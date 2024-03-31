«Ливерпуль» набрал 26 очков в матчах АПЛ, где уступал в счете – больше всех в топ-10 лиг Европы. Это рекорд «красных» в лиге
«Ливерпуль» – лучшая команда топ-лиг Европы по волевым очкам.
Сегодня «красные» одержали волевую победу над «Брайтоном» (2:1) в матче 30-го тура АПЛ.
Команда Юргена Клоппа набрала 26 очков в матчах чемпионата, где уступала в счете. Это лучший результат в топ-10 лиг Европы. 23 очка в таких ситуациях набрал «Аугсбург», 22 – «Тоттенхэм» и «Жирона», 21 – «Манчестер Сити».
Кроме того, «Ливерпуль» установил клубный рекорд по волевым очкам (26) и по волевым победам (7) за сезон в АПЛ (лига существует с 1992 года – Sports).
Клоппмбек
©
upd: это только чемпионаты считаются - шедевры в еврокубках/кубках Байера и Мадрида не учитываются