Гюндоган не реализовал пенальти в матче с «Мальоркой» – Райкович парировал. 11-метровый назначили после ВАР за фол на Рафинье
«Барселона» не реализовала пенальти в первом тайме матча 28-го тура Ла Лиги.
На 20-й минуте защитник «Мальорки» Хосе Копете, пытаясь догнать вингера Рафинью Диаса в своей штрафной площади, наступил ему на заднюю часть ступни.
Главный судья Хавьер Иглесиас Вильянуэва, ознакомившись с видеоповтором, назначил одиннадцатиметровый удар.
Хавбек Илкай Гюндоган пробил низом в правый от себя угол. Голкипер Предраг Райкович спас свою команду.
Изображение: кадр из трансляции DAZN