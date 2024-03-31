«Ман Сити» не проигрывает 23 матча подряд – 19 побед и 4 ничьих
«Ман Сити» продлил серию без поражений до 23 матчей.
Сегодня «горожане» сыграли вничью с «Арсеналом» (0:0) в матче 30-го тура АПЛ.
В последний раз команда Пепа Гвардиолы уступала 6 декабря – «Астон Вилле» (0:1) в АПЛ.
С тех пор у «Манчестер Сити» 19 побед и 4 ничьих в чемпионате и Кубке Англии, а также в Лиге чемпионов и на клубном ЧМ.
3 апреля «Ман Сити» дома сыграет с «Астон Виллой» в АПЛ.
Титул выигрывают на дистанции
Всё-таки Гюндоган и Марез давали темп второй волне,а тут набрали прямолинейных игроков.
С таким количеством ничеек не приходилось видеть Сити в последние годы.
Серия оборвётся и конец ее близок.
Достаточно попадать в ворота
Но рекорды за сезон по голам очками и т.п принадлежат команде Пепа
Самое интересное только начинается