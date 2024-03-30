Клопп о «Брайтоне» Де Дзерби: «Я бы не смог ставить такую игру. В плане выбора позиции она даже более структурированная, чем у «Сити». Когда мяч у них, готовьтесь страдать»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Роберто Де Дзерби Брайтон Футбол

Юрген Клопп оценил работу Роберто Де Дзерби во главе «Брайтона».

– Мы знаем, насколько сложно играть против «Брайтона». Роберто проделывает потрясающую работу. Мы стали лучше за 18–20 месяцев с момента его переезда в Англию.

Первая наша игра была удивительной. Мы были первым соперником после его назначения и понятия не имели, чего ожидать.

Впечатляло то, как быстро он подстроил под себя команду. С тех пор она становится только сильнее.

Все вертится вокруг владения мячом. Они хотят мяч, мы тоже хотим мяч. Нам нужно владеть им больше. Это лучший способ обороны против этой команды. Когда же мяч у нее, надо быть готовым к тому, чтобы страдать.

– Почему с «Брайтоном» так сложно играть?

– Все дело в его стиле. Он совершенно другой. Я бы не смог ставить такую игру. Она просто противоречит моему характеру! Но смотреть матчи «Брайтона» интересно, там очень высокие требования к футболистам, необходимо четко располагаться на поле. Надо держать позицию, отдавать пас в нужный момент.

Де Дзерби – топ-тренер, он хорошо справляется, за ним очень интересно наблюдать.

Игра его команды основана на владении мячом, но с точки зрения выбора позиции она даже более структурированная, чем у «Манчестер Сити» или других команд, где свободы чуть больше.

«Брайтон» в свой день может обыграть любую команду. Но хорошая новость заключается в том, что мы тоже, – сказал главный тренер «Ливерпуля».

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12 комментариев
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Структурированная и предсказуемая. Не думаю, что Зерби хороший кандидат на смену Клоппу. В традициях Ливерпуля более драйвовый футбол
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Ответ Н.Ф.
"Рома" 7-го марта так страдала, так страдала...
Чел, ты с замедленным развитием? Давать оценку в футболе на основании счета матча, это уже лет 5 как зашквар. Равно как и не смотреть матч и рассуждать о нём.
+7
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Клоппа интересно читать, когда он говорит о футболе. Его явно будет не хватать. Надеюсь, он всего лишь на год уйдет в отпуск или чуть меньше.
+3
-1
+2
Ответ Morello
Чел, ты с замедленным развитием? Давать оценку в футболе на основании счета матча, это уже лет 5 как зашквар. Равно как и не смотреть матч и рассуждать о нём.
Я просто верю своим глазам.
В том матче страдал "Брайтон".
+3
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+2
Ну красиво же. Выразил респект. Искренний, судя по переводу. А в конце напомнил: «но мы - Ливерпуль»
+2
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Де Росси хохочет в голосину
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Ответ Н.Ф.
Я просто верю своим глазам. В том матче страдал "Брайтон".
Ну, Ман Сити Пепа тоже страдает иногда и что теперь Пеп физрук?!
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Ответ if you can
Ну красиво же. Выразил респект. Искренний, судя по переводу. А в конце напомнил: «но мы - Ливерпуль»
Да, некоторым соломенным головам иногда полезно напоминать простые факты.
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Ответ adanilindanilin
Структурированная и предсказуемая. Не думаю, что Зерби хороший кандидат на смену Клоппу. В традициях Ливерпуля более драйвовый футбол
+. Стоит найти подход к структуре, она раскрошиться
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