Клопп о решении Алонсо остаться в «Байере»: «Понимаю его. Находясь в клубе в подобной ситуации, я поступил почти так же и ни разу не пожалел»

Юрген Клопп прокомментировал решение Хаби Алонсо остаться в «Байере».

«Я могу говорить только о молодом тренере, у которого все хорошо получается. Находясь в клубе в подобной ситуации, я поступил почти так же и ни разу не пожалел об этом. Это практически все, что я могу сказать по этому поводу.

Он проделывает там невероятную работу. В Леверкузене хорошая команда, и они, вероятно, сохранят состав. Не каждый сезон получается таким удачным. Так что я понимаю, почему он хочет остаться. Что касается остального, мне нечего сказать по этому поводу. Вот и все», – заявил главный тренер « ».

Ранее сообщалось, что Алонсо может стать преемником в английском клубе.

Алонсо останется в «Байере»: «Моя работа еще не закончена»