«Абаскаль – иностранный агент, он нам сборную кончает. Где в России еще есть клуб, в котором закапывают бывших игроков сборной? Может, его заслали к нам вредить?» Валерий Овчинников о «Спартаке»

Валерий Овчинников высказался о «Спартаке» и Гильермо Абаскале.

В 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Спартак» победил «Оренбург» по сумме двух матчей со счетом 3:2. В полуфинале турнира красно-белые встретятся с « ».

« все еще тренер «Спартака»? Да уж, это, конечно, горе. С каких таких времен победа над « » в Кубке – это праздник? Но чего тут удивляться – праздник жизни! Поэтому « » – уже не тот, они забыли, что они народная команда. Любовь-то народа была к «Спартаку», а не к этим чудикам.

Чудики – это нынешние футболисты клуба. И во главе у них чудак Абаскаль. Кто ж еще под его руководством может играть, если не чудики? Ведь кто слово против него вякнет, те сидят на глухой банке. Он их закапывает! Обратили внимание?

Где в России еще есть клуб, в котором закапывают бывших игроков сборной России? Может, его заслали к нам вредить, а? Он нам сборную кончает. Думаю, Абаскаль – иностранный агент, ему давно надо клеймо поставить на одно место! Выжигать на лбу: иностранный агент. Казачок-то засланный», – сказал бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» .