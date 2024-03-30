«Байер» гарантировал себе участие в ЛЧ в следующем сезоне

«Байер» обеспечил себе место в Лиге чемпионов в сезоне-2024/25.

В 27-м туре Бундеслиги « » дома победил «Хоффенхайм» (2:1).

Команда Хаби Алонсо гарантировала себе участие в в следующем сезоне, куда от Германии попадают команды, занявшие первые четыре места в чемпионате.

За 7 туров до конца отрыв «Байера» от пятого места, на котором идет «Лейпциг», составляет 23 очка. Леверкузенцы возглавляют таблицу Бундеслиги, опережая «Баварию» на 13 очков.

В нынешнем сезоне «Байер» выступает в Лиге Европы – в 1/4 финала клуб встретится с «Вест Хэмом». В прошлом сезоне немецкий клуб играл в группе ЛЧ, а затем вылетел от «Ромы» в полуфинале ЛЕ.

«Байеру» достаточно набрать 9 очков в 7 турах, чтобы гарантировать себе чемпионство в Германии