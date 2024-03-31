«Ливерпуль» набрал 26 очков в матчах АПЛ, где уступал в счете – больше всех в топ-10 лиг Европы. Это рекорд «красных» в лиге

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Юрген Клопп Ла Лига рейтинги Тоттенхэм Аугсбург рекорды Брайтон Жирона Футбол

«Ливерпуль» – лучшая команда топ-лиг Европы по волевым очкам.

Сегодня «красные» одержали волевую победу над «Брайтоном» (2:1) в матче 30-го тура АПЛ.

Команда Юргена Клоппа набрала 26 очков в матчах чемпионата, где уступала в счете. Это лучший результат в топ-10 лиг Европы. 23 очка в таких ситуациях набрал «Аугсбург», 22 – «Тоттенхэм» и «Жирона», 21 – «Манчестер Сити».

Кроме того, «Ливерпуль» установил клубный рекорд по волевым очкам (26) и по волевым победам (7) за сезон в АПЛ (лига существует с 1992 года – Sports).

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17 комментариев
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да потому что мы банда!
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Салах топчик
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Юрген-тайм 🤝 Хаби-тайм
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Характер, стальные яйца, воля к победе...
Клоппмбек
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Ответ Cruel Snake
Характер, стальные яйца, воля к победе... Клоппмбек
Клопп стал среднеазиатом?
+7
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Ливеру игра на равных уже неинтересна, они дают фору соперникам))
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Приз «За волю к победе» учреждён редакцией газеты «Советская Россия» в 1962 году.
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Ответ Кирилл Голивец
Удивительно, что в топе нет Байера
Я и Мадрид ожидал где-то рядом;) Да и Жирону тоже.

upd: это только чемпионаты считаются - шедевры в еврокубках/кубках Байера и Мадрида не учитываются
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Ответ Зизуха
да потому что мы банда!
Кто мы-то? Кто мы? Ты один здесь
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Надеюсь красные станут чемпионами. От всей души желаю этого Клоппу и его банде)
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Опять без валидола не обошлось. Ну нельзя же так много моментов в трубу пустить. Но какой же Мак Аллистер шикарный игрок!
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Ну недаром это Великий Ливерпуль.
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Удивительно, что в топе нет Байера
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Мерсисайдцы просто фанаты старых боевиков со Сталлоне и Ван Даммом, надо по морде огрести, потом вспомнить слова учителя, убитого брата и т.п. и навалять гаду. По другому никак.
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Ответ Кирилл Голивец
Удивительно, что в топе нет Байера
Байер не уступает в счёте когда забивает
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Ответ Cruel Snake
Характер, стальные яйца, воля к победе... Клоппмбек
Придумай что нибудь новенькое
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Ответ ман сити фейк
Клопп стал среднеазиатом?
Тогда уж Юргенбек)
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