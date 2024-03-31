Пиоли о 2:1 с «Фиорентиной»: «Когда «Милан» хорошо защищается, способен доставить проблем любому сопернику»

Стефано Пиоли оценил выездную победу над «Фиорентиной» (2:1) в Серии А.

«Мы играли хорошо, создали много моментов и, думаю, заслужили победу на поле соперника, с которым у нас всегда в гостях были проблемы. После перерыва на матчи сборных нелегко, поэтому я особенно рад этой победе.

Мы находимся в хорошей форме на протяжении двух-трех месяцев. Команда прибавляет в надежности, и каждый готов помогать в обороне. Когда мы хорошо защищаемся, то, естественно, благодаря мастерству в атаке способны доставить проблем любому сопернику», – сказал главный тренер « ».