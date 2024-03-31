Пиоли о 2:1 с «Фиорентиной»: «Когда «Милан» хорошо защищается, способен доставить проблем любому сопернику»

Теги Милан Фиорентина Стефано Пиоли серия А Италия Футбол

Стефано Пиоли оценил выездную победу над «Фиорентиной» (2:1) в Серии А.

«Мы играли хорошо, создали много моментов и, думаю, заслужили победу на поле соперника, с которым у нас всегда в гостях были проблемы. После перерыва на матчи сборных нелегко, поэтому я особенно рад этой победе.

Мы находимся в хорошей форме на протяжении двух-трех месяцев. Команда прибавляет в надежности, и каждый готов помогать в обороне. Когда мы хорошо защищаемся, то, естественно, благодаря мастерству в атаке способны доставить проблем любому сопернику», – сказал главный тренер «Милана».

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2 комментария
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Обожаю Пиоли! Один из лучших итальянских тренеров, прямо сейчас! Ведёт Милан к новым высотам и достижениям! За чемпионство и полуфинал Лиги Чемпионов, отдельный поклон Маэстро!
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Жалко если уйдут Меньян, Тео и Рафа… посыпется команда
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