Товарищеский матч. Аргентина без Месси обыграла Коста-Рику – 3:1. Забили Ди Мария, Мак Аллистер, Лаутаро и Угальде

Аргентина обыграла Коста-Рику (3:1) в товарищеском матче.

Матч прошел в Лос-Анджелесе.

У аргентинцев забили Анхель Ди Мария, Алексис Мак Аллистер и Лаутаро Мартинес, в составе Коста-Рики отличился форвард «Спартака» Манфред Угальде.

пропустил игру из-за травмы.

Товарищеский матч

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.