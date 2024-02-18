Бенитес о перебитом пенальти «Барсы»: «Ее игроки вошли в штрафную. Если ВАР может посмотреть, что вратарь вышел на 5 сантиметров, то и это тоже можно посмотреть»

Теги Рафаэль Бенитес Барселона Сельта Ла Лига судьи Висенте Гуаита Роберт Левандовски Хуан Сантана видеоповторы Рафинья Диас Футбол

Рафаэль Бенитес отметил, что «Барселона» забила пенальти не по правилам.

«Сельта» проиграла «Барселоне» (1:2) в матче Ла Лиги. Победу «блаугране» принес гол Роберта Левандовского с пенальти, забитый со второй попытки.

Однако арбитр Хуан Сантана не обратил внимания на то, что во время перебития пенальти в штрафную слишком рано вбежал вингер «Барселоны» Рафинья Диас.

Тренер «Сельты» после матча обратил внимание на этот момент.

«Я расстроен поражением, но доволен настроем команды.

Что касается пенальти, я не хотел высказывать мнение, но игроки «Барселоны» вошли [в штрафную] при втором пенальти», – сказал Бенитес.

Также испанский специалист прокомментировал тот факт, что ВАР по правилам мог вмешаться в моменте с первым пенальти, когда вратарь Висенте Гуаита преждевременно вышел с линии, но не при втором пенальти.

«Если мы можем посмотреть, что [вратарь] вышел на 5 сантиметров, мы также можем посмотреть, что игроки зашли в штрафную. Это тоже легко посмотреть», – заявил тренер.

Удар по ягодицам – ключевое для победы «Барсы». Из-за этого пенальти на 97-й и дубль Левандовского

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38 комментариев
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Ну это другое! - сказал Негрейро!
+43
-16
+27
Если бы поляк не забил и со второй попытки, то ему дали бы перебить и в третий раз, якобы вратарь опять вышел за линию или игроки Барсы забежали в штрафную раньше удара)))
+27
-13
+14
Да там понятно что барсу на суперкубок тащат, арабы за эль класико на суперкубке доп 6 млн дают
+24
-13
+11
Ответ Red_Marlboro_
То что Рафинья забежал раньше времени Бенитес видел, а то что вратарь опять находился не на ленточки ворот об этом он конечно промолчит,если бы он этого не сделал, тогда бы перебивали бы, мадридское глорьё не знающее правила игры опять село в лужу
То есть ты признаешь, что гол был забит не по правилам по любому? И что судья это проигнорил в угоду Барселоне?
+13
-6
+7
Ответ Beni Muss
Если бы поляк не забил и со второй попытки, то ему дали бы перебить и в третий раз, якобы вратарь опять вышел за линию или игроки Барсы забежали в штрафную раньше удара)))
В смысле «якобы» ?
На скриншоте явно видно, что в момент удара вратарь не стоит на ленточке, как написано в правилах )
+12
-7
+5
Ответ Red_Marlboro_
То что Рафинья забежал раньше времени Бенитес видел, а то что вратарь опять находился не на ленточки ворот об этом он конечно промолчит,если бы он этого не сделал, тогда бы перебивали бы, мадридское глорьё не знающее правила игры опять село в лужу
Так почему он не перебивал, раз вратарь стоял за лентой ворот?
+9
-5
+4
Ответ Nike of FW
Вот только правду за минутами не скрыть )))) но вы попробуйте. Обделенные.
Не удивлён, что люди твоего возраста не выкупают иронию🤦‍♂️ В 43 пишешь комментарии на уровне 15-летних школьников 🤡
+4
-1
+3
Ответ Beni Muss
Ну вот, не надо было засчитывать гол, а перебивать третий раз))
Вы изучали хотя бы правила перебития пенальти ?)

В правилах прописано, если вратарь нарушает правила, но пенальти реализуется - гол засчитывается, что и случилось здесь.
+7
-4
+3
Ответ Beni Muss
Что за чушь ты несёшь? Во всех нормальных лигах, когда игрок команды бьющей пенальти забегает в штрафную раньше удара, то перебивают пенальти. Но, это Барса, её надо тащить, надо понимать.
А если вратарь с ленточки сходит, то что тогда происходит при забитом пенальти ?)
+3
0
+3
Ответ Scorpio
это другое! понимать надо борсеглорцы трактуют только нужную часть правил
Вчера всем все пояснили но интеллектуальные возможности мадридского сектора крайне ограничены .
+4
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+3
Ответ Кирилл
Вы изучали хотя бы правила перебития пенальти ?) В правилах прописано, если вратарь нарушает правила, но пенальти реализуется - гол засчитывается, что и случилось здесь.
А если игроки Барсы забежали в штрафную раньше удара, то это что? Умник ты наш😂😂😂
+6
-4
+2
Ответ Beni Muss
Что за чушь ты несёшь? Во всех нормальных лигах, когда игрок команды бьющей пенальти забегает в штрафную раньше удара, то перебивают пенальти. Но, это Барса, её надо тащить, надо понимать.
Скинь такой пенальти
Со вчерашнего дня жду никто так и не скинул , где перебивали из-за игрока атакующей команды
+3
-1
+2
Ответ Beni Muss
А если игроки Барсы забежали в штрафную раньше удара, то это что? Умник ты наш😂😂😂
Конкретно про данную ситуацию в правилах ничего не написано - вчера на ветке с пользователем xDe xDe это выяснили.

Так что, здесь судья, скорее всего, не дал перебивать потому что Лева забил пенальти и Рафинья на него никак не влиял.
В случае, если бы мяч отлетел к Рафинье и он добил бы - тогда уже были бы вопросы.
+7
-5
+2
То что Рафинья забежал раньше времени Бенитес видел,
а то что вратарь опять находился не на ленточки ворот
об этом он конечно промолчит,если бы он этого не сделал, тогда бы перебивали бы, мадридское глорьё не знающее правила игры опять село в лужу
+11
-10
+1
Ответ Red_Marlboro_
То что Рафинья забежал раньше времени Бенитес видел, а то что вратарь опять находился не на ленточки ворот об этом он конечно промолчит,если бы он этого не сделал, тогда бы перебивали бы, мадридское глорьё не знающее правила игры опять село в лужу
ну тогда пусть еше раз по правилам будет, нужно было снова перебить, перед этим предупредить игроков о линии, нет?

посмотреть вар если в угоду Барсы, а закрыть глаза на это если не устроит, так ли это теперь?
+5
-4
+1
Ответ Кирилл
В смысле «якобы» ? На скриншоте явно видно, что в момент удара вратарь не стоит на ленточке, как написано в правилах )
Ну вот, не надо было засчитывать гол, а перебивать третий раз))
+6
-6
0
Некоторые мадридские умы в пример приводят вчерашний матч с Атланты.Но Тут принципиальнейшая разница в 2х моментах
1 мяч отбит
2 игрок защищающейся команды который выбежал в штрафную до удара первый на отскоке (ему надо было дать выйти мячу за линию ворот)

https://youtu.be/RfPOIJr5p0I?si=597LabFGQBFZtibX

Я же еще вчера писал вар может вмешиваться если :
"• совершенное вратарем и/или бьющим игроком нарушение при выполнении пенальти либо пересечение до удара установленных границ нападающим или защитником, который непосредственно вмешивается в игру, если после выполнения пенальти мяч отска-кивает от стойки ворот, перекладины или вратаря"

Тут вар сработал чётко.

Странно не видеть разницы между этими двумя моментами .

А вот похожие моменты из матчей Ла Лиги в том числе реала

https://twitter.com/ArchivoVAR/status/1758948123961885053?t=MKFaK-t0eS3r3323lAHPSQ&s=19

Решение такое же - зачитать гол .

Эта правда очень не нравится фанатам кабинета поэтому они отчаянно будут миниусовать.
+6
-6
0
Ответ Beni Muss
Так почему он не перебивал, раз вратарь стоял за лентой ворот?
Вот только надо было показывать ещё и жк вратарю в этом случае , а след нарушение кк.
+2
-2
0
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