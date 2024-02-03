«Милан» может назначить Сарри. Тренер «Лацио» – главная альтернатива Конте (Il Messaggero)
Маурицио Сарри может покинуть «Лацио» летом.
Как передает MilanPress со ссылкой на Il Messaggero, 65-летний специалист не вполне доволен проектом и намерен по окончании сезона обсудить с президентом Клаудио Лотито свое будущее.
«Милан», зная о сомнениях Сарри, стал рассматривать его как основную альтернативу Антонио Конте, главному претенденту на пост тренера.
Также позвать Маурицио может «Фиорентина» – если расстанется с Винченцо Итальяно.
Напомним, Стефано Пиоли возглавляет «Милан» с 2019 года.
Но как может бы отыгран Конте?
Он хоть в одном клубе провалился?
Привел Юве к чемпионству спустя много лет и оставил после себя хорошо выстроенную команду(которая еще много лет брала титул), пришел в Челси и сразу же привел к чемпионству.
Вернулся в Интер и что? Правильно, спустя много лет привел команду к чемпионству.
Пришел посреди сезона(что Конте не любит делать) в проблемный Ттх и вывел их по итогу в ЛЧ(что на момент прихода казалось нереальной задачей).
Какие к нему могут быть вопросы?
Характер - да. Требования - да. Но говорить, что он отработанный материал - это значит совсем не разбираться в футболе и не знать как играли его команды.
Посмотри игры Лацио Сарри просто ужас, а Конте придёт и в дебютном сезоне выиграет какой нибудь трофей, а во втором сезоне как всегда с кем нибудь поссорится, и потом: жду свою любимую неустойку, свои лямы в кармане:)
Как Вы верно заметили, он практически гарантированно даёт результат на внутренней арене. Но проблемы с характером (невозможность долгосрочного планирования проекта) и более чем скромное резюме в главном еврокубковом турнире (отсутствие результатов на международной арене) ставят крест на его перспективах как тренера топ-клуба.
И получается замкнутый круг: в середняк он не пойдёт, потому что имеет запросы и послужной список выше среднего, а претендующей на самые высокие места команде он не нужен из-за отсутствия гибкости (как тактической, так и человеческой).
Хотелось бы ошибаться, но ни Конте, ни Моуринью мы больше не будем иметь удовольствия увидеть во главе даже отдалённо претендующего на победу в лч клубе.
Дополню, что пока кажется, будто их время прошло. Но кто знает, как повернётся вектор развития футбола: не исключено, что методы сих заслуженных специалистов станут вновь актуальны в очередном витке.
Он сейчас спокойно паркует автобус и играет в футбол под девизом "главное -безопасность".
Тут Пиоли просто Бог на фоне горбатого.
Больше всего ору с аргумента «на травмы пасматрити» 😂 а ничего, что это именно лысый их до такого состояния довел??))