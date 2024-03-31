МЛС. «Интер Майами» без Месси сыграл 1:1 с «Нью-Йорк Сити»

Теги МЛС Лионель Месси результаты Нью-Йорк Сити Интер Майами Футбол

«Интер Майами» сыграл вничью с «Нью-Йорк Сити» (1:1) в матче МЛС.

У клуба из Флориды голом на 14-й минуте отметился Луис Суарес.

Лионель Месси не принял участие в матче из-за травмы задней поверхности бедра.

МЛС

Интер Майами – Нью-Йорк Сити 1:1 (1:1, 0:0)
Дата проведения
31 марта, 02.30, «Chase Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 14 Суарес, 1:1 – 34 Мартинес.
Интер МайамиКэллендер, Вейгандт, Сэйлор, Бускетс, Альба, Брайт (Авилес, 65), Гомес, Руис, Тэйлор (Afonso, 77), Грессель (Casas de Abadal, 77), Суарес.
Нью-Йорк СитиФриз, Иленич (O'Toole, 67), Тиаго Мартинс, Танасиевич (Jones, 86), Грэй, Вольф, Паркс, Сэндс, Родригес, Мартинес (Переа, 85), Bakrar (Фернандес, 67).
Предупреждения:
Танасиевич (33), Грессель (53), Сэйлор (62), Авилес (80), Jones (88), Суарес (90).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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32 комментария
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Без Месси и к матчу нет интересси
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Интер Майами Месси без Месси принимает Нью Йорк Сити не Месси
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Он туда отдыхать поехал или играть? Через матч практически не играет
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Ответ yrok77
С чего такие выводы? Никакой активности на ветке
Здорово, Урюк, ты посмотри на Ромашку и Эрнандеса, во сколько писали.
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Ответ Эрнандес Эрнандес
Майами Месси без Месси 😆 Суарес кстати лучший игрок лиги. Тащит Майами на своих плечах… но в конце приз получил другой 😁
Конечно будет тащить,ведь Месси его пригласил туда не только матэ пить.
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Ответ Фазил Салимханов
Он туда отдыхать поехал или играть? Через матч практически не играет
Через матч?? То есть то что он уже с 14.03 не играет, когда его заменили из-за травмы, вы не заметили? То что в сборную не ездил - тоже не заметили? Офигенская наблюдательность.
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Ответ Alex.K71
Честно говоря, я тоже не в восторге! Вроде пишут травма, но что-то частенько в последнее время для него! Или просто ставят на решающие матчи и берегут! В общем вопросы, вопросы… Люди хотят Лео, что за дела??🤔
Человеку травму нельзя получить?
Хорошо если к Монтеррею поправится, без него они ничего не могут, похоже.
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Ответ Эрнандес Эрнандес
Надеется на кучу пенальти? 😁
Вообще то пенки это стихия твоего кумира.Ведь не зря называют "Рона королем пенок".
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Ответ Фазил Салимханов
Он туда отдыхать поехал или играть? Через матч практически не играет
Помимо попутных мелких повреждений в стыках (активные и старые, что накопились за годы мясорубок), у Месси в последнее время вроде как проблема с задней поверхностью бедра (правая вроде). Даже попадалась подборка, где он постоянно держится за бедро плюс постоянная индивидуальная физиотерапия. Прибавь к этому Копу на носу и непривычный календарь (весна-осень).
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Ответ Фазил Салимханов
Он туда отдыхать поехал или играть? Через матч практически не играет
готовится к Кубку Америки
как в Париже готовился к ЧМ
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Может и правда травма, я не обвиняю Лео, сам большой поклонник его таланта! Просто не хватает его на поле, надеюсь скоро вернётся абсолютно здоровым!🤞💪
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Не мешайте месси готовится к кубку америки, млс подождеть
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Ответ Эрнандес Эрнандес
Ну если выиграет, чтоб сказать, что благодаря Мессии😁
чоооо?
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Ответ Эрнандес Эрнандес
Как в ПСЖ… забивал Мбаппе, а побеждали благодаря Месси 😆
🤣🤣
Кто сочинил?😂
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Конечно в МЛС качество футбола не самого высокого уровня, но команды укомплектованы равномерно, и нет такого позорища как в Аравии где игроки соперника расходяться, что бы криштик нашакалил стату:))
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Ответ yrok77
С чего такие выводы? Никакой активности на ветке
с того, что через 8 минут юрок 77-ой ответил. подозрительно быстро.
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Ответ neuner
а у Роналду хет-трик, сложно было некоторым уснуть этой ночью))
Отлично спалось. С добрым утром)
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