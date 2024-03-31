МЛС. «Интер Майами» без Месси сыграл 1:1 с «Нью-Йорк Сити»

«Интер Майами» сыграл вничью с «Нью-Йорк Сити» (1:1) в матче МЛС.

У клуба из Флориды голом на 14-й минуте отметился Луис Суарес.

не принял участие в матче из-за травмы задней поверхности бедра.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица МЛС

Статистика МЛС