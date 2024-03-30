Тен Хаг про Саутгейта в «МЮ»: «В этом клубе всегда будут слухи, всегда будут сложности. СМИ нравится спекулировать, а мы сосредоточены на том, чтобы улучшить игру»

Эрик тен Хаг заявил, что не обращает внимание на слухи вокруг «Манчестер Юнайтед».

Нидерландский специалист ответил на вопрос о возможном назначении , возглавляющего сборную Англии, на пост главного тренера манкунианцев.

«Когда работаешь в «Манчестер Юнайтед», всегда будет шум и слухи вокруг клуба, команды, тренера, игроков. Всегда будут сложности.

Средствам массовой информации нравится спекулировать, и, безусловно, у нас разные интересы, но мы не концентрируемся на этом.

Мы сосредоточены на процессе, чтобы заставить команду играть лучше, улучшить то, как мы играем. Поэтому слухи меня не волнуют», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» .

На данный момент « » находится на шестой позиции в турнирной таблице .