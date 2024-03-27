Товарищеский матч. Аргентина без Месси обыграла Коста-Рику – 3:1. Забили Ди Мария, Мак Аллистер, Лаутаро и Угальде

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу результаты Сборная Коста-Рики по футболу товарищеские матчи (сборные) Интер Майами Футбол

Аргентина обыграла Коста-Рику (3:1) в товарищеском матче.

Матч прошел в Лос-Анджелесе.

У аргентинцев забили Анхель Ди Мария, Алексис Мак Аллистер и Лаутаро Мартинес, в составе Коста-Рики отличился форвард «Спартака» Манфред Угальде.

Лионель Месси пропустил игру из-за травмы.

Товарищеский матч

Аргентина – Коста-Рика 3:1 (0:1, 3:0)
Дата проведения
27 марта, 05.50, «Los Angeles Memorial Coliseum»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 34 Угальде, 1:1 – 52 Ди Мария, 2:1 – 56 Мак Аллистер, 3:1 – 77 Мартинес.
АргентинаБенитес, Молина, Отаменди (Песселья, 82), Ромеро, Тальяфико, Ло Чельсо (Де Поль, 72), Мак Аллистер (Паредес, 60), Фернандес (Гонсалес, 82), Ди Мария (Карбони, 82), Гарначо (Мартинес, 71), Альварес.
Коста-РикаНавас, Кирос, Кальво, Касканте, Фаэррон, Гало, Агилера (Рохас, 68), Ласситер (Мора, 90), Alcocer (Мадригал, 68), Угальде (Контрерас, 90), Самора (Агиляр, 80).
Предупреждения:
Молина (45+2), Фаэррон (71).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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38 комментариев
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Спартаковец забил чемпионам мира
+20
0
+20
Ответ Edwin_Hubble
Комментарий скрыт
Я конечно все понимаю, но разве Коста-Рика карлики? Это 54 сборная мира. Вчера Португальцы играли против Словении(55 сборная), но вы почему-то не писали, что они постоянно играют против карликов.
+19
-2
+17
Ответ фк кабинет
Комментарий скрыт
Липовый пенальтист это тот который забил 1 гол на ЧМ(с пенальти) и у которого стата в плей-офф ЧМ 0+0
P.S: Коммент от чела уважающий Роналду
+15
-2
+13
Ответ Edwin_Hubble
Комментарий скрыт
Эх, сейчас бы действующим чемпионам Америки и мира свою силу проверять. Да и с кем её проверять? У Европы свои товарняки перед Евро, а бразилы туда поехали с расизмом бороться. Вот и всё🤷‍♂️
+19
-6
+13
Ответ CHELSEA_2008
Комментарий скрыт
Да, балласт вчера выгрузили в Словению, ещё нужен? 5т рублей за КамАЗ 10 тонник
+12
-3
+9
Ну наконец-то Мартинес забил.
+8
0
+8
Ответ CHELSEA_2008
Комментарий скрыт
Этот балласт забил 7 голов на ЧМ, и забил в каждой стадии этого турнира(начиная с квалификации до финала), за свою сборную
+8
-1
+7
Ответ Edwin_Hubble
Я ждал такой пафосный камент. Французы те же играют с топами, бразильцы тоже, ах да, они же не чемпионы мира, есть че доказывать)
А где пафос? Я всё адекватно объяснил, но если ты не понял, то я продублирую: европейцы забиты своей подготовкой, у Бразилии BLM-вояж (Англия и Испания). А оставшиеся немцы в нынешний момент далеки от топов. Плюс не забываем вечные проблемы альбиселестас с финансами.
Пафос как раз у тебя сквозит, ибо аргентинцы, видимо, сейчас должны всё бросить, оттолкнуть тех же немцев и сыграть товарняк с французами исключительно ради того, чтобы тебе что-то там доказать🤓
+11
-5
+6
Ответ CHELSEA_2008
Комментарий скрыт
Вы до сих пор ещё не убедились кто балласт после игры Португальцев со Словенией?🤣🤣
+11
-5
+6
Аргентина Месси без Месси обыграла Коста-Рику Угальде с Угальде
+4
0
+4
Аргентина-Месси но без Месси...
+2
0
+2
Ответ Edwin_Hubble
Комментарий скрыт
а как связана подготовка к турниру с матчами против сильных команд? Аргентина и перед ЧМ не играла с топами и это не помешало ей выиграть ЧМ
+1
0
+1
Ди Мария просто тащер, на чм в финале был лучшим наряду с Мартинесом
+2
-1
+1
Ответ CM1
Вы все про кого?
Про Лео
+1
0
+1
Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
Может против Коста Рики и Сальвадора и хорошо играют, а против Франции, Нидерландов, Хорватии не думаю чтоб хорошо играли без Месси
+4
-3
+1
Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
У "лилипута" огромное влияние на футбол как ни у кого в мире.Криштибои не дадут соврать.Ведь по их мнению УЕФА,Фифа ,и все мировое футбольное судейство самолично чистят кроссовки и шнурки "лилипута".🤣🤣🤣
+4
-3
+1
Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
как там после словении? живой?
+1
0
+1
Ответ i love it
Про Лео
А Вы что его балластом считаете? Ваше право, конечно, но я с Вами не согласен.
0
0
0
Ответ CM1
А Вы что его балластом считаете? Ваше право, конечно, но я с Вами не согласен.
Это был сарказм.
0
0
0
Ответ CM1
А в чем сарказм? Пользователь CHELSEA_2008 упомянул про балласт - Вы стали сразу писать про Лео, пользователь Ramzan Nalgiev про Словению и какие-то КамАЗы...
Это был сарказм с моей стороны, но если вы продолжите думать только в прямом смысле, то на следующий ваш коммент я не отвечу
0
0
0
Ответ i love it
Это был сарказм с моей стороны, но если вы продолжите думать только в прямом смысле, то на следующий ваш коммент я не отвечу
Сарказм немного не то предполагает. Ладно, перестаю душнить и не буду грузить Вас определениями...
+1
-1
0
Ответ CM1
Сарказм немного не то предполагает. Ладно, перестаю душнить и не буду грузить Вас определениями...
Спасибо +
0
0
0
Ответ Джавид Гасанов
Спартаковец забил чемпионам мира
Это все легендарный борщ
+2
-2
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