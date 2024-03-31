«Ман Сити» не забил дома впервые за 58 матчей – «Арсеналу». Серия длилась больше двух лет

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Этихад Стэдиум Футбол

«Манчестер Сити» не смог забить на «Этихад Стэдиум» впервые за 58 матчей.

«Горожане» сыграли вничью с «Арсеналом» (0:0) в матче 30-го тура АПЛ.

До сегодняшнего дня команда Пепа Гвардиолы забивала дома 57 игр подряд.

В последний раз «Ман Сити» не забивал дома 754 дня назад – «Спортингу» в Лиге чемпионов 9 марта 2022 года.

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51 комментарий
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Защита Арсенала заслуживает похвалы. Салиба и Мага лучшая пара ЦЗ в мире прямо сейчас.
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Ответ аноним анонимович
Комментарий скрыт
так не смотри
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Люди всегда найдут повод придраться к Арсеналу🤣
Однако же пришла стабильность в результатах, второй год подряд в чемпионской гонке, есть наигранный состав, все основные игроки продлены на годы вперёд, нет нарушений ФФП, интерес к клубу у глоров ожил, мерч продается лучше.

В общем, впереди только светлое будущее. Собаки лают, а караван идёт😄
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«Это был доминаторский автобус» Артета
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1 удар с створ. Ахахахахахахахахахахахахахаха. Снимаю шляпу перед Микелем Артетой.
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Ответ Igor Sedin
Очередной наглядный пример того, что Сити не умеет взламывать организованную плотную оборону. Так было в матче с Интером, так было в неединичных матчах АПЛ последних двух как минимум сезонов
судя по регалиям Сити все-таки умеет взламывать, иначе не было бы столько титулов

просто взламывать и взламывать лучшую оборону АПЛ - две большие разницы
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Ответ Igor Sedin
Очередной наглядный пример того, что Сити не умеет взламывать организованную плотную оборону. Так было в матче с Интером, так было в неединичных матчах АПЛ последних двух как минимум сезонов
Автобус на 58 матч не пропустил , очень хороший пример
Единственный кто показал как надо играть против Сити в гостях был Брентфорд в конце 22 , они создали около 7 явных голевых моментов
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Это скорее была игра не за голы, а за более удачный прессинг. Было интересно смотреть только на перестройку команд при защите, остальное - закономерные нули..
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Ответ аноним анонимович
Комментарий скрыт
Арсенал в 2024 году забивает в среднем около 4 голов за матч в АПЛ, думаю они заслужили один матч быть более осторожней
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Арсенал достойно смотрелся!
+7
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Ответ Алексей Фирстов
Арсенал достойно смотрелся!
.... В защите
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Ответ аноним анонимович
Комментарий скрыт
Возможно, но моментов больше и гораздо опаснее были у Арсенала.
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Ответ аноним анонимович
Спонсор : потрясающая схема Арсенала 10-0-0
Ага, где у Арсенала в створ ударов больше оказалось.
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Ответ аноним анонимович
Увы, надо было, кто знал что вата будет весь матч, и признай это не лучший матч который можно было посмотреть
ну я допускаю что кому-то следить за каким-нибудь бей-беги на 4-4 интересней

но вообще говоря посмотреть на защиту которая может помножить на ноль Холанда, КДБ, Родри, Силву и Фодена одновременно - не каждый день удается
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Ответ аноним анонимович
Но факт остаётся фактом, матч - шляпа
Безусловно
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Ответ аноним анонимович
Ну арсенал это другое , целых ДВА Удара в створ и автобус
Не проблема Арсенала, что Сити боялся потерять мяч и просто держал его у себя, что Арсеналу иной раз приходилось идти на половину Сити и отнимать с помощью прессинга нескольких игроков)
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Артета научил играть в защите - это факт
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Ответ Антон Фалафель
Доминатор обставил физрука.
Новый вид доминирования с 28% владения мячом.
+3
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Ответ Arima Baki
Арсенал в 2024 году забивает в среднем около 4 голов за матч в АПЛ, думаю они заслужили один матч быть более осторожней
Но факт остаётся фактом, матч - шляпа
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Ожидание
Сити - Арсенал
Реальность
Осасуна - Балтика
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Ответ Qarasik
Холанн конечно оверпрайс бесполезное туловище.
Ну ты загнул
+3
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Нехилая серия была.
Случайно не мировой рекорд?
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Арсений ЛЧ может взять при удачном раскладе.
+1
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Ответ S_Vladimirov
Нетрудно заметить, что в большинстве матчей голы даются Сити с огромным трудом. И одна из причин этого - чрезвычайно высокая схематичность игры нынешнего Сити. Пеп осознанно довел свою команду почти до полной импотенции.
Да просто турка нет, вот и все. Родри не выручил. Раньше тащили попеременно. И раньше были периоды, где игра никакущая была, но умудрялись то пенку нашакалить то еще что.
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0
Очередной наглядный пример того, что Сити не умеет взламывать организованную плотную оборону. Так было в матче с Интером, так было в неединичных матчах АПЛ последних двух как минимум сезонов
+6
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В матче. Если смотреть не только когда мяч у ворот, а полностью игру - можно заметить очень много интересного.

По минутам матча не отвечу, сорри :)
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Ответ avolida
Люди всегда найдут повод придраться к Арсеналу🤣 Однако же пришла стабильность в результатах, второй год подряд в чемпионской гонке, есть наигранный состав, все основные игроки продлены на годы вперёд, нет нарушений ФФП, интерес к клубу у глоров ожил, мерч продается лучше. В общем, впереди только светлое будущее. Собаки лают, а караван идёт😄
Хейтеры говорят про автобус,но Сити также играл в первом матче с Арсеналом
+4
-4
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Ответ Den-is
Я это заметил, что пришлось на половине поле Сити выцарапывать мяч коллективным прессингом и порой даже приводило к острым моментам.
Слишком редко Арсенал это делал.
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Ответ jordy
Ну так соперник сам мяч отдавать не будет. Доминаторы должны сами этот мяч забирать. Если соперник навязывает во втором тайме интенсивную игру, Сити сыпется, так как физика горожан в этом сезоне оставляет желать лучшего. Арсенал этого не сделал ни в первом, ни во втором таймах. Ливерпуль в матче с Сити не делал ничего сверхъестественного, он его тупо перебегал.
Я это заметил, что пришлось на половине поле Сити выцарапывать мяч коллективным прессингом и порой даже приводило к острым моментам.
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Ответ Den-is
Если бы Сити поделился мячом, а не просто катал от игроку к игроку в надежде увидеть просвет в бетонированной обороне Арсенала, может быть процент бы бы больше)))))
Ну так соперник сам мяч отдавать не будет.
Доминаторы должны сами этот мяч забирать.
Если соперник навязывает во втором тайме интенсивную игру, Сити сыпется, так как физика горожан в этом сезоне оставляет желать лучшего.
Арсенал этого не сделал ни в первом, ни во втором таймах.
Ливерпуль в матче с Сити не делал ничего сверхъестественного, он его тупо перебегал.
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