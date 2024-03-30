Зиньковский о фоле Кулакова: «Это не пенальти, думаю. Нарушение было на линии штрафной или рядом»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Урал Денис Кулаков Антон Зиньковский Матч ТВ Евгений Кукуляк Футбол

Антон Зиньковский прокомментировал нулевую ничью «Спартака» с «Уралом».

Команда Гильермо Абаскаля дома сыграла вничью с «Уралом» (0:0) дома в 21-м туре Мир РПЛ. 

Московский клуб претендовал на пенальти после того, как на 72-й минуте игры защитник гостей Денис Кулаков наступил на ногу полузащитнику хозяев Антону Зиньковскому на краю штрафной площади и получил за это желтую карточку от Владимира Москалева.

После просмотра ВАР главный арбитр встречи назначил штрафной удар.

– Категорически недовольны ничьей. Не забили свои моменты и не добыли три очка дома.

– Был эпизод на линии штрафной, который просматривал ВАР.

– Нарушение было на линии или рядом, не знаю. Но я думаю, что это не пенальти был.

– Три матча в чемпионате «Спартак» не может забить.

– Не сказал бы, что это катастрофа. Но это совершенно не тот результат, который мы хотели, – сказал полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский.

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44 комментария
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Ответ Ренат Ильясов
Антон Алексеевич, спасибо вам за эти слова по поводу неназначенного пенальти. Объективно и по делу.
Парень не знает правил, причём здесь объективность
+44
-17
+27
Антон Алексеевич, спасибо вам за эти слова по поводу неназначенного пенальти. Объективно и по делу.
+43
-21
+22
Антон видимо и правил не знает? Линия штрафной - это пенальти
+20
-6
+14
Пеналь то был
+16
-6
+10
Ответ kazah62
Не правда ли странно: мяч не пересёк всей своей проекцией линию ворот-гола нет, а нарушение правил на линии штрафной-пенальти!
Нет, не странно. Таковы правила футбола
+9
-1
+8
Ответ kazah62
Не правда ли странно: мяч не пересёк всей своей проекцией линию ворот-гола нет, а нарушение правил на линии штрафной-пенальти!
Да. Таковы правила.
Линия штрафной - является штрафной.
Данное нарушение - это 100% пенальти.

Удивительно, что игроки не знают правил игры.
+10
-3
+7
Ответ mad butcher
Что правил не знает?
Может он и сам не видел толком, коснулся или нет линии . Большая часть стопы по любому была за линией. Под микроскопом надо было смотреть. Да и в моменте он не возражал, готовился спокойно бить штрафной. Потому и молодец.
+7
-2
+5
Ответ Чебурашка от Гены
Молодец!
Что правил не знает?
+7
-3
+4
Как-то не по-спартаковски сказал
+7
-3
+4
Ответ Ксяоми Ноутов
Антон видимо и правил не знает? Линия штрафной - это пенальти
Было б очень удивительно, если б Антон следил в таком эпизоде за местом нахождения своей пятки...
Он просто не видел и знание правил здесь абсолютно не причём.
+5
-1
+4
Молодец!
+11
-8
+3
Ответ Ксяоми Ноутов
Антон видимо и правил не знает? Линия штрафной - это пенальти
100%
+5
-3
+2
Ответ zrada prada
По делу , это не пенальти ! Антон был очень хорош сегодня креатив Спартака .Отдельно можно похвалит кипера Урала выдал хорошую игру
Это как?
Нарушение на лини. А линия - часть штрафной.
У вас свои правила?
Или у вас футбол по понятиям?
+6
-4
+2
Игрок Спартака честно признаёт, что это не пенальти, а эксперты спортс уже судей на костёр)
+6
-4
+2
Ответ mad butcher
Не большая. Для этого и нужен ВАР. Чем в это время там занимались двое - большой секрет. Не будем об этом. А молодец он потому что хочет выигрывать не по пенальти. И возможности у него были. Не хватает качества. К сожалению он не юноша. Но пару лет есть. Надо сейчас рвануть в качестве. тем более Промеса нет. Он сейчас будет основной на левом фланге атаки.
Вот именно, что бОльшая. Тут вы привираете. А коснулся или нет, я утверждать не стану. Понятно. Вы же спартач.Хочется пенальти. Но надо быть всё равно честным.
+3
-1
+2
По делу , это не пенальти ! Антон был очень хорош сегодня креатив Спартака .Отдельно можно похвалит кипера Урала выдал хорошую игру
+11
-9
+2
Ответ Чебурашка от Гены
Может он и сам не видел толком, коснулся или нет линии . Большая часть стопы по любому была за линией. Под микроскопом надо было смотреть. Да и в моменте он не возражал, готовился спокойно бить штрафной. Потому и молодец.
Не большая.
Для этого и нужен ВАР.
Чем в это время там занимались двое - большой секрет.
Не будем об этом.

А молодец он потому что хочет выигрывать не по пенальти. И возможности у него были. Не хватает качества. К сожалению он не юноша. Но пару лет есть. Надо сейчас рвануть в качестве. тем более Промеса нет. Он сейчас будет основной на левом фланге атаки.
+1
0
+1
Ответ Блуждающий странник
Игрок Спартака честно признаёт, что это не пенальти, а эксперты спортс уже судей на костёр)
Не эксперты, а больные фанатики.
+3
-2
+1
Ответ Magic13
Почему тогда мяч в воротах если на линии, но не пересекал её, то это не гол? Почему если мяч катится по линии, но не ушёл за неё, то это не аут/угловой/свободный.? А, гений?)
Задайте этот вопрос тем, кто писал правила. По ним - это пенальти.
+1
0
+1
Ответ Ренат Ильясов
Антон Алексеевич, спасибо вам за эти слова по поводу неназначенного пенальти. Объективно и по делу.
0 по делу. Так как даже комментатор даже не понял, если контакт был на линии, а линия - это штрафная, а это пенальти - то что вообще исполнил вар.
+1
0
+1
Нормально сказал, не дали, чего скандалить
+2
-1
+1
Ответ Ренат Ильясов
Антон Алексеевич, спасибо вам за эти слова по поводу неназначенного пенальти. Объективно и по делу.
А почему судья после ВАР поставил мяч на пол метра от линии?
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+1
Ответ Алексей Трофимов
Будь честин к себе и другим, 100% пенальти
Второе слово у вас - это вообще что?
+2
-1
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Почему для футболистов в моменте это не был пенальти - вполне понятно. Движение было наружу из штрафной, корпус футболиста был за штрафной.
На повторе видно, что нога на линии, то есть по букве правил это получается пенальти.
А вообще интересно, если мяч остановился снаружи штрафной, но кусочек его нависает над линией, то вратарь его может брать руками? Получается же, что мяч как бы в штрафной?
+1
0
+1
Ответ Чебурашка от Гены
Вот именно, что бОльшая. Тут вы привираете. А коснулся или нет, я утверждать не стану. Понятно. Вы же спартач.Хочется пенальти. Но надо быть всё равно честным.
Я не спорю. И не собираюсь. Момент был разобран. В том числе людьми, которые знают и понимают в игре больше, чем я. Судьями.

Это - пенальти. И они объяснили, почему это так.

О чем спор?

Хотите спорить, спорьте с ними. не со мной. Мне это не интересно.
+2
-2
0
Ну вот.
Такую теорию заговора испортил "народным"....
+12
-12
0
Ответ kazah62
Не правда ли странно: мяч не пересёк всей своей проекцией линию ворот-гола нет, а нарушение правил на линии штрафной-пенальти!
Линия это всегда граница, но и часть того что ограничивает. В любом виде спорта. Линия это НЕ оффсайд в хоккее, линия это НЕ аут в теннисе, линия это НЕ за пределами штрафной или поля в футболе
0
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Нож в спину
+3
-3
0
Проблема Зиньковского, что для него Спартак - предел мечтаний и прогрессировать и рвать он не хочет. Такая же ппоблема и у всех футболистов Спартака и крманды в целом. 3 матча без голов - для них не катастрофа. Да это катастрофище, просто сумасшествие, как и удары самого Зиньковского, но им плевать. Как и плевать, что они даже правил банальных не знают, что линия штрафной - это часть штрафной. Вмех футболистов Спартака - гнать. Только чистка поможет. Они просто все гниют
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Ответ mad butcher
Это как? Нарушение на лини. А линия - часть штрафной. У вас свои правила? Или у вас футбол по понятиям?
То есть судья тоже не знает, что линия это часть штрафной? Или просто незаметил полшишечки Зиньковского, а вы заметили? Или решил "убить" убитый Спартак? А если бы поставил, легче бы вам стало от такой победы над мертвым Уралом и какие бы вы тогда решили турнирные задачи?
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