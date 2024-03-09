Экс-арбитр Итурральде о пенальти «Барсы»: «ВАР не должен вмешиваться в таких моментах. Решать должен судья»
Экс-судья скептически высказался о пенальти в пользу «Барсы» после ВАР.
На 20-й минуте игры Ла Лиги защитник «Мальорки» Хосе Копете в своей штрафной площади наступил на заднюю часть ступни Рафинье, нанеся полузащитнику «Барселоны» травму.
Главный судья Хавьер Иглесиас Вильянуэва, ознакомившись с видеоповтором, назначил одиннадцатиметровый удар. Илкай Гюндоган не реализовал пенальти. «Барса» победила со счетом 1:0.
«Для меня это момент, в котором судья должен принимать решение. ВАР не должен вмешиваться.
ВАР должен воздерживаться от вмешательства, когда речь идет о таких контактах, которые можно интерпретировать [по-разному]», – сказал бывший арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес.
Изображение: кадр из трансляции DAZN