Экс-арбитр Итурральде о пенальти «Барсы»: «ВАР не должен вмешиваться в таких моментах. Решать должен судья»

Экс-судья скептически высказался о пенальти в пользу «Барсы» после ВАР.

На 20-й минуте игры Ла Лиги защитник «Мальорки» в своей штрафной площади наступил на заднюю часть ступни , нанеся полузащитнику «Барселоны» травму.

Главный судья Хавьер Иглесиас Вильянуэва, ознакомившись с видеоповтором, назначил одиннадцатиметровый удар. не реализовал пенальти. «Барса» победила со счетом 1:0.

«Для меня это момент, в котором судья должен принимать решение. ВАР не должен вмешиваться.

ВАР должен воздерживаться от вмешательства, когда речь идет о таких контактах, которые можно интерпретировать [по-разному]», – сказал бывший арбитр .

Изображение: кадр из трансляции DAZN