Гоцук травмировал Фамейе – форварда «Балтики» унесли на носилках. Кукуляк не увидел фола, но удалил капитана «Пари НН» после ВАР

Форвард «Балтики» Джоэл Фамейе покинул поле на носилках из-за травмы.

« » победила « » (2:0) в 22-м туре Мир .

На 85-й минуте встречи нападающий калининградского клуба получил тяжелую травму в стыке с защитником и капитаном нижегородцев . Игрока унесли с поля на носилках.

Судья матча Евгений Кукуляк сперва не заметил фол, но показал Гоцуку красную карточку после вмешательства ВАР.

Фото: кадр из трансляции «Матч Премьер»