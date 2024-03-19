Дядя Надаля: «Между Месси и Роналду разница больше, чем между Рафой и Федерером. Криштиану может не все, что может Лионель»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу МЛС Лионель Месси Роджер Федерер Рафаэль Надаль Сборная Аргентины по футболу ATP высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Тони Надаль Интер Майами Футбол

Дядя Рафаэля Надаля поделился мнением о Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

«Соперничество Надаля и Федерера сравнимо с соперничеством Месси и Роналду в том, как они выдержали испытание временем, но имеет два отличия. 

Во-первых, между Месси и Криштиану разница больше, чем между Надалем и Федерером.

Другое отличие заключается в том, что Рафаэль может делать все то, что может делать Федерер, а вот Роналду может делать не все, что может Месси», – сказал Тони Надаль в эфире Super Deportivo Radio.

Материалы по теме

27 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
сейчас дяде Надаля всё объяснит сестра Роналду
+32
-5
+27
Ну Месси - это и Федерер и Надаль и Джокович в одном лице.
+14
-6
+8
Но Лионель также может не все, что может Криштиану) У каждого свои скиллы, нужно было их не сравнивать, а просто наслаждаться их игрой. В том числе и Надаля и Федерера
+14
-6
+8
Ну одной рукой бэкхэнд Надаль бить не может, для начала.
+7
0
+7
Ответ фк кабинет
Столько липовых пенальти пробил только Месси.
На какой кафедре ты изучал липовость пенальти и кто их профессуры с тобой сотрудничал?
+7
-3
+4
Ответ АРТУР АЛИЕВ
сейчас дяде Надаля всё объяснит сестра Роналду
Да и дядя Надаля некрасивый
+6
-2
+4
Ответ АРТУР АЛИЕВ
сейчас дяде Надаля всё объяснит сестра Роналду
Она школяр на фоне Ромки и Артемки. Вот их надо бояться. Эти ребята сделают прилюдно харакири ради кумира)
+6
-2
+4
Ну это бан
+6
-2
+4
Ответ фк кабинет
Столько липовых пенальти пробил только Месси.
Ноль.
И уж точно меньше, чем Кришти, который в пробитии левых пенальти побил все рекорды.
+6
-4
+2
Ответ Дмитрий
А никто и не сравнивает. После 18.12.2022 у Месси в соперниках разве что Пеле. Не Чемпионы Мира идут вторым эшелоном, вот там Роналду рядом с Платини.
Месси один раз выиграл ЧМ, и уже выше 3-кратного чемпиона мира Пеле? Ну и логика...
+5
-3
+2
Ответ Дмитрий
А никто и не сравнивает. После 18.12.2022 у Месси в соперниках разве что Пеле. Не Чемпионы Мира идут вторым эшелоном, вот там Роналду рядом с Платини.
Не надоело новые аккаунты создавать?
+3
-1
+2
Справедливости ради и Месси может не всё, что умеет Криштиану , хуже играет головой , ниже выпрыгивает и т.д. Это вечный спор , понятно , что у Месси лучше дриблинг , но они очень близки по результатам и вкладу в успехи своих команд - это факт . К тому же футбол - командный вид спорта и контактный , а теннис - индивидуальный и бесконтактный , так что сравнение уже не совсем корректное .
+1
0
+1
Что Рафа на подаче такое же количество эйсов сделал как и Федерер? А с Уимблдоном как у Надаля, не провисает, на фоне тотального доминирования на грунте?
Так себе сравнение- Федерер с Надалем специализируются в разных стилях в теннисе.
+1
0
+1
Ответ fussballer
Я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин…
сочувствую.
+2
-1
+1
Мужик выбрал язык фактов
0
0
0
Ответ Vinnipukh Vinni
Ноль. И уж точно меньше, чем Кришти, который в пробитии левых пенальти побил все рекорды.
Ноль? 😅😅😅 получается это чистый пенальти, да? 🤣 https://youtu.be/E_By7UzdHmI?si=F43c50_qDDY0Y_We
+1
-1
0
Ответ Дмитрий
На какой кафедре ты изучал липовость пенальти и кто их профессуры с тобой сотрудничал?
А ты на какой кафедре их изучало? Мультиаккаунтый тут лекции про пенальти читать будет...
0
0
0
Роналду - 879+249 (5 ЛЧ, 1 ЧЕ, 1 ЛН, 4 КЧМ)

Месси - 826+363 (4 ЛЧ, 1 ЧМ, 1 Копа, 3 КЧМ)

Вполне себе сравнимо

Яшин, Мальдини, Кройфф - тоже не выигрывали Чемпионат Мира, но считаются лучшими в своей профессии

ЧМ - не определяющий фактор в карьере футболиста
+4
-4
0
Вот дурак. Сказал,что Федерер круче Рафы.
0
0
0
Ответ Дмитрий
А никто и не сравнивает. После 18.12.2022 у Месси в соперниках разве что Пеле. Не Чемпионы Мира идут вторым эшелоном, вот там Роналду рядом с Платини.
За что ты так Платини??
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий