Зиньковский о фоле Кулакова: «Это не пенальти, думаю. Нарушение было на линии штрафной или рядом»
Антон Зиньковский прокомментировал нулевую ничью «Спартака» с «Уралом».
Команда Гильермо Абаскаля дома сыграла вничью с «Уралом» (0:0) дома в 21-м туре Мир РПЛ.
Московский клуб претендовал на пенальти после того, как на 72-й минуте игры защитник гостей Денис Кулаков наступил на ногу полузащитнику хозяев Антону Зиньковскому на краю штрафной площади и получил за это желтую карточку от Владимира Москалева.
После просмотра ВАР главный арбитр встречи назначил штрафной удар.
– Категорически недовольны ничьей. Не забили свои моменты и не добыли три очка дома.
– Был эпизод на линии штрафной, который просматривал ВАР.
– Нарушение было на линии или рядом, не знаю. Но я думаю, что это не пенальти был.
– Три матча в чемпионате «Спартак» не может забить.
– Не сказал бы, что это катастрофа. Но это совершенно не тот результат, который мы хотели, – сказал полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский.
Линия штрафной - является штрафной.
Данное нарушение - это 100% пенальти.
Удивительно, что игроки не знают правил игры.
Он просто не видел и знание правил здесь абсолютно не причём.
Нарушение на лини. А линия - часть штрафной.
У вас свои правила?
Или у вас футбол по понятиям?
Для этого и нужен ВАР.
Чем в это время там занимались двое - большой секрет.
Не будем об этом.
А молодец он потому что хочет выигрывать не по пенальти. И возможности у него были. Не хватает качества. К сожалению он не юноша. Но пару лет есть. Надо сейчас рвануть в качестве. тем более Промеса нет. Он сейчас будет основной на левом фланге атаки.
На повторе видно, что нога на линии, то есть по букве правил это получается пенальти.
А вообще интересно, если мяч остановился снаружи штрафной, но кусочек его нависает над линией, то вратарь его может брать руками? Получается же, что мяч как бы в штрафной?
Это - пенальти. И они объяснили, почему это так.
О чем спор?
Хотите спорить, спорьте с ними. не со мной. Мне это не интересно.
Такую теорию заговора испортил "народным"....