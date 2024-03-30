Клопп о «Брайтоне» Де Дзерби: «Я бы не смог ставить такую игру. В плане выбора позиции она даже более структурированная, чем у «Сити». Когда мяч у них, готовьтесь страдать»

Юрген Клопп оценил работу Роберто Де Дзерби во главе «Брайтона».

– Мы знаем, насколько сложно играть против «Брайтона». Роберто проделывает потрясающую работу. Мы стали лучше за 18–20 месяцев с момента его переезда в Англию.

Первая наша игра была удивительной. Мы были первым соперником после его назначения и понятия не имели, чего ожидать.

Впечатляло то, как быстро он подстроил под себя команду. С тех пор она становится только сильнее.

Все вертится вокруг владения мячом. Они хотят мяч, мы тоже хотим мяч. Нам нужно владеть им больше. Это лучший способ обороны против этой команды. Когда же мяч у нее, надо быть готовым к тому, чтобы страдать.

– Почему с « » так сложно играть?

– Все дело в его стиле. Он совершенно другой. Я бы не смог ставить такую игру. Она просто противоречит моему характеру! Но смотреть матчи «Брайтона» интересно, там очень высокие требования к футболистам, необходимо четко располагаться на поле. Надо держать позицию, отдавать пас в нужный момент.

Де Дзерби – топ-тренер, он хорошо справляется, за ним очень интересно наблюдать.

Игра его команды основана на владении мячом, но с точки зрения выбора позиции она даже более структурированная, чем у « » или других команд, где свободы чуть больше.

«Брайтон» в свой день может обыграть любую команду. Но хорошая новость заключается в том, что мы тоже, – сказал главный тренер « ».