.это зенит.
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Ответ egorov.bsp
Ага,еще и Тимощук у них. Ячейка,блин,активная
Наверно, ещё и с визиткой Яроша)
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А кого кончает Абаскаль? Джикию? Так он уже все, возраст по сути околопредельный, Бабич играет хорошо.
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Ответ Честный контроль
Комментарий удален модератором
Тут его в последнее время часто постят 😊
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Ответ 2rmw28c6y6
Ну Овчинников всегда таким был. Помню, про матч с Ротором в далеких 90х: « при счете 1:5 судья сломал нам игру». PS Тогда Локомотив НН проигрывал в одну калитку.
Это цитата Арсена Найденова.
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В сборную кончает?!
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Комментарий удален модератором
Смешной Борман 🤗
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Клубная карьера
Динамо (Таллин)
Тренерская карьера
1976—1977 Азери (Таллин)
1979—1982 Динамо (Киров)
1983—1984 Геолог
1985—1986 Спартак (Орджоникидзе)
1986—1988 Спорт (Таллин)
1989—2000 Локомотив (НН)
2001 Локомотив (НН)
2002—2003 Волгарь-Газпром
2003 Содовик
2004 Лукойл

76 лет
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Ахахаха))) где его удостоверение депутата?
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Хосподя, он еще жив?
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Совсем ку-ку?
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Как же у этих старых пердунов подгорает от чужих зарплат и что они никому на.. не нужны.
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