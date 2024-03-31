МЛС. «Интер Майами» без Месси сыграл 1:1 с «Нью-Йорк Сити»
«Интер Майами» сыграл вничью с «Нью-Йорк Сити» (1:1) в матче МЛС.
У клуба из Флориды голом на 14-й минуте отметился Луис Суарес.
Лионель Месси не принял участие в матче из-за травмы задней поверхности бедра.
МЛС
- Дата проведения
- 31 марта, 02.30, «Chase Stadium»
-
Интер Майами –
Кэллендер, Вейгандт, Сэйлор, Бускетс, Альба, Брайт (Авилес, 65), Гомес, Руис, Тэйлор (Afonso, 77), Грессель (Casas de Abadal, 77), Суарес.
-
Нью-Йорк Сити –
Фриз, Иленич (O'Toole, 67), Тиаго Мартинс, Танасиевич (Jones, 86), Грэй, Вольф, Паркс, Сэндс, Родригес, Мартинес (Переа, 85), Bakrar (Фернандес, 67).
- Предупреждения:
- Танасиевич (33), Грессель (53), Сэйлор (62), Авилес (80), Jones (88), Суарес (90).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Хорошо если к Монтеррею поправится, без него они ничего не могут, похоже.
как в Париже готовился к ЧМ
Кто сочинил?😂