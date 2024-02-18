Бенитес о перебитом пенальти «Барсы»: «Ее игроки вошли в штрафную. Если ВАР может посмотреть, что вратарь вышел на 5 сантиметров, то и это тоже можно посмотреть»

Рафаэль Бенитес отметил, что «Барселона» забила пенальти не по правилам.

« » проиграла «Барселоне» (1:2) в матче . Победу «блаугране» принес гол Роберта Левандовского с пенальти, забитый со второй попытки.

Однако арбитр Хуан Сантана не обратил внимания на то, что во время перебития пенальти в штрафную слишком рано вбежал вингер «Барселоны» .

Тренер «Сельты» после матча обратил внимание на этот момент.

«Я расстроен поражением, но доволен настроем команды.

Что касается пенальти, я не хотел высказывать мнение, но игроки «Барселоны» вошли [в штрафную] при втором пенальти», – сказал .

Также испанский специалист прокомментировал тот факт, что ВАР по правилам мог вмешаться в моменте с первым пенальти, когда вратарь преждевременно вышел с линии, но не при втором пенальти.

«Если мы можем посмотреть, что [вратарь] вышел на 5 сантиметров, мы также можем посмотреть, что игроки зашли в штрафную. Это тоже легко посмотреть», – заявил тренер.

Удар по ягодицам – ключевое для победы «Барсы». Из-за этого пенальти на 97-й и дубль Левандовского