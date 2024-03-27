Товарищеский матч. Аргентина без Месси обыграла Коста-Рику – 3:1. Забили Ди Мария, Мак Аллистер, Лаутаро и Угальде
Аргентина обыграла Коста-Рику (3:1) в товарищеском матче.
Матч прошел в Лос-Анджелесе.
У аргентинцев забили Анхель Ди Мария, Алексис Мак Аллистер и Лаутаро Мартинес, в составе Коста-Рики отличился форвард «Спартака» Манфред Угальде.
Лионель Месси пропустил игру из-за травмы.
Товарищеский матч
- Дата проведения
- 27 марта, 05.50, «Los Angeles Memorial Coliseum»
- Голы:
- 0:1 – 34 Угальде, 1:1 – 52 Ди Мария, 2:1 – 56 Мак Аллистер, 3:1 – 77 Мартинес.
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Аргентина –
Бенитес, Молина, Отаменди (Песселья, 82), Ромеро, Тальяфико, Ло Чельсо (Де Поль, 72), Мак Аллистер (Паредес, 60), Фернандес (Гонсалес, 82), Ди Мария (Карбони, 82), Гарначо (Мартинес, 71), Альварес.
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Коста-Рика –
Навас, Кирос, Кальво, Касканте, Фаэррон, Гало, Агилера (Рохас, 68), Ласситер (Мора, 90), Alcocer (Мадригал, 68), Угальде (Контрерас, 90), Самора (Агиляр, 80).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
P.S: Коммент от чела уважающий Роналду
Пафос как раз у тебя сквозит, ибо аргентинцы, видимо, сейчас должны всё бросить, оттолкнуть тех же немцев и сыграть товарняк с французами исключительно ради того, чтобы тебе что-то там доказать🤓