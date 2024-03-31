«Ман Сити» не проигрывает 23 матча подряд – 19 побед и 4 ничьих

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола Футбол

«Ман Сити» продлил серию без поражений до 23 матчей.

Сегодня «горожане» сыграли вничью с «Арсеналом» (0:0) в матче 30-го тура АПЛ.

В последний раз команда Пепа Гвардиолы уступала 6 декабря – «Астон Вилле» (0:1) в АПЛ.

С тех пор у «Манчестер Сити» 19 побед и 4 ничьих в чемпионате и Кубке Англии, а также в Лиге чемпионов и на клубном ЧМ.

3 апреля «Ман Сити» дома сыграет с «Астон Виллой» в АПЛ.

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22 комментария
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Ответ Lord Dark
0 побед против топов АПЛ в этом сезоне
Ливерпуль только АВ дома обыграл
Титул выигрывают на дистанции
+17
-2
+15
по цифрам вроде складно, но не припомню такого дисбалансного сити.
Всё-таки Гюндоган и Марез давали темп второй волне,а тут набрали прямолинейных игроков.
С таким количеством ничеек не приходилось видеть Сити в последние годы.
Серия оборвётся и конец ее близок.
+12
-4
+8
Ответ Tybalt
по цифрам вроде складно, но не припомню такого дисбалансного сити. Всё-таки Гюндоган и Марез давали темп второй волне,а тут набрали прямолинейных игроков. С таким количеством ничеек не приходилось видеть Сити в последние годы. Серия оборвётся и конец ее близок.
Да, целостности нет. Полностью провальная трансферная кампания. Гюндо не удержали, а тот, кто пришел усилением пока не видится
+2
0
+2
Ответ zzzeeerrrooo
Ливерпуль только АВ дома обыграл Титул выигрывают на дистанции
Судьи притащили Арсенал к ничейке
+1
0
+1
0 побед против топов АПЛ в этом сезоне
+6
-6
0
Ну и хорошо, что так долго без поражений. Следующий матч, кстати, с Астон Виллой.
0
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Можно и весь сезон ( АПЛ ) не проигрывать - 38 ничьих... и вылететь в Чемпионшип.
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Заочно посочуствую Вадиму и/или Паше писать обзор про эту вату...
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Ответ Lord Dark
0 побед против топов АПЛ в этом сезоне
Зато дважды громанули МЮ 😃
+2
-2
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Ответ zzzeeerrrooo
Ливерпуль только АВ дома обыграл Титул выигрывают на дистанции
Ну а как ты выиграешь, если не ставятся 2 железные пенки за фолы Эдегора и Доку
+1
-1
0
Ответ Timado77
Ну а как ты выиграешь, если не ставятся 2 железные пенки за фолы Эдегора и Доку
Ну можно и без пенок голы забивать
Достаточно попадать в ворота
+1
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Ответ CHELSEA_2008
Зато дважды громанули МЮ 😃
Мю не топ в этом сезоне и причем они здесь?
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Ответ Lord Dark
Сити лучше ливера в этом сезоне ,да сити на дистанции сильнее ну не такой рекорд например сравнивая с Реалом и Байером в этом сезоне
Есть такое
Но рекорды за сезон по голам очками и т.п принадлежат команде Пепа
Самое интересное только начинается
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Ответ zzzeeerrrooo
Ну можно и без пенок голы забивать Достаточно попадать в ворота
Да, можно в ворота всяких Шеффилдов. А вс таких соперников каждый эпизод на вес золота, уж сегодняшний матч то должен об этом напоминать
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