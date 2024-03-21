Генсек РФС Митрофанов: «Не нужно называть РПЛ лигой уголовников, лигой приколов тоже не стоит. Мы ставим задачу от этого уйти, чтобы даже в шутку так не говорили»

Теги Спартак премьер-лига Россия РФС Урал Максим Митрофанов Оренбург Квинси Промес Рай Влут Чемпионат.com Хорди Томпсон Футбол

Генеральный секретарь РФС высказался об уголовных делах игроков Мир РПЛ.

«Из-за Промеса, Влута и Томпсона не нужно называть РПЛ лигой уголовников – это неправильно. Лигой приколов тоже не стоит Мы ставим задачу от этого уйти. Чтобы даже в шутку так не говорили.

А что касается вопроса, страдает ли имидж РПЛ от ситуации с Промесом, то только окончательное решение суда может признавать человека виновным. С точки зрения имиджа это, скорее, вопрос не к лиге, а к работодателю.

Тут каждый сам решает, готов он или нет сотрудничать с человеком, который совершил или не совершил какое-либо деяние», – сказал Максим Митрофанов.

Материалы по теме

32 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Да ладно тебе, Митрофан. Решите эту проблему, как всё у нас теперь решается - просто выпустите закон, запрещающий называть РПЛ лигой уголовников и лигой приколов, обозвав это статьёй "за фейки о РФС". А всем, кто вас критикует, давайте статус фифа-агентов и душите на всех уровнях. Чего стесняться-то, к чему эти полумеры, ну?
+47
-2
+45
Митрофанов сам сказал, что их кинули с возвратом пива в обмен на фан-уйди, а теперь хочет, чтобы к ним серьезно относились)
+33
-2
+31
От шестой лиги в Европе до рисователей звездочек для одной команды.
Вы этого добивались, вы это получили😏
+20
-2
+18
Может уголовные дела заводить за оскорбление РПЛ и чиновников РФС.
Назвал лигой приколов - сел. Так победим соевых хулиганов.
+12
-1
+11
Лига бомжей😁
+10
-1
+9
Лигой клоунов можно?
+7
-1
+6
Секретарь Лиги Приколов
+5
-1
+4
Г-н Митрофанов, а как относиться к РПЛ, если болельщиков со стадионов разогнали, судейский корпус обслуживает только газовый клуб с берегов Невы? Я с Борзыкиным, например, согласен. Российская Лига Приколов. Пока так. А вы работайте, г-н Митрофанов тщательнЕе. Глядишь, и дотянется наш футбол до Российской Премьер Лиги.
+7
-3
+4
даааааааааааааа....
называть неправильно а использовать их в качестве игроков правильно...чёрное это белое а белое это чёрное !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
+3
0
+3
А Кокорина в Зените оставили же при Митрофанове? )
+3
0
+3
Страдает имидж РПЛ из-за таких рях, как у тебя!
+2
0
+2
Ну теперь знаю как называть РПЛ)
+2
0
+2
Генсек РФС может бороться за имдж лиги не словом, а делом. "Лигу уголовников" не на пустом месте придумали. Хотел бы - переговорил с клубами насчёт их кадровой политики.
+2
0
+2
Ответ Заборостроитель
От шестой лиги в Европе до рисователей звездочек для одной команды. Вы этого добивались, вы это получили😏
Причем были очень близко к 5-ой
+2
0
+2
Ответ EnzO
У нас хоть что делай, народ не поменять, вечно недовольные
У нас наоборот все довольные, что недавние выборы на пятый срок подтвердили.
+2
0
+2
Жду легендарное сотрудничество РПЛ и Вкусно – и точка. Типа "Вкусно – и точка Российская Бургер-лига".

Хоть про Промеса забудут)
+1
0
+1
Интересно, а что скажет этот тип из одного городка по поводу Нагорного, которого убрали из-за допинга в на ои14 из минспорта , а теперь он рулит Локо...
+1
0
+1
Ответ EnzO
У нас хоть что делай, народ не поменять, вечно недовольные
Любят русские люди бунтовать!
Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы!
И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!"
0
0
0
Даже генсек туманно выражается, боясь не угодить, вместо того, чтобы опубликовать официальный этический кодекс поведения РПЛ, обязательный для всех российских футболистов. Всё повесил на бедную комиссию по этике, которая оценивает, а не воспитывает.
0
0
0
Ответ Леопардер
Да ладно тебе, Митрофан. Решите эту проблему, как всё у нас теперь решается - просто выпустите закон, запрещающий называть РПЛ лигой уголовников и лигой приколов, обозвав это статьёй "за фейки о РФС". А всем, кто вас критикует, давайте статус фифа-агентов и душите на всех уровнях. Чего стесняться-то, к чему эти полумеры, ну?
Сколько же гениальных людей родилось в городе Петербурге за последние 75 лет . Кузница гениальных людей и политиков .
0
0
0
Ахахаха ВО ПРИКОЛИСТ!!!
0
0
0
Ага, знаем, введут запрет.
0
0
0
А разве суд не доказал виновность Промеса?
+1
-1
0
как говорили классики - РФС *****кий цирк
+1
-1
0
Ну и как, справляетесь с задачей?)
+1
-1
0
РПЛ - Российская прикольная лига
+2
-2
0
кто так назовёт РПЛ - тот сам станет уголовником. по приколу.
+3
-3
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий