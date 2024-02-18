Бенитес о перебитом пенальти «Барсы»: «Ее игроки вошли в штрафную. Если ВАР может посмотреть, что вратарь вышел на 5 сантиметров, то и это тоже можно посмотреть»
Рафаэль Бенитес отметил, что «Барселона» забила пенальти не по правилам.
«Сельта» проиграла «Барселоне» (1:2) в матче Ла Лиги. Победу «блаугране» принес гол Роберта Левандовского с пенальти, забитый со второй попытки.
Однако арбитр Хуан Сантана не обратил внимания на то, что во время перебития пенальти в штрафную слишком рано вбежал вингер «Барселоны» Рафинья Диас.
Тренер «Сельты» после матча обратил внимание на этот момент.
«Я расстроен поражением, но доволен настроем команды.
Что касается пенальти, я не хотел высказывать мнение, но игроки «Барселоны» вошли [в штрафную] при втором пенальти», – сказал Бенитес.
Также испанский специалист прокомментировал тот факт, что ВАР по правилам мог вмешаться в моменте с первым пенальти, когда вратарь Висенте Гуаита преждевременно вышел с линии, но не при втором пенальти.
«Если мы можем посмотреть, что [вратарь] вышел на 5 сантиметров, мы также можем посмотреть, что игроки зашли в штрафную. Это тоже легко посмотреть», – заявил тренер.
Удар по ягодицам – ключевое для победы «Барсы». Из-за этого пенальти на 97-й и дубль Левандовского
На скриншоте явно видно, что в момент удара вратарь не стоит на ленточке, как написано в правилах )
В правилах прописано, если вратарь нарушает правила, но пенальти реализуется - гол засчитывается, что и случилось здесь.
Со вчерашнего дня жду никто так и не скинул , где перебивали из-за игрока атакующей команды
Так что, здесь судья, скорее всего, не дал перебивать потому что Лева забил пенальти и Рафинья на него никак не влиял.
В случае, если бы мяч отлетел к Рафинье и он добил бы - тогда уже были бы вопросы.
а то что вратарь опять находился не на ленточки ворот
об этом он конечно промолчит,если бы он этого не сделал, тогда бы перебивали бы, мадридское глорьё не знающее правила игры опять село в лужу
посмотреть вар если в угоду Барсы, а закрыть глаза на это если не устроит, так ли это теперь?
1 мяч отбит
2 игрок защищающейся команды который выбежал в штрафную до удара первый на отскоке (ему надо было дать выйти мячу за линию ворот)
https://youtu.be/RfPOIJr5p0I?si=597LabFGQBFZtibX
Я же еще вчера писал вар может вмешиваться если :
"• совершенное вратарем и/или бьющим игроком нарушение при выполнении пенальти либо пересечение до удара установленных границ нападающим или защитником, который непосредственно вмешивается в игру, если после выполнения пенальти мяч отска-кивает от стойки ворот, перекладины или вратаря"
Тут вар сработал чётко.
Странно не видеть разницы между этими двумя моментами .
А вот похожие моменты из матчей Ла Лиги в том числе реала
https://twitter.com/ArchivoVAR/status/1758948123961885053?t=MKFaK-t0eS3r3323lAHPSQ&s=19
Решение такое же - зачитать гол .
Эта правда очень не нравится фанатам кабинета поэтому они отчаянно будут миниусовать.