Тен Хаг останется в «МЮ» как минимум до конца сезона, Рэтклифф доволен его работой

Эрик тен Хаг продолжит возглавлять «Манчестер Юнайтед» до конца сезона.

The Guardian сообщает, что в настоящий момент сэр впечатлен работой нидерландского специалиста.

Победа манкунианцев в четвертьфинале Кубка Англии над «Ливерпулем» (4:3) оставила команде шанс завоевать трофей в этом сезоне. Если в полуфинале « » одолеет «Ковентри», они смогут выйти во второй кубковый финал подряд.

С точки зрения сэра Рэтклиффа, курирующего футбольную деятельность клуба, и его основного помощника сэра Дэйва Брэйлсфорда, главный тренер должен остаться на посту до конца сезона, прежде чем будет принято какое-либо долгосрочное решение относительно его будущего.

Руководство хочет предоставить тен Хагу максимальную поддержку, он участвует в принятии решений относительно игроков команды и планировании летнего трансферного окна.

Контракт тен Хага с «Манчестер Юнайтед» действует до 2025 года. Отмечается, что Рэтклифф осознает тот факт, что найти тренеру замену, если он решит это сделать, будет непростой задачей.

Что касается в качестве возможного преемника, конкретные планы на данный момент отсутствуют. Главный тренер сборной Англии является одним из многих, кем восхищается руководство манчестерского клуба.