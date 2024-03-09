Экс-арбитр Итурральде о пенальти «Барсы»: «ВАР не должен вмешиваться в таких моментах. Решать должен судья»

Теги Барселона Мальорка Ла Лига судьи Эдуардо Итурральде Гонсалес Хавьер Иглесиас Вильянуэва видеоповторы Рафинья Диас Хосе Копете Футбол

Экс-судья скептически высказался о пенальти в пользу «Барсы» после ВАР.

На 20-й минуте игры Ла Лиги защитник «Мальорки» Хосе Копете в своей штрафной площади наступил на заднюю часть ступни Рафинье, нанеся полузащитнику «Барселоны» травму.

Главный судья Хавьер Иглесиас Вильянуэва, ознакомившись с видеоповтором, назначил одиннадцатиметровый удар. Илкай Гюндоган не реализовал пенальти. «Барса» победила со счетом 1:0.

«Для меня это момент, в котором судья должен принимать решение. ВАР не должен вмешиваться.

ВАР должен воздерживаться от вмешательства, когда речь идет о таких контактах, которые можно интерпретировать [по-разному]», – сказал бывший арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес

Изображение: кадр из трансляции DAZN

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11 комментариев
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Игрок Мальорки наступил на ногу Рафиньи пока тот был на полном ходу, этот «крот» не заметил контакта, а это явная ошибка судьи. Если в таких моментах не должен вмешиваться ВАР, то в каких?
+21
-5
+16
Как можно интерпретировать чистое касание ноги по разному ?
+9
-2
+7
ВАР и был создан для таких моментов. Судья проспал очевидный фол.
+8
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+4
Ага, вар должен пиво пить с сухарями во время матча, вместо своей работы которая длиться 1,5 часа за 3 дня
+2
-2
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В принципе я с ним, с Итурральде, согласен. Осталось только наступить ему на голеностоп шипами, и послушать, что тогда запоёт. А во втором тайме когда был наступ на Ямаля, за который обычно дают красную карточку, даже ВАР не помог. Всё относительно. Тем более что Илкай не забил и на результат матча не повлияло.
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Ответ Barcelonafun
Игрок Мальорки наступил на ногу Рафиньи пока тот был на полном ходу, этот «крот» не заметил контакта, а это явная ошибка судьи. Если в таких моментах не должен вмешиваться ВАР, то в каких?
Там ключевой момент «на мой взгляд».
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