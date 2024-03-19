Дядя Надаля: «Между Месси и Роналду разница больше, чем между Рафой и Федерером. Криштиану может не все, что может Лионель»
Дядя Рафаэля Надаля поделился мнением о Криштиану Роналду и Лионелем Месси.
«Соперничество Надаля и Федерера сравнимо с соперничеством Месси и Роналду в том, как они выдержали испытание временем, но имеет два отличия.
Во-первых, между Месси и Криштиану разница больше, чем между Надалем и Федерером.
Другое отличие заключается в том, что Рафаэль может делать все то, что может делать Федерер, а вот Роналду может делать не все, что может Месси», – сказал Тони Надаль в эфире Super Deportivo Radio.
И уж точно меньше, чем Кришти, который в пробитии левых пенальти побил все рекорды.
Так себе сравнение- Федерер с Надалем специализируются в разных стилях в теннисе.
Месси - 826+363 (4 ЛЧ, 1 ЧМ, 1 Копа, 3 КЧМ)
Вполне себе сравнимо
Яшин, Мальдини, Кройфф - тоже не выигрывали Чемпионат Мира, но считаются лучшими в своей профессии
ЧМ - не определяющий фактор в карьере футболиста