«Байер» гарантировал себе участие в ЛЧ в следующем сезоне

Теги Байер Хаби Алонсо бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Футбол

«Байер» обеспечил себе место в Лиге чемпионов в сезоне-2024/25.

В 27-м туре Бундеслиги «Байер» дома победил «Хоффенхайм» (2:1).

Команда Хаби Алонсо гарантировала себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне, куда от Германии попадают команды, занявшие первые четыре места в чемпионате.

За 7 туров до конца отрыв «Байера» от пятого места, на котором идет «Лейпциг», составляет 23 очка. Леверкузенцы возглавляют таблицу Бундеслиги, опережая «Баварию» на 13 очков.

В нынешнем сезоне «Байер» выступает в Лиге Европы – в 1/4 финала клуб встретится с «Вест Хэмом». В прошлом сезоне немецкий клуб играл в группе ЛЧ, а затем вылетел от «Ромы» в полуфинале ЛЕ.

«Байеру» достаточно набрать 9 очков в 7 турах, чтобы гарантировать себе чемпионство в Германии

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9 комментариев
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Байер гарантировал себе чемпионство
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+14
Это троллинг такой ?) Как Лестер набирал 40 очков что бы не вылететь )
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Задача на сезон выполнена. Правда, осталось ещё титул взять.
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Круто Байер играет, интересно
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Бавария гарантировала борьбу за второе место))😂😂😂
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+1
Молодцы, ещё чемпионство надо поскорее взять.
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Ответ xxx-xxx
Это троллинг такой ?) Как Лестер набирал 40 очков что бы не вылететь )
это констатация фактов братуха
+1
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Байер гарантировал себе победу в Бундеслиге через три тура
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