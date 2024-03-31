«Ман Сити» не забил дома впервые за 58 матчей – «Арсеналу». Серия длилась больше двух лет
«Манчестер Сити» не смог забить на «Этихад Стэдиум» впервые за 58 матчей.
«Горожане» сыграли вничью с «Арсеналом» (0:0) в матче 30-го тура АПЛ.
До сегодняшнего дня команда Пепа Гвардиолы забивала дома 57 игр подряд.
В последний раз «Ман Сити» не забивал дома 754 дня назад – «Спортингу» в Лиге чемпионов 9 марта 2022 года.
Однако же пришла стабильность в результатах, второй год подряд в чемпионской гонке, есть наигранный состав, все основные игроки продлены на годы вперёд, нет нарушений ФФП, интерес к клубу у глоров ожил, мерч продается лучше.
В общем, впереди только светлое будущее. Собаки лают, а караван идёт😄
просто взламывать и взламывать лучшую оборону АПЛ - две большие разницы
Единственный кто показал как надо играть против Сити в гостях был Брентфорд в конце 22 , они создали около 7 явных голевых моментов
но вообще говоря посмотреть на защиту которая может помножить на ноль Холанда, КДБ, Родри, Силву и Фодена одновременно - не каждый день удается
Сити - Арсенал
Реальность
Осасуна - Балтика
Случайно не мировой рекорд?
По минутам матча не отвечу, сорри :)
Доминаторы должны сами этот мяч забирать.
Если соперник навязывает во втором тайме интенсивную игру, Сити сыпется, так как физика горожан в этом сезоне оставляет желать лучшего.
Арсенал этого не сделал ни в первом, ни во втором таймах.
Ливерпуль в матче с Сити не делал ничего сверхъестественного, он его тупо перебегал.