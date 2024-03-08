Гюндоган не реализовал пенальти в матче с «Мальоркой» – Райкович парировал. 11-метровый назначили после ВАР за фол на Рафинье

Теги Барселона Мальорка Ла Лига судьи Илкай Гюндоган Хавьер Иглесиас Вильянуэва видеоповторы Рафинья Диас Хосе Копете Футбол

«Барселона» не реализовала пенальти в первом тайме матча 28-го тура Ла Лиги.

На 20-й минуте защитник «Мальорки» Хосе Копете, пытаясь догнать вингера Рафинью Диаса в своей штрафной площади, наступил ему на заднюю часть ступни.

Главный судья Хавьер Иглесиас Вильянуэва, ознакомившись с видеоповтором, назначил одиннадцатиметровый удар.

Хавбек Илкай Гюндоган пробил низом в правый от себя угол. Голкипер Предраг Райкович спас свою команду.

Изображение: кадр из трансляции DAZN

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23 комментария
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Ответ as009595@icloud.com
Турок лучший в Барсе в этом сезоне, но забивает мало, в сравнении с тем как в Сити забивал
Пересмотрите статистику и не позорьтесь, он в середине сезона побил свой собственный рекорд
+10
-4
+6
Начало хорошее и команда играет не плохо . Пенальти сто процентный и жаль , что пробить зря ,
+8
-3
+5
Ответ Эрнандес Эрнандес
Почему не назначили пенальти в ворота Барсы в конце тайма? ))
Я первый спросил
+4
-2
+2
Ответ as009595@icloud.com
Турок лучший в Барсе в этом сезоне, но забивает мало, в сравнении с тем как в Сити забивал
8 голов в прошлом сезоне в чемпионате забил Илкай
+2
-1
+1
Ответ as009595@icloud.com
Где он побил? Смотрите в теге статистику
Скажу честно, футбол это не Ваша стихия
+1
0
+1
Вопрос адресован местным сотрудникам Реал Мадрид ТВ - там в момент удара пара защей частично вошли в штрафную. Почему пенку не перебили? Вы же тут неделю ныли после чистой перебитой пенки Левандовски
+4
-4
0
Феликс изначально хотел пробить,но это уже совсем другая история
+1
-1
0
Ball don’t lie
0
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Ответ vtsch4svws
Пересмотрите статистику и не позорьтесь, он в середине сезона побил свой собственный рекорд
Комментарий удален пользователем
Ответ as009595@icloud.com
Смотрел, в Сити он был лучше, несколько лет назад вообще был чуть ли не лучшим, правда последние сезоны начал сдавать
Когда он начал сдавать, если у него последние 3 сезона в сити это 3 самых сильных сезона в карьере? В Барсе он играет на похожем уровне, просто сама команда гораздо слабее и нет кдб рядом
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Ответ as009595@icloud.com
Комментарий удален пользователем
Недавнг выходила новость, что он побил свой рекорд за сезон, так что ваша информация устарела
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Ответ vtsch4svws
Недавнг выходила новость, что он побил свой рекорд за сезон, так что ваша информация устарела
Где он побил? Смотрите в теге статистику
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Ответ Пинающий Достоинства
Поэтому случаю надо дисквалифицировать Беллингема
Судя по твоему нику, не стоит удивляться на то что ты пишешь
+3
-3
0
Ответ Эрнандес Эрнандес
Назначил левый пенальти в пользу Барсы, а в конце тайма не поставил пенальти в ворота Барсы)
Комментарий удален модератором
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