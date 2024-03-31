«Ман Сити» не проигрывает 23 матча подряд – 19 побед и 4 ничьих

«Ман Сити» продлил серию без поражений до 23 матчей.

Сегодня «горожане» сыграли вничью с « » (0:0) в матче 30-го тура АПЛ.

В последний раз команда уступала 6 декабря – «Астон Вилле» (0:1) в АПЛ.

С тех пор у « » 19 побед и 4 ничьих в чемпионате и Кубке Англии, а также в Лиге чемпионов и на клубном ЧМ.

3 апреля «Ман Сити» дома сыграет с «Астон Виллой» в .