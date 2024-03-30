Зиньковский о фоле Кулакова: «Это не пенальти, думаю. Нарушение было на линии штрафной или рядом»

Антон Зиньковский прокомментировал нулевую ничью «Спартака» с «Уралом».

Команда Гильермо Абаскаля дома сыграла вничью с « » (0:0) дома в 21-м туре Мир РПЛ.

Московский клуб претендовал на пенальти после того, как на 72-й минуте игры защитник гостей наступил на ногу полузащитнику хозяев Антону Зиньковскому на краю штрафной площади и получил за это желтую карточку от Владимира Москалева.

После просмотра ВАР главный арбитр встречи назначил штрафной удар.

– Категорически недовольны ничьей. Не забили свои моменты и не добыли три очка дома.

– Был эпизод на линии штрафной, который просматривал ВАР.

– Нарушение было на линии или рядом, не знаю. Но я думаю, что это не пенальти был.

– Три матча в чемпионате «Спартак» не может забить.

– Не сказал бы, что это катастрофа. Но это совершенно не тот результат, который мы хотели, – сказал полузащитник « » .