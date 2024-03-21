Генсек РФС Митрофанов: «Не нужно называть РПЛ лигой уголовников, лигой приколов тоже не стоит. Мы ставим задачу от этого уйти, чтобы даже в шутку так не говорили»
Генеральный секретарь РФС высказался об уголовных делах игроков Мир РПЛ.
«Из-за Промеса, Влута и Томпсона не нужно называть РПЛ лигой уголовников – это неправильно. Лигой приколов тоже не стоит Мы ставим задачу от этого уйти. Чтобы даже в шутку так не говорили.
А что касается вопроса, страдает ли имидж РПЛ от ситуации с Промесом, то только окончательное решение суда может признавать человека виновным. С точки зрения имиджа это, скорее, вопрос не к лиге, а к работодателю.
Тут каждый сам решает, готов он или нет сотрудничать с человеком, который совершил или не совершил какое-либо деяние», – сказал Максим Митрофанов.
Вы этого добивались, вы это получили😏
Назвал лигой приколов - сел. Так победим соевых хулиганов.
называть неправильно а использовать их в качестве игроков правильно...чёрное это белое а белое это чёрное !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Хоть про Промеса забудут)
Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы!
И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!"