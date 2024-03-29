Клопп о решении Алонсо остаться в «Байере»: «Понимаю его. Находясь в клубе в подобной ситуации, я поступил почти так же и ни разу не пожалел»

Теги Байер Ливерпуль Хаби Алонсо премьер-лига Англия бундеслига Германия Юрген Клопп Футбол

Юрген Клопп прокомментировал решение Хаби Алонсо остаться в «Байере».

«Я могу говорить только о молодом тренере, у которого все хорошо получается. Находясь в клубе в подобной ситуации, я поступил почти так же и ни разу не пожалел об этом. Это практически все, что я могу сказать по этому поводу.

Он проделывает там невероятную работу. В Леверкузене хорошая команда, и они, вероятно, сохранят состав. Не каждый сезон получается таким удачным. Так что я понимаю, почему он хочет остаться. Что касается остального, мне нечего сказать по этому поводу. Вот и все», – заявил главный тренер «Ливерпуля». 

Ранее сообщалось, что Алонсо может стать преемником Клоппа в английском клубе. 

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21 комментарий
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Алонсо, как и Клопп, человек очень высоких моральных качеств
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+38
Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
да, а еще именно Фернандо Алонсо - футбольный тренер
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
Хаби Алонсо побеждал 2 раза в ЛЧ, 2 раза на Евро, и выигрывал ЧМ. Так что расслабься, твой дедуля Фернандо по спортивным наградам далеко позади.
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Похоже Хаби Алонсо нашёл правильную дорогу - дорогу Юргена Клоппа.
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Какой же Клопп понимающий!
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Ответ Barsenoga
Комментарий скрыт
Глядя на таких, как ты, понимаешь, что не каждый homo развился до стадии sapiens.
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Правильно, зачем Алонсо приходить после Клоппа на завышенные ожидания? В Байере он бог, и ему там ещё явно есть куда развиваться.
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Ответ Barsenoga
Комментарий скрыт
Господи, что ты несёшь... Как минимум не разумно сравнивать игровую карьеру этих игроков. Каждый из них был велик и бесподобен на поле, а Алонсо одними своими радиоуправляемыми передачами чего только стоит.
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Интересно он даст какие либо рекомендации руководству о своем приемнике ?)
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После Юргена Клоппа никто не потянет,кроме Гвардиолы. В смысле,что это ни с какой точки зрения будет невозможно делать так,как делает он. Может через время,но не сразу после. Абсолютно верное решение от Алонсо. Ну и плюсом Байер хорош,Бавария на их фоне очень несуразной выглядит, интересно будет посмотреть следующий сезон в Германии.
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Комментарий удален пользователем
как-то не очень - при "живом" Клоппе обсуждать его сменщика...
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Через год видимо поедет в Реал
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Да все просто -ждет когда освободится место в Реале и все остальное пустые отговорки.
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Ответ Roman Betenya
Глядя на таких, как ты, понимаешь, что не каждый homo развился до стадии sapiens.
Кстати да, он ещё более дикий, чем я, отобрал у меня пальму первенства !
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Ответ Заяцволк
Кстати да, он ещё более дикий, чем я, отобрал у меня пальму первенства !
И ведь не поспоришь :D
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