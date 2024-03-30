Гоцук травмировал Фамейе – форварда «Балтики» унесли на носилках. Кукуляк не увидел фола, но удалил капитана «Пари НН» после ВАР
Форвард «Балтики» Джоэл Фамейе покинул поле на носилках из-за травмы.
«Балтика» победила «Пари НН» (2:0) в 22-м туре Мир РПЛ.
На 85-й минуте встречи нападающий калининградского клуба Джоэл Фамейе получил тяжелую травму в стыке с защитником и капитаном нижегородцев Кириллом Гоцуком. Игрока унесли с поля на носилках.
Судья матча Евгений Кукуляк сперва не заметил фол, но показал Гоцуку красную карточку после вмешательства ВАР.
Фото: кадр из трансляции «Матч Премьер»
https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI2036023_Forvard_Baltiki_Famejje_rasskazal_o_svojem_sostojanii_posle_travmy_v_matche_s_PARI_NN
Там же и видео, где на 5:30 четко видно, что при неакуратной игре обоих (один неудачно поставил ногу, другой вытянул носок, играя шипами вперед... а как по-другому можно выбить мяч в данной ситуации?) мяч оказался в тисках между ног, после чего нога Гоцука ушла вверх, а нога ганца съехала вниз по мячу, фактически врезавшись "каблуком" в газон, став опорной и фактически на миг застопорилась. Далее произошел контакт шипов с боковой стороной колена, но благодаря тому, что Джоэлю удалось дернуть ногу на себя и под себя, она чуть самортизировала и серьезных последствий удалось избежать. Да, Гоцук неправ, это очевидно, но намеренной грубости не было, просто стечение обстоятельств из-за его излишней, необдуманной агрессии (посчитал, что будет первым на мяче) в данном эпизоде. Считаю, 2 игры максимум пропустит.