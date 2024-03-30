Тен Хаг про Саутгейта в «МЮ»: «В этом клубе всегда будут слухи, всегда будут сложности. СМИ нравится спекулировать, а мы сосредоточены на том, чтобы улучшить игру»
Эрик тен Хаг заявил, что не обращает внимание на слухи вокруг «Манчестер Юнайтед».
Нидерландский специалист ответил на вопрос о возможном назначении Гарета Саутгейта, возглавляющего сборную Англии, на пост главного тренера манкунианцев.
«Когда работаешь в «Манчестер Юнайтед», всегда будет шум и слухи вокруг клуба, команды, тренера, игроков. Всегда будут сложности.
Средствам массовой информации нравится спекулировать, и, безусловно, у нас разные интересы, но мы не концентрируемся на этом.
Мы сосредоточены на процессе, чтобы заставить команду играть лучше, улучшить то, как мы играем. Поэтому слухи меня не волнуют», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.
На данный момент «Манчестер Юнайтед» находится на шестой позиции в турнирной таблице АПЛ.
При Ферги такой х.ни не было
Разве что не думаю что внутри клуба люди реально думают что в нынешнем состоянии без толковых топ менеджеров клуб реально на что-то претендует. Профессионалы понимают какая разница между Сити и МЮ как между организациями