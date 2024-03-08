Гюндоган не реализовал пенальти в матче с «Мальоркой» – Райкович парировал. 11-метровый назначили после ВАР за фол на Рафинье

«Барселона» не реализовала пенальти в первом тайме матча 28-го тура Ла Лиги.

На 20-й минуте защитник «Мальорки» , пытаясь догнать вингера Рафинью Диаса в своей штрафной площади, наступил ему на заднюю часть ступни.

Главный судья Хавьер Иглесиас Вильянуэва, ознакомившись с видеоповтором, назначил одиннадцатиметровый удар.

Хавбек Илкай Гюндоган пробил низом в правый от себя угол. Голкипер Предраг Райкович спас свою команду.

Изображение: кадр из трансляции DAZN