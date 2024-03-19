Дядя Надаля: «Между Месси и Роналду разница больше, чем между Рафой и Федерером. Криштиану может не все, что может Лионель»

Дядя Рафаэля Надаля поделился мнением о Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

«Соперничество Надаля и Федерера сравнимо с соперничеством Месси и Роналду в том, как они выдержали испытание временем, но имеет два отличия.

Во-первых, между Месси и разница больше, чем между Надалем и Федерером.

Другое отличие заключается в том, что Рафаэль может делать все то, что может делать Федерер, а вот Роналду может делать не все, что может », – сказал Тони Надаль в эфире Super Deportivo Radio.