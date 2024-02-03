«Милан» может назначить Сарри. Тренер «Лацио» – главная альтернатива Конте (Il Messaggero)

Теги Милан Лацио Фиорентина Винченцо Итальяно Стефано Пиоли серия А Италия Клаудио Лотито Антонио Конте Маурицио Сарри Футбол

Маурицио Сарри может покинуть «Лацио» летом.

Как передает MilanPress со ссылкой на Il Messaggero, 65-летний специалист не вполне доволен проектом и намерен по окончании сезона обсудить с президентом Клаудио Лотито свое будущее.

«Милан», зная о сомнениях Сарри, стал рассматривать его как основную альтернативу Антонио Конте, главному претенденту на пост тренера.

Также позвать Маурицио может «Фиорентина» – если расстанется с Винченцо Итальяно.

Напомним, Стефано Пиоли возглавляет «Милан» с 2019 года.

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76 комментариев
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Ответ VladCory
Впечатление, что америкосы-хозяева в еврофутболе ориентируются исключительно по хайлайтам. Ну какие Конте, Сарри??? Отыгранные звезды десятилетней давности. Пример Маура в Роме ничему не учит? Мало молодых современных тренеров? Жуть...
Сарри да, согласен.
Но как может бы отыгран Конте?
Он хоть в одном клубе провалился?

Привел Юве к чемпионству спустя много лет и оставил после себя хорошо выстроенную команду(которая еще много лет брала титул), пришел в Челси и сразу же привел к чемпионству.
Вернулся в Интер и что? Правильно, спустя много лет привел команду к чемпионству.
Пришел посреди сезона(что Конте не любит делать) в проблемный Ттх и вывел их по итогу в ЛЧ(что на момент прихода казалось нереальной задачей).
Какие к нему могут быть вопросы?
Характер - да. Требования - да. Но говорить, что он отработанный материал - это значит совсем не разбираться в футболе и не знать как играли его команды.
+52
-2
+50
Самая лучшая альтернатива - Пиоли
+31
-7
+24
Ответ Artem89S
Мы судим не по тайму, а по ПЯТИ годам нахождения этого недоразумения во главе Милана. Господи, ты что, только матчи команды начал смотреть? Или вчера родился? Глаза завязаны были? Откуда вы беретесь? Какие результаты вы видите? Постоянные сливы середнякам и аутсайдерам? Да если бы с юве не сняли очки в прошлом сезоне, то Милан бы и в топ4 не попал, т к игры не было от слова совсем!!!! Вот ей Богу, нельзя на спортсе матом говорить, иначе бан, но такие как ты либо ничего не видят, либо делают вид, что ничего не понимают, что еще хуже. Сколько еще вам всем надо времени, чтобы увидеть, что пиоли тренер уровня ФИОРЕНТИНЫ, а не Милана. Хотя скорее всего ты просто школьник.
Называть недоразумением тренера, который принес Милану первый титул за более чем 10 лет, это перебор. Хотя, критика, конечно, может присутствовать.
+12
-2
+10
Ответ Artem89S
Чтобы больше не проигрывать специям и сасуолам
будет играть с ними в ничью, да.
+10
-2
+8
Жесть, 4 место от милана отстает на 10(!) очков, а Пиоли физрук оказывается у местных диванных экспертов.
+8
-1
+7
Судя по тому, что рассматриваются тренеры-антиподы, у спортивного департамента Милана нет никакого представления о том, как клуб собирается развиваться и в какой футбол играть. Цель - спрятаться за имя, и на год-полтора отвести внимание от себя
+6
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+5
Ответ Jan Paskel
да, и первый тайм с Фрозинозе это "подтверждает". Тут таой популизм вообще мимо
Ты по одному тайму судишь? Скажи спасибо, что он не ноет, как Хави ( хотя состав Милана в разы хуже, но он все равно даёт результаты)

Посмотри игры Лацио Сарри просто ужас, а Конте придёт и в дебютном сезоне выиграет какой нибудь трофей, а во втором сезоне как всегда с кем нибудь поссорится, и потом: жду свою любимую неустойку, свои лямы в кармане:)
+13
-8
+5
Пиоли без нытья работает. С пониманием относиться к фин состоянию клуба. А Конте и Сарри разнесут руководства если не будут трансферы.
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0
+5
Ответ NikoVinkovic
Что под Конте, что под Сарри нужна трансферная кампания другого уровня. Когда у тебя пара защитников уровня Лечче, а остальной состав - ну, где-то Фиорентины, то Пиоли действительно нужно памятник при жизни ставить за чудеса в виде чемпионства, регулярного и довольно достойного участия в ЛЧ, и даже в этом сезоне очень неплохих позиций на фоне усиления и прогресса конкурентов. Тут и команда упёрлась в потолок, и тренер ей уже дал даже больше, чем мог. Если у Милана есть готовность по-серьёзному вложиться - то можно приглашать Конте или Сарри. А если будет плюс-минус тот же состав, разве что может старых Круничей заменят новыми Круничами, то нечего воду каламутить.
Пиоли дали 120 лямов. Внушительно для улучшения состава. А тем временем Меньян вынимает второй мяч из сетки от Фрозиноне
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-1
+3
Ответ NikoVinkovic
Что под Конте, что под Сарри нужна трансферная кампания другого уровня. Когда у тебя пара защитников уровня Лечче, а остальной состав - ну, где-то Фиорентины, то Пиоли действительно нужно памятник при жизни ставить за чудеса в виде чемпионства, регулярного и довольно достойного участия в ЛЧ, и даже в этом сезоне очень неплохих позиций на фоне усиления и прогресса конкурентов. Тут и команда упёрлась в потолок, и тренер ей уже дал даже больше, чем мог. Если у Милана есть готовность по-серьёзному вложиться - то можно приглашать Конте или Сарри. А если будет плюс-минус тот же состав, разве что может старых Круничей заменят новыми Круничами, то нечего воду каламутить.
Какая Фиорентина блин. В Милане 2 или 3 человека номинировались на прошлогодний золотой мяч. Томори в сборную Англии вызывают, Тиава в Германию. О чем ты вообще
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Ответ Mykytka
Сарри да, согласен. Но как может бы отыгран Конте? Он хоть в одном клубе провалился? Привел Юве к чемпионству спустя много лет и оставил после себя хорошо выстроенную команду(которая еще много лет брала титул), пришел в Челси и сразу же привел к чемпионству. Вернулся в Интер и что? Правильно, спустя много лет привел команду к чемпионству. Пришел посреди сезона(что Конте не любит делать) в проблемный Ттх и вывел их по итогу в ЛЧ(что на момент прихода казалось нереальной задачей). Какие к нему могут быть вопросы? Характер - да. Требования - да. Но говорить, что он отработанный материал - это значит совсем не разбираться в футболе и не знать как играли его команды.
С Конте, на мой взгляд, ни один серьёзный клуб связываться больше не будет.

Как Вы верно заметили, он практически гарантированно даёт результат на внутренней арене. Но проблемы с характером (невозможность долгосрочного планирования проекта) и более чем скромное резюме в главном еврокубковом турнире (отсутствие результатов на международной арене) ставят крест на его перспективах как тренера топ-клуба.

И получается замкнутый круг: в середняк он не пойдёт, потому что имеет запросы и послужной список выше среднего, а претендующей на самые высокие места команде он не нужен из-за отсутствия гибкости (как тактической, так и человеческой).

Хотелось бы ошибаться, но ни Конте, ни Моуринью мы больше не будем иметь удовольствия увидеть во главе даже отдалённо претендующего на победу в лч клубе.

Дополню, что пока кажется, будто их время прошло. Но кто знает, как повернётся вектор развития футбола: не исключено, что методы сих заслуженных специалистов станут вновь актуальны в очередном витке.
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Зачем ?!
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Ответ Mykytka
Сарри да, согласен. Но как может бы отыгран Конте? Он хоть в одном клубе провалился? Привел Юве к чемпионству спустя много лет и оставил после себя хорошо выстроенную команду(которая еще много лет брала титул), пришел в Челси и сразу же привел к чемпионству. Вернулся в Интер и что? Правильно, спустя много лет привел команду к чемпионству. Пришел посреди сезона(что Конте не любит делать) в проблемный Ттх и вывел их по итогу в ЛЧ(что на момент прихода казалось нереальной задачей). Какие к нему могут быть вопросы? Характер - да. Требования - да. Но говорить, что он отработанный материал - это значит совсем не разбираться в футболе и не знать как играли его команды.
В целом объективно, но прогрессивный ли футбол у Конте, это уже вопрос….
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Ответ градус ненависти
Судя по тому, что рассматриваются тренеры-антиподы, у спортивного департамента Милана нет никакого представления о том, как клуб собирается развиваться и в какой футбол играть. Цель - спрятаться за имя, и на год-полтора отвести внимание от себя
Да уже прошло время, когда из Сарри лепили визионера.
Он сейчас спокойно паркует автобус и играет в футбол под девизом "главное -безопасность".
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Ответ Winter Soldier
Да эти xPerds каждый матч мне это объясняют. Вот сейчас сам понаблюдай - стоит Милану чудом забить гол на индивидуальном мастерстве игроков, затащить матч, так они отовсюду изо всех щелей повылазят, и с пеной у рта со своим xPerds мнением начнут доказывать, что Пьоля гений
забавнее всех выглядит полльзователь ya_za_milan он всегда терпеливо ждёт окончания матча. Но сегодня его ждать не стоит, судя по "игре"
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Ответ Отец Абду
Ты по одному тайму судишь? Скажи спасибо, что он не ноет, как Хави ( хотя состав Милана в разы хуже, но он все равно даёт результаты) Посмотри игры Лацио Сарри просто ужас, а Конте придёт и в дебютном сезоне выиграет какой нибудь трофей, а во втором сезоне как всегда с кем нибудь поссорится, и потом: жду свою любимую неустойку, свои лямы в кармане:)
опять мимо. Я смотрю ВСЕ, абсолютно все матчи Милана подряд вот уже 3 года, да и вообще болею за клуб. Сужу по сотням таймов, видя игровую деградацию клуба
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Ответ Отец Абду
И кого хочешь увидеть на посту тренера?
хочу Гвардиолу вместе с Клоппом, но будет Конте, и это вполне себе хорошо
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Ответ Filipp Gorski
И чем он лучше Пиоли?
Всем
+2
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Ответ Mykytka
Сарри да, согласен. Но как может бы отыгран Конте? Он хоть в одном клубе провалился? Привел Юве к чемпионству спустя много лет и оставил после себя хорошо выстроенную команду(которая еще много лет брала титул), пришел в Челси и сразу же привел к чемпионству. Вернулся в Интер и что? Правильно, спустя много лет привел команду к чемпионству. Пришел посреди сезона(что Конте не любит делать) в проблемный Ттх и вывел их по итогу в ЛЧ(что на момент прихода казалось нереальной задачей). Какие к нему могут быть вопросы? Характер - да. Требования - да. Но говорить, что он отработанный материал - это значит совсем не разбираться в футболе и не знать как играли его команды.
Без комнатных условий и шикарного состава, любой проект Конте обречен на бурную деятельность, кучу трансферов, критику руководства и предсказуемый уход. Успехи Интера и Тоттенхэма обошлись дорого, в Челси была топовая команда игроков, в Ювентусе отсутствие конкуренции в сериАле. Прибавьте полное днище в ЛЧ - вот это Конте.
Тут Пиоли просто Бог на фоне горбатого.
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Ответ kutavlik
А что не так с Пиоли? Травмированные вернулись - результат пришел...
Такое ощущение, что вы все не в себе))))) кто пришел? Куда? Какой результат?
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Ответ Peter Parker
Если эти слухи правдивы, то у владельцев каша в голове и они вообще слабо представляют себе дальнейшее развитие клуба кроме как: ну оно само станет все хорошо. Зачем вообще менять Пиоли, да еще и на Сарри и Конте, которые вообще все разные.
На уроках будешь одноклассникам этот бред рассказывать)
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я вот недопонял, а Пиоли всё?
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Ответ Artem89S
Ну что ты, сейчас тут икспкрды тебе обьяснят, что пиоля это топ уровень и самое то для Милана
Тут даже Пьолю и Гвардиолу с Клоппом поставь в противовес, эти xPerds найдут аргументы в пользу лысого

Больше всего ору с аргумента «на травмы пасматрити» 😂 а ничего, что это именно лысый их до такого состояния довел??))
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Ответ Jan Paskel
забавнее всех выглядит полльзователь ya_za_milan он всегда терпеливо ждёт окончания матча. Но сегодня его ждать не стоит, судя по "игре"
🤣🤣🤣
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Ответ Jan Paskel
забавнее всех выглядит полльзователь ya_za_milan он всегда терпеливо ждёт окончания матча. Но сегодня его ждать не стоит, судя по "игре"
Сегодня все адекватные болелы Милана будут ждать только одного-чтобы лысого шарлатана выкинули из клуба
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Ответ Jan Paskel
забавнее всех выглядит полльзователь ya_za_milan он всегда терпеливо ждёт окончания матча. Но сегодня его ждать не стоит, судя по "игре"
Он очень тяжело болен,так что не будем иронизировать. Грешно смеяться над больными людьми.
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Ответ Winter Soldier
А вот лысого бы прямо сейчас с раздевалки бы выгнал, предварительно опустив при игроках. Ну как с такими хлопцами можно играть в настолько блевотно омерзительный футбол из игры в игру. С каждым матчем все печальнее и печальнее. Никакого развития уже два с половиной года - только деградация, хотя уровень состава только повышается
Ну что ты, сейчас тут икспкрды тебе обьяснят, что пиоля это топ уровень и самое то для Милана
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Что тут сказать. Надеюсь Милану повезет и этого не случится.
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Ответ U
Да уже прошло время, когда из Сарри лепили визионера. Он сейчас спокойно паркует автобус и играет в футбол под девизом "главное -безопасность".
Какой состав, такая и игра. Результат он дал - 1/8 ЛЧ и борьба за зону ЛЧ в чемпионате. На большее рассчитывать не приходиться+трансферная компания летом провальная можно сказать.
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И чем он лучше Пиоли?
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