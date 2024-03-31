«Ливерпуль» набрал 26 очков в матчах АПЛ, где уступал в счете – больше всех в топ-10 лиг Европы. Это рекорд «красных» в лиге

«Ливерпуль» – лучшая команда топ-лиг Европы по волевым очкам.

Сегодня «красные» одержали волевую победу над « » (2:1) в матче 30-го тура АПЛ.

Команда Юргена Клоппа набрала 26 очков в матчах чемпионата, где уступала в счете. Это лучший результат в топ-10 лиг Европы. 23 очка в таких ситуациях набрал « », 22 – « » и «Жирона», 21 – « ».

Кроме того, « » установил клубный рекорд по волевым очкам (26) и по волевым победам (7) за сезон в АПЛ (лига существует с 1992 года – Sports).

Ну что, считаем расклады гонки АПЛ? Вот три сценария вечера