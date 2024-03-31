Капитан «Ньюкасла» Ласселс пропустит остаток сезона из-за разрыва «крестов». Ранее такую же травму получил Ботман

Джамаал Ласселс пропустит 6-9 месяцев из-за травмы «крестов».

Защитник получил повреждение на 17-й минуте матча 30-го тура АПЛ против « » (4:3).

Пресс-служба « » подтвердила разрыв крестообразной связки правого колена у капитана команды .

Ожидается, что на следующей неделе игроку сделают операцию. Ласселс пропустит от 6 до 9 месяцев.

Ранее сообщалось, что защитник «Ньюкасла» Свен Ботман пропустит минимум 6 месяцев из-за травмы крестообразной связки.

В этом сезоне АПЛ Ласселс сыграл 16 матчей и забил 1 гол. Его статистика – тут.