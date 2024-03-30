Гоцук травмировал Фамейе – форварда «Балтики» унесли на носилках. Кукуляк не увидел фола, но удалил капитана «Пари НН» после ВАР

Теги премьер-лига Россия травмы судьи Балтика Кирилл Гоцук видеоповторы Пари НН Джоэл Фамейе Евгений Кукуляк Футбол

Форвард «Балтики» Джоэл Фамейе покинул поле на носилках из-за травмы.

«Балтика» победила «Пари НН» (2:0) в 22-м туре Мир РПЛ.

На 85-й минуте встречи нападающий калининградского клуба Джоэл Фамейе получил тяжелую травму в стыке с защитником и капитаном нижегородцев Кириллом Гоцуком. Игрока унесли с поля на носилках.

Судья матча Евгений Кукуляк сперва не заметил фол, но показал Гоцуку красную карточку после вмешательства ВАР.

Фото: кадр из трансляции «Матч Премьер»

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21 комментарий
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Гоцук неадекватный костолом, у него такое не в первый раз уже. Дисквалификацировать матчей на 10 надо
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Чеканутый на букву Е.
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Здоровья Фамейе, а Гоцуку матча 3 дискву впаять могут вполне
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Ох даже через скриншот можно ощутить боль
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Так и ногу сломать можно. Гоцук не в первый раз уже так грубо играет.
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Костоломцук. Лютый фол.
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+4
Ответ Lyelik
Комментарий скрыт
Командный и безрассудный (это я ещё цензурно выражаюсь) – разные вещи
+2
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Ответ JFT96
Гоцук неадекватный костолом, у него такое не в первый раз уже. Дисквалификацировать матчей на 10 надо
Поддерживаю! А на бумаге он получал уже красные и дисквы по 3 и более ранее? Чтобы утвердить его как рецидивиста?
+2
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+1
жесть, скорейшего выздоровления Фамейе
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Кукуляк продолжит судить как ни в чём не бывало, хотя за такое он должен сесть на скамейку, а на скамью
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Здоровья Фамейе!
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На такое даже смотреть больно! Здоровья и пусть это только выглядит страшно
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4 матча впаяют ему. Тяжно Нижнему без него придётся.
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На глазах у судьи нога пополам у Фамийе, а судья ничего не увидел. Вот так они раньше и судили без ВАР. Они под грибами что ли все???
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Глядя на фото, первая мысль: "Костолом. Травма тяжелая. перелом. Пропуск минимум 5 матчей". Но позже нашел инфу "Фамейе сообщил, что он хорошо себя чувствует после травмы":
https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI2036023_Forvard_Baltiki_Famejje_rasskazal_o_svojem_sostojanii_posle_travmy_v_matche_s_PARI_NN
Там же и видео, где на 5:30 четко видно, что при неакуратной игре обоих (один неудачно поставил ногу, другой вытянул носок, играя шипами вперед... а как по-другому можно выбить мяч в данной ситуации?) мяч оказался в тисках между ног, после чего нога Гоцука ушла вверх, а нога ганца съехала вниз по мячу, фактически врезавшись "каблуком" в газон, став опорной и фактически на миг застопорилась. Далее произошел контакт шипов с боковой стороной колена, но благодаря тому, что Джоэлю удалось дернуть ногу на себя и под себя, она чуть самортизировала и серьезных последствий удалось избежать. Да, Гоцук неправ, это очевидно, но намеренной грубости не было, просто стечение обстоятельств из-за его излишней, необдуманной агрессии (посчитал, что будет первым на мяче) в данном эпизоде. Считаю, 2 игры максимум пропустит.
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Это дисквалификация! Тихий ужас, здоровья Фамейе!!
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Ответ JFT96
Гоцук неадекватный костолом, у него такое не в первый раз уже. Дисквалификацировать матчей на 10 надо
Так он с Ельца родом. Чего хотел ?
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