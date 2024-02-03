«Милан» может назначить Сарри. Тренер «Лацио» – главная альтернатива Конте (Il Messaggero)

Маурицио Сарри может покинуть «Лацио» летом.

Как передает MilanPress со ссылкой на Il Messaggero, 65-летний специалист не вполне доволен проектом и намерен по окончании сезона обсудить с президентом свое будущее.

« », зная о сомнениях , стал рассматривать его как основную альтернативу , главному претенденту на пост тренера.

Также позвать Маурицио может « » – если расстанется с Винченцо Итальяно.

Напомним, Стефано Пиоли возглавляет «Милан» с 2019 года.