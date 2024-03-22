Тен Хаг останется в «МЮ» как минимум до конца сезона, Рэтклифф доволен его работой

Теги Манчестер Юнайтед Гарет Саутгейт премьер-лига Англия Кубок Англии Эрик тен Хаг Джим Рэтклифф Футбол

Эрик тен Хаг продолжит возглавлять «Манчестер Юнайтед» до конца сезона.

The Guardian сообщает, что в настоящий момент сэр Джим Рэтклифф впечатлен работой нидерландского специалиста.

Победа манкунианцев в четвертьфинале Кубка Англии над «Ливерпулем» (4:3) оставила команде шанс завоевать трофей в этом сезоне. Если в полуфинале «Манчестер Юнайтед» одолеет «Ковентри», они смогут выйти во второй кубковый финал подряд.

С точки зрения сэра Рэтклиффа, курирующего футбольную деятельность клуба, и его основного помощника сэра Дэйва Брэйлсфорда, главный тренер должен остаться на посту до конца сезона, прежде чем будет принято какое-либо долгосрочное решение относительно его будущего.

Руководство хочет предоставить тен Хагу максимальную поддержку, он участвует в принятии решений относительно игроков команды и планировании летнего трансферного окна.

Контракт тен Хага с «Манчестер Юнайтед» действует до 2025 года. Отмечается, что Рэтклифф осознает тот факт, что найти тренеру замену, если он решит это сделать, будет непростой задачей.

Что касается Гарета Саутгейта в качестве возможного преемника, конкретные планы на данный момент отсутствуют. Главный тренер сборной Англии является одним из многих, кем восхищается руководство манчестерского клуба.

Материалы по теме

34 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Восхищаться саутгейтом это какая то болезнь) Что-то психическое
+20
-1
+19
Это вообще бред - если МЮ сейчас искал тренера, то Тен Хаг был бы на первых местах в шорт листе, зачем его менять?
+19
-3
+16
Ответ Игорь Климов
Только фанаты этого Кринжа7 не довольны работой Тен Хага.
Только фанаты Месси приплетают Роналду вообще везде))))
+20
-6
+14
Это лучше чем Саутгэй.
+13
-3
+10
Ответ Cristiano Ronaldo
Зачем? Он игру внятную поставить не смог, проигрывает всем прямым конкурентам, даже с аутсайдерами мучается. Непонимаю Рэтклиффа, что там может понравится в этом мазохизме
ну по твоему нику то понятно, почему ты его не понимаешь)))
+12
-5
+7
Я хз вообще, но мне кажется, что Тен Хаг не такой уж и ужасный тренер. В Аяксе показывал неплохие результаты, вывел Аякс в полуфинал, где все решил перфоманс Лукаса Моуры, а так могли и на финал замохнуться. А в МЮ Тен Хаг как-то вообще ослаб, в тренерском плане, хорошая игра сменятся плохой, причём, часто, плохо играют с аустайдерами таблицы или середняками. Матч против Ливерпуля был хорош в МЮ, конечно, да и игра с Челси. Ну игра с МС, обе, провал. Хотя, ни один тренер после Сэра Алекса Фергюсона в МЮ так и не добился каких-то шикарных результатов, что в плане игры, что в плане трофеев.
+7
-1
+6
Ответ Игорь Климов
Только фанаты этого Кринжа7 не довольны работой Тен Хага.
А чему быть довольным то?Сколько у МЮ побед над сильными клубами в этом сезоне напомните ка
+7
-2
+5
Он наладит игру я верю в него
+5
-1
+4
Ответ Cristiano Ronaldo
Зачем? Он игру внятную поставить не смог, проигрывает всем прямым конкурентам, даже с аутсайдерами мучается. Непонимаю Рэтклиффа, что там может понравится в этом мазохизме
4:3 против Ливера, эмоциональный порыв "вау тренер крутооооой"
+4
0
+4
Пока МЮ не наведёт порядок в менеджменте, ни один тренер не сможет проявить себя на максимум, так что проблема в первую очередь не в Тен Хаге, к тому же сейчас найти топового тренера, который захочет идти в происходящий в Юнайтед бардак, будет весьма непросто
+4
0
+4
Ответ PatrickShapka2
Я хз вообще, но мне кажется, что Тен Хаг не такой уж и ужасный тренер. В Аяксе показывал неплохие результаты, вывел Аякс в полуфинал, где все решил перфоманс Лукаса Моуры, а так могли и на финал замохнуться. А в МЮ Тен Хаг как-то вообще ослаб, в тренерском плане, хорошая игра сменятся плохой, причём, часто, плохо играют с аустайдерами таблицы или середняками. Матч против Ливерпуля был хорош в МЮ, конечно, да и игра с Челси. Ну игра с МС, обе, провал. Хотя, ни один тренер после Сэра Алекса Фергюсона в МЮ так и не добился каких-то шикарных результатов, что в плане игры, что в плане трофеев.
Не стоит забывать, что этот сезон насыщен длительным травмами ключевых игроков, медицинский штаб уже поменяли, а пока вспомните прошлогодний Ливерпуль с такими же обстоятельствами по травмам и где они сейчас играют
+6
-4
+2
Ответ Cristiano Ronaldo
Зачем? Он игру внятную поставить не смог, проигрывает всем прямым конкурентам, даже с аутсайдерами мучается. Непонимаю Рэтклиффа, что там может понравится в этом мазохизме
Если импульсивно менять тренеров, то можно в порочный круг Челси войти
+4
-2
+2
Странно вообще, что после победы над Ливерпулем Тен Хагу не дали контракт на 5 лет.
+3
-1
+2
в последних матчах Манчестер юнайтед хорош 👍
+3
-1
+2
Если Ретклифф поставит физручину Саутгейта, то его можно официально считать глором колбасы или канистры
+2
0
+2
да нормальный тренер)) не хуже доброй половины в апл
+1
0
+1
ЭТХ – красавчик!!!
+3
-2
+1
Ответ Tydeus
Если импульсивно менять тренеров, то можно в порочный круг Челси войти
челси в этом порочном круге ЛЧ и АПЛ успели зацепить
+1
0
+1
Да и так было понятно что дадут доиграть сезон. Думаю и дадут начать новый сезон Тен Хагу, и если сезон 24/25 начнут плохо - то уволят. В Ницце они не церемонились с тренерами, быстро снимали.
0
0
0
Ответ Иван Стажков
Только фанаты Месси приплетают Роналду вообще везде))))
Это главный фанат Рона)
+1
-1
0
Ответ Cristiano Ronaldo
Затем, что он натаскал неликвида в состав (Маунт, Спиннер, Онана) за огромные деньги, который провалился на всех фронтах. Выгнал лидеров (Роналду, Де Хеа), проиграл всем прямым конкурентам, вылетел из слабой группы в ЛЧ, летит середнякам, с трудом обыгрывает аутсайдеров, но и с ними периодически осекается. Команда стала посмешищем, даже игроки Ковентри не скрывают своей радости, когда им достаётся наша команда в соперники. Игра при ЭТХ ужасна. В первый свой сезон, он выехал исключительно на наработках Сульшера и Рангника, зато теперь пожинаем его антирекорды один за другим.
Лидеров🤣🤣🤣
+2
-2
0
Ответ Cristiano Ronaldo
Затем, что он натаскал неликвида в состав (Маунт, Спиннер, Онана) за огромные деньги, который провалился на всех фронтах. Выгнал лидеров (Роналду, Де Хеа), проиграл всем прямым конкурентам, вылетел из слабой группы в ЛЧ, летит середнякам, с трудом обыгрывает аутсайдеров, но и с ними периодически осекается. Команда стала посмешищем, даже игроки Ковентри не скрывают своей радости, когда им достаётся наша команда в соперники. Игра при ЭТХ ужасна. В первый свой сезон, он выехал исключительно на наработках Сульшера и Рангника, зато теперь пожинаем его антирекорды один за другим.
Это какой-то реальный бред) он как тренер приобрел игроков, которых хотел (его вины нет в том, что в МЮ нет спортивного директора, который следил бы за покупками), выгнал, как ты говоришь, лидеров, потому что в его футболе нужен прессингующий нападающий и вратарь, играющий ногами) этот сезон насыщен травмами, так что это совсем не показатель (посмотрите на Ливерпуль с его прошлогодними травмами и где они сейчас играют), очевидно, что не все получается реализовать в силу различных обстоятельств, так что до конца контракта он обязан отработать, а пока у него наилучший процент побед за всю историю клуба, не стоит забывать об этом
0
0
0
Ответ Cristiano Ronaldo
Затем, что он натаскал неликвида в состав (Маунт, Спиннер, Онана) за огромные деньги, который провалился на всех фронтах. Выгнал лидеров (Роналду, Де Хеа), проиграл всем прямым конкурентам, вылетел из слабой группы в ЛЧ, летит середнякам, с трудом обыгрывает аутсайдеров, но и с ними периодически осекается. Команда стала посмешищем, даже игроки Ковентри не скрывают своей радости, когда им достаётся наша команда в соперники. Игра при ЭТХ ужасна. В первый свой сезон, он выехал исключительно на наработках Сульшера и Рангника, зато теперь пожинаем его антирекорды один за другим.
«Наработки Рангника»
Ну все, точно нейросеть
0
0
0
Ответ Только Крылья
Восхищаться саутгейтом это какая то болезнь) Что-то психическое
Есть тенденция, что работа в сборной начинает бустить резюме разного рода физруков типа Саутгейта и Мартинеза. Люди как будто забывают, как они работали в клубах
+1
-1
0
ЭТХ – красавчик!!!
+2
-2
0
Да какой Саутгейт. Белены объелись что-ли. Уж лучше 7хаг.
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий