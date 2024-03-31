«Ман Сити» не забил дома впервые за 58 матчей – «Арсеналу». Серия длилась больше двух лет

«Манчестер Сити» не смог забить на «Этихад Стэдиум» впервые за 58 матчей.

«Горожане» сыграли вничью с « » (0:0) в матче 30-го тура .

До сегодняшнего дня команда Пепа Гвардиолы забивала дома 57 игр подряд.

В последний раз « » не забивал дома 754 дня назад – «Спортингу» в Лиге чемпионов 9 марта 2022 года.