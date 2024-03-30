Тен Хаг про Саутгейта в «МЮ»: «В этом клубе всегда будут слухи, всегда будут сложности. СМИ нравится спекулировать, а мы сосредоточены на том, чтобы улучшить игру»

Теги Манчестер Юнайтед Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг заявил, что не обращает внимание на слухи вокруг «Манчестер Юнайтед».

Нидерландский специалист ответил на вопрос о возможном назначении Гарета Саутгейта, возглавляющего сборную Англии, на пост главного тренера манкунианцев.

«Когда работаешь в «Манчестер Юнайтед», всегда будет шум и слухи вокруг клуба, команды, тренера, игроков. Всегда будут сложности.

Средствам массовой информации нравится спекулировать, и, безусловно, у нас разные интересы, но мы не концентрируемся на этом.

Мы сосредоточены на процессе, чтобы заставить команду играть лучше, улучшить то, как мы играем. Поэтому слухи меня не волнуют», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» находится на шестой позиции в турнирной таблице АПЛ.

18 комментариев
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В Ман сити нету таких проблем, как и в Ливерпуле, как и в Арсенале.
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Лучше уж Тен Хаг чем Саутгейт...
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«В этом клубе всегда будут слухи, всегда будут проблемы»

При Ферги такой х.ни не было
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Ответ djamel
В Ман сити нету таких проблем, как и в Ливерпуле, как и в Арсенале.
Может быть потому что у этих команд сейчас хорошие результаты? Все забыли уже, как критиковали Артету два года назад, когда он в свой третий сезон шёл вне зоны еврокубков
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А улучшений игры то и не видно, что самое забавное))
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Если ссыкливого Саутгейта назначат главным в МЮ, то можно клуб хоронить - ни игры не будет, ни результатов, а конец первого сезона МЮ встретит не в первой десятке команд, а барражирующим у зоны вылета))
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Ответ Emma Nevskaia
всегда будет проблемы, пока есть Тен Хаг
Ну да, 10 лет же до Тэн Хага не было проблем
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«Размазал» - это 1:2 при равной статистике?
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Ответ Владислав Горшенин
А улучшений игры то и не видно, что самое забавное))
Ну с Ливерпулем в кубке играли потрясающе, тут грех спорить
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Ответ djamel
Клопп в прошлом сезоне не попал в ЛЧ, Пеп до требла вылетал с треском в ЛЧ, их никто не критиковал. Да того же Артету только местные комментаторы мешали с какашками. В Тотенхеме вообще таких проблем нет никогда(понятно почему). Только МЮ все считает себя претендентом на чемпионство каждый сезон, а результатов как не было так и нет. Ожидания есть - так как есть трансферов на миллиард, а толку нет.
Согласен в целом
Разве что не думаю что внутри клуба люди реально думают что в нынешнем состоянии без толковых топ менеджеров клуб реально на что-то претендует. Профессионалы понимают какая разница между Сити и МЮ как между организациями
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Ответ Emma Nevskaia
всегда будет проблемы, пока есть Тен Хаг
Скорей бы уже Саутгейта назначили
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Ответ zenitmusic
Скорей бы уже Саутгейта назначили
Через полгода, все будут вспоминать Тен Хага добрыми словами. Саутгейт, как тренер клуба, раз в 5 слабее.
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