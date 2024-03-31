Капитан «Ньюкасла» Ласселс пропустит остаток сезона из-за разрыва «крестов». Ранее такую же травму получил Ботман

Теги Ньюкасл Вест Хэм премьер-лига Англия травмы Джамаал Ласселс Свен Ботман Футбол

Джамаал Ласселс пропустит 6-9 месяцев из-за травмы «крестов».

Защитник получил повреждение на 17-й минуте матча 30-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (4:3).

Пресс-служба «Ньюкасла» подтвердила разрыв крестообразной связки правого колена у капитана команды Джамаала Ласселса.

Ожидается, что на следующей неделе игроку сделают операцию. Ласселс пропустит от 6 до 9 месяцев.

Ранее сообщалось, что защитник «Ньюкасла» Свен Ботман пропустит минимум 6 месяцев из-за травмы крестообразной связки. 

В этом сезоне АПЛ Ласселс сыграл 16 матчей и забил 1 гол. Его статистика – тут.

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6 комментариев
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Ньюкаслу катастрофически не везет с травмами.
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Жесть, прямо как в Реале ситуация, и даже похуже
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Вот есть у Ньюкасла бабки, а тратить не могут из-за ФФП. Так бы давно закрыли бы проблемные позиции и навязали борьбу лидерам, но АПЛ это не выгодно.
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Ответ Real_v_dushe
Ужасная история, моё сочувствие поклонникам Ньюкасла. Это, конечно, большая проблема и свидетельство того, что футбол нуждается в реформах.
Скорее футбол нуждается в том что бы фифа больше не было могополистом
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